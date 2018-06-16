Битвы за второе место

В субботу, 16 июня, сборная Перу в Саранске сыграет со командой Дании в рамках группового раунда чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Перу – Дания.

Перу

Перуанцы в зоне КОНМЕБОЛ заняли 5-е место среди 10-ти команд и получили право участвовать в межконтинентальном плей-офф.

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В 2-х матчевом противостоянии «инки» оказались сильнее победителя зоны Океании сборной Новой Зеландии — 0:0 и 2:0 и получили путевку в Россию.

Подопечные Рикардо Гареки после завершения отборочной компании успели провести 5-ть товарищеских матчей. Сначала одержали 4-е победы кряду над Хорватией (2:0), Исландией (3:1), Шотландией (2:0) и Саудовской Аравией (3:0).

А в заключительном перед ЧМ контрольном поединке перуанцы расписали мировую с национальной командой Швеции со счетом 0:0.

Беспроигрышная серия латиноамериканской команды на данный момент насчитывает 15-ть матчей подряд. Последний раз Перу уходил с поля поверженным в ноябре 2016 года (дома против Бразилии — 0:2).

Сборная Перу в пятый раз примет участие в финальной части чемпионата мира, но последний раз она брала участие на турнире в 1982 году.

Дания

Датчане, как и их предстоящий соперник, пробились на чемпионат мира после стыковых матчей. Заняв в своей отборочной группе 2-е место (пропустили вперед себя Польшу), «алая гвардия» в матчах плей-офф одолела Ирландию — 0:0 и 5:1.

После завершения квалификации «датский динамит» провел 6-ть контрольных поединков. В начале 2018 года команда Оге Харейде проиграла Швеции (0:1) и Иордании (2:3).

Потом выдала 4-матчевую серию без поражений, в которой скандинавы смогли удержать свои ворота на замке. Переиграли Панаму (1:0) и Мексику (2:0), а также сыграли вничью с Чили и Швецией — по 0:0.

Дания с 1998 года трижды принимала участие в финальных частях чемпионатов мира и в двух случаях ей удавалось выйти в плей-офф. Последний раз датчане принимали участие на мундиале в 2010 году. И тогда они не смогли выйти в 1/8 финала, набрав всего три очка в группе с Голландией, Камеруном и Японией.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа сборной Дании – 2,45, победа сборной Перу – 3,20, ничья – 3,30.

В одной группе с ними выступают сборные Франции (явный фаворит) и Австралии (считают аутсайдером квартета). И результат этого поединка будет определяющим в борьбе за 2-е место.

Латиноамериканцы имеют более сплоченный коллектив, а у ютландцев большая зависимость от их лидера Кристиана Эриксена.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Сборная Перу постарается закрыть Эриксена, и скорее всего, не проиграет. Наш прогноз — Перу не проиграет за 1,65.