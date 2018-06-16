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    Битвы за второе место

    Перу – Дания. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира по футболу 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Перу Сборная Дании
    Прогноз на Перу – Дания
    Джефферсон Фарфан
    В субботу, 16 июня, сборная Перу в Саранске сыграет со командой Дании в рамках группового раунда чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Перу – Дания.
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    Перу

    Перуанцы в зоне КОНМЕБОЛ заняли 5-е место среди 10-ти команд и получили право участвовать в межконтинентальном плей-офф.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    В 2-х матчевом противостоянии «инки» оказались сильнее победителя зоны Океании сборной Новой Зеландии — 0:0 и 2:0 и получили путевку в Россию.

    Подопечные Рикардо Гареки после завершения отборочной компании успели провести 5-ть товарищеских матчей. Сначала одержали 4-е победы кряду над Хорватией (2:0), Исландией (3:1), Шотландией (2:0) и Саудовской Аравией (3:0).

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  • 09/06/2018

    • А в заключительном перед ЧМ контрольном поединке перуанцы расписали мировую с национальной командой Швеции со счетом 0:0.

    Беспроигрышная серия латиноамериканской команды на данный момент насчитывает 15-ть матчей подряд. Последний раз Перу уходил с поля поверженным в ноябре 2016 года (дома против Бразилии — 0:2).

    Сборная Перу в пятый раз примет участие в финальной части чемпионата мира, но последний раз она брала участие на турнире в 1982 году.

    Дания

    Датчане, как и их предстоящий соперник, пробились на чемпионат мира после стыковых матчей. Заняв в своей отборочной группе 2-е место (пропустили вперед себя Польшу), «алая гвардия» в матчах плей-офф одолела Ирландию — 0:0 и 5:1.

    После завершения квалификации «датский динамит» провел 6-ть контрольных поединков. В начале 2018 года команда Оге Харейде проиграла Швеции (0:1) и Иордании (2:3).

    Потом выдала 4-матчевую серию без поражений, в которой скандинавы смогли удержать свои ворота на замке. Переиграли Панаму (1:0) и Мексику (2:0), а также сыграли вничью с Чили и Швецией — по 0:0.

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  • 08/06/2018

    • Дания с 1998 года трижды принимала участие в финальных частях чемпионатов мира и в двух случаях ей удавалось выйти в плей-офф. Последний раз датчане принимали участие на мундиале в 2010 году. И тогда они не смогли выйти в 1/8 финала, набрав всего три очка в группе с Голландией, Камеруном и Японией.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа сборной Дании – 2,45, победа сборной Перу – 3,20, ничья – 3,30.

    В одной группе с ними выступают сборные Франции (явный фаворит) и Австралии (считают аутсайдером квартета). И результат этого поединка будет определяющим в борьбе за 2-е место.

    Латиноамериканцы имеют более сплоченный коллектив, а у ютландцев большая зависимость от их лидера Кристиана Эриксена.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Сборная Перу постарается закрыть Эриксена, и скорее всего, не проиграет. Наш прогноз — Перу не проиграет за 1,65.

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    1,62
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  • Португалия – Испания
  • Сегодня в 21:00
    •  2,01
  • Франция – Австралия
  • Завтра в 13:00
    •  1,70
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  • Завтра в 16:00
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    Футбол. Прогноз на Перу – Дания. В субботу, 16 июня, сборная Перу в Саранске сыграет со командой Дании в рамках группового раунда чемпионата мира по футболу. Встреча начнется в 19:00 по мск.
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