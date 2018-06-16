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    Аргентинцы не смогут сдержать эмоций

    Аргентина – Исландия. Прогноз на матч чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Исландии
    Прогноз на Аргентина – Исландия
    Лионель Месси
    В рамках первого матча группы D на чемпионате мира сборная Аргентины примет сборную Исландии 16 июня. Начало матча – в 16:00 мск. Прогноз на Аргентина – Исландия.
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    Аргентина

    Кто протащил свою «сборку» в Россию? Месси! Кто заюбил почти половину голов Аргентины? Месси! Кто проживает на дне океана? Ой, не туда. Если серьезно, то роль Месси для своей сборной очень велика, не смотря на более глубокую позицию по сравнению с его молодыми годами.

    Именно его хет-трик в последнем туре отборочного этапа принес Аргентине путевку на Мундиаль 2018. Даже в последних товарищеских матчах очень заметна его роль. Сравните результаты игр против Нигерии (проигрыш 2:4), Испании («влет» 1:6) и «мученическую» победу над Италией 2:0 с последним товарняком против Гаити.

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    • Да, соперник не самого высокого класса, но Месси сделал все четыре гола своей команды: три забил сам, один – отдал голевую на Агуэро.

    Исландия

    Исландия выиграла группу I с отрывом в два очка от хорватов. Это, наверное, была самая ровная подборка команд, потому два поражения и ничью не стоит рассматривать как сильные недочеты.

    Лучше обратить внимание, что сборная Исландии стала самым результативным коллективом своего мини-отбора – подопечные Хеймира Хадльгримссона забили 15 голов. При этом пропустили семь. Но сильной игры именно сейчас мы от исландцев не ждем.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    «Наши парни», как их называю на Родине, не могут вечно держать планку своего выступления на Евро-16. Когда-то должен начаться спад. Он и начался – последние результаты островитян не радуют. За 2018 год было всего две победы над Инденозией. Потом пошло-поехало – три проигрыша подряд и ничья в последнем матче с Ганой (2:2).

    Прогноз

    Сразу стоит отметить – Аргентина поделила с Эквадором звание самой грубой команды южноамериканского отбора. В среднем «альбиселесте» получали за матч 2,61 желтых карточки. Исландия, наоборот, парадоксально получала в среднем 1,6 «горчичника» за время европейского отбора.

    Это первый матч, эмоции будут переполнять футболистов. Только аргентинцы менее склонны контролировать свои чувства, в отличие от «холодных» исландцев. Потому целесообразной видим ставку на «Желтые карточки: П1» за 3,74.

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