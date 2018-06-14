Календарь матчей сборной России на ЧМ-2018 по футболу

14 июня в Москве откроется первый в России. В стартовом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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Группа A

Сборная России по итогам жеребьевки попала в группу A. Помимо нее там еще команы Египта, Саудовской Арваии и Уругвая.

Состав сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018 3 июня. В него, как и положено по регламенту, включены 23 футболиста:

Всё о сборной России по футболу

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

Календарь матчей

В группе A сборная России проведет 3 игры.

14/06/2018, 18:00 Россия — Саудовская Аравия (Москва, Лужники)

19/06/2018, 21:00 Россия — Египет (Санкт-Петербург)

25/06/2018, 17:00 Уругвай — Россия (Самара)

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Для выхода в 1/8 необходимо занять 1 или 2 место в группе. В случае победы в группе предстоит сыграть со второй командой из группы B, второе место даст право сыграть с победителем группы B. За ходом матчей можно следить тут.

Трансляции по ТВ

Все матчи сборной России будут показаны в эфире федеральных телеканалов: Первого, России и Матч ТВ.

Прогнозы на матч сборной России

Сборная России не считается фаворитом группы, а вот побороться за второе место вполне возможно. Определяющим может стать стартовый матч с формально самой слабой не только нашего квартета, но и вообще всего ЧМ — Саудовской Аравии.

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