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    Календарь матчей сборной России на ЧМ-2018 по футболу

    Сборная России по футболу: календарь, результаты, состав, трансляции, прогнозы, ставки

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    14 июня в Москве откроется первый в России чемпионат мира по футболу. В стартовом матче сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Группа A

    Сборная России по итогам жеребьевки попала в группу A. Помимо нее там еще команы Египта, Саудовской Арваии и Уругвая.

    Состав сборной России

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2018 3 июня. В него, как и положено по регламенту, включены 23 футболиста:

    Всё о сборной России по футболу

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»).

    Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Сергей Игнашевич, Мариу Фернандес (оба — ЦСКА), Илья Кутепов («Спартак»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»).

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    • Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков (все — «Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

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    Календарь матчей

    В группе A сборная России проведет 3 игры.

    14/06/2018, 18:00 Россия — Саудовская Аравия (Москва, Лужники)
    19/06/2018, 21:00 Россия — Египет (Санкт-Петербург)
    25/06/2018, 17:00 Уругвай — Россия (Самара)

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Для выхода в 1/8 необходимо занять 1 или 2 место в группе. В случае победы в группе предстоит сыграть со второй командой из группы B, второе место даст право сыграть с победителем группы B. За ходом матчей можно следить тут.

    Трансляции по ТВ

    Все матчи сборной России будут показаны в эфире федеральных телеканалов: Первого, России и Матч ТВ.

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    • Прогнозы на матч сборной России

    Сборная России не считается фаворитом группы, а вот побороться за второе место вполне возможно. Определяющим может стать стартовый матч с формально самой слабой не только нашего квартета, но и вообще всего ЧМ — Саудовской Аравии.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Прогноз на этот матч и на все остальные игры чемпионата мира по футболу — тут.

    Ставки, коэффициенты

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