Дзагоев начнет матч против Саудовской Аравии с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч открытия чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные

В защите сборной России на поле выйдут Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, в полузащите с первых минут — Алан Дзагоев, в нападении — Федор Смолов.

Полностью состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Главный арбитр матча — Нестор Питана из Аргентины. Матч состоится в Москве на стадионе Лужники в 18:00.

Россия — Саудовская Аравия — стартовая игра в группе A. В пятницу 15 июня первый тур в квартете завершат Египет и Уругвай (прогноз).

Букмекеры в матче отдают победу сборной России. Коэффициент на ее победу 1,45. Победа Саудовской Аравии оценивается в среднем в 9. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.