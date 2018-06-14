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    Дзагоев начнет матч против Саудовской Аравии с первых минут

    ЧМ-2018. Россия — Саудовская Аравия: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Стали известны стартовые составы на матч открытия чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

    Алан Дзагоев
    Алан Дзагоев
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    В защите сборной России на поле выйдут Марио Фернандес и Сергей Игнашевич, в полузащите с первых минут — Алан Дзагоев, в нападении — Федор Смолов.

    Полностью состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Главный арбитр матча — Нестор Питана из Аргентины. Матч состоится в Москве на стадионе Лужники в 18:00.

    Россия — Саудовская Аравия — стартовая игра в группе A. В пятницу 15 июня первый тур в квартете завершат Египет и Уругвай (прогноз).

    Букмекеры в матче отдают победу сборной России. Коэффициент на ее победу 1,45. Победа Саудовской Аравии оценивается в среднем в 9. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут.

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