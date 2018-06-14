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    Сборная России откроет ЧМ-2018 победой над Саудовской Аравией

    Россия — Саудовская Аравия. Прогноз и ставки на результат матча чемпионата мира по футболу 14 июня

    Прогноз на Россия — Саудовская Аравия
    Сборная России
    В четверг, 14 июня, сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018. Матч, который пройдет в московских «Лужниках», начнется в 18:00 мск. Прогноз на Россия — Саудовская Аравия.
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    Россия

    Затяжная безвыигрышная серия российской команды увеличилась уже до 7 матчей. Последний раз подопечные Станислава Черчесова побеждали еще в октябре 2017 года, обыграв команду Кореи — 4:2.

    После этого, до нового года россияне сыграли вничью с Ираном (1:1), уступили Аргентине (0:1) и спаслись от поражения в матче с Испанией (3:3).

    В марте этого россияне были разгромлены сначала командой Бразилии (0:3), а затем сборной Франции (1:3). Оба соперника сборной добились успеха на классе.

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    • В мае, на тренировочных сборах в Австрии сборная Черчесова провела спарринг с хозяевами, которые добились минимальной победы — 1:0.

    Заключительный матч сборной России закончился результативной ничьей со сборной Турции (1:1). Или, вернее будет сказать — резервным составом сборной Турции, ведь наставник турков Мирча Луческу строит новую команду и решил проверить в матче с россиянами молодых игроков.

    Неудачи россиян можно списать на эпидемию травм, особенно в линии защиты, и на закончивших карьеру братьев Березуцких — Черчесову даже пришлось вызывать ветерана Сергея Игнашевича.

    Но и в остальных линиях команды рулевой сборной России постоянно тасует игроков, пока так и не нащупав костяк команды.

    После матча с Турцией у него было 9 дней, чтобы улучшить положение дел.

    Саудовская Аравия

    «Зеленые соколы» впервые за 12 лет сумели отобраться на чемпионат мира. Лучшим достижением команды на мундиалях стал выход в 1/8 финала на ЧМ-1994, на трех последующих турнира (1998, 2002, 2006) команда ни разу не преодолела групповой раунд.

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    • На турнир в России аравийцы отобрались под руководством голландца Берта ванМарвейка, но готовились к нему уже с новым тренером — чилийцем Хуаном Антонио Пицци.

    И подготовка была серьезной — саудиты за немалые деньги заслали десяток своих игроков «на стажировку» в клубы Ла Лиги.

    В итоге в заявку попало три человека, два из которых кроме тренировок в Испании успели дебютировать в Ла Лиге: Салем Аль-Давсари («Вильярреал») сыграл полчаса с «Реалом», а Фахад Аль-Муваллад(«Леванте») отбегал 10 минут против «Леганеса».

    Саудовская Аравия готовилась к ЧМ-2018 почти полгода, проведя пять сборов и сыграв девять товарищеских матчей.

    Дружина Хуана Антонио Пицци провела в марте два товарняка — 2:0 одолели алжирцев, и с таким же счётом греков.

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    • После чего пришлось столкнуться с соперником посложнее — Италией. Поражение со счетом 1:2 можно счесть довольно пристойным результатом.

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    Правда затем последовало безоговорочная капитуляция перед крепкой командой Перу (0:3), но в последнем товарищеском матче Саудовская Аравия сумела доставить определенные проблемы Германии, хотя и проиграла 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Россию, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,40.

    За успех Саудовской Аравии предлагают 9,0, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 4,20.

    Российскую команду считают фаворитами матча почти все, включая самих российских игроков, что может сыграть с ними злую шутку. Не стоит забывать, что в анамнезе у них поражение от Катара (1:2) и ничья с Ираном (1:1). Да и серия без побед давит на плечи.

    Впрочем, то были товарищеские матчи, а на официальный матч домашнего турнира, настрой будет совершенно иным, ведь неудача в этом матче сразу перечеркнет все перспективы команды. Подопечные Черчесова сумеют стартовать на турнире с победы, но простой она не будет.

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