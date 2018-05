Голкипер «Манчестер Сити»подписал новый долгосрочный контракт с «горожанами», сообщает клубная пресс-служба.

Соглашение бразильского вратаря рассчитано до 2025 года.

Эдерсон перешел в «Сити» прошлым летом из «Бенфики». В чемпионате Англии он провел 36 матчей, в которых пропускал 0,72 гола за игру и 16 раз уходил с поля без пропущенных мячей.

В Лиге чемпионов отыграл в 9 встречах, пропустил 10 голов.

Amazing news!@edersonmoraes93 has signed a new deal and committed himself to the Club until 2025! 😀 #mancity pic.twitter.com/vraZv8hhBw