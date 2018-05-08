ТОП-3 матча Великой Отечественной войны

Матч смерти
«Старт» Киев – «Флакэльф» Германия
9 августа 1942 года
Счет: 5:3
С того времени легендарный «матч смерти» оброс таким количеством выдумок и небылиц, что разобрать, где правда, а где ложь, становится практически невозможным. Тем не менее, есть достоверные данные об этом матче и уж точно реальная аура ужаса.
Название матчу дал советский писатель Лев Кассиль. В 1942 году Киев был в немецкой оккупации. От скуки и ощущения превосходства арийцы задумали организовать футбольный матч. В качестве соперников выбрали мужчин из киевского хлебозавода.
Естественно, в матче было тотально несправедливое судейство, оккупантам позволялось безнаказанно «ломать» наших и вообще все обстоятельства были четко организованы против советский спортсменов. Но, как гласит легенда, «врагу не сдается наш гордый варяг» – простые «пекари» обыграли наглых агрессоров и погибли геройской смертью.
Блокадный матч
«Динамо» Ленинград – сборная ленинградского металлозавода
31 мая 1942 года
Счет: 6:0
Такое трудно забыть, но советские власти решились попробовать вытеснить зимний ужас из памяти ленинградцев. Военный совет Ленинградского фронта получил распоряжение организовать мероприятия «для бодрости народного духа».
Центральным событием в цепочке мероприятий стал футбольный матч. И смех и грех… Хотя нет, просто грех: организаторы собрали мужиков, голодных, ссохшихся полуживых людей и заставили играть на разбомбленном стадионе «Динамо» в теперешнем Петербурге. Ведь «Петровский» был деревянным и, естественно, давно разобран на дрова.
Как говорили в своих воспоминаниях участники, они играли без перерыва – боялись, что, если сядут, больше не встанут. К тому же выбивать мяч в аут было запрещено, ведь окаймляла поле грядка картошки.
Матч на руинах
«Динамо» Сталинград – «Спартак» Москва
2 мая 1943 года
Счет: 1:0
Чтобы привести город в более-менее нормальное состояние понадобилось три месяца. Возвращение бодрости духа сталинградцы решили отпраздновать футбольным матчем.
Местом проведения выбрали стадион «Азот», а в качестве гостей власти города пригласили самую лучшую команду того времени – московский «Спартак». Такое событие вызвало небывалый ажиотаж. Сложно даже представить – на трибунах «Азота» собралось больше 10 тысяч болельщиков.
Победа местного «Динамо» была символичной: Сталинград выстоял, и «Динамо» – тоже. Архивы рассказывают о чудо-вратаре команды хозяев Василии Ефремове. Перед матчем он получил медаль «За отвагу», а непосредственно в самой игре проявил ее уже на поле – его сейвы спасли «Динамо» от неминуемого поражения.