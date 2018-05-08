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    ТОП-3 матча Великой Отечественной войны

    Футбольные игры, от которых стынет кровь в жилах

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    Немецкий контроль матча
    Немецкий контроль матча
    warspot.ru
    Ужас Великой Отечественной войны не убил футбол, но кошмарно его изуродовал. LiveSport.Ru рассказывает о трех самых страшных матчах.
    Даже во время войны люди не прекращали играть в футбол. Но то, как они это делали достойно одновременно порицания и уважения.

    Матч смерти

    «Старт» Киев – «Флакэльф» Германия
    9 августа 1942 года
    Счет: 5:3

    Архивное фото
    Фото: warspot.ru
    Сейчас владение фактчекингом (проверкой фактов) – один из самых востребованных навыков. Но даже опытные «чекеры» не могут узнать всю правду о событиях 76-летней давности.

    С того времени легендарный «матч смерти» оброс таким количеством выдумок и небылиц, что разобрать, где правда, а где ложь, становится практически невозможным. Тем не менее, есть достоверные данные об этом матче и уж точно реальная аура ужаса.

    Название матчу дал советский писатель Лев Кассиль. В 1942 году Киев был в немецкой оккупации. От скуки и ощущения превосходства арийцы задумали организовать футбольный матч. В качестве соперников выбрали мужчин из киевского хлебозавода.

    Естественно, в матче было тотально несправедливое судейство, оккупантам позволялось безнаказанно «ломать» наших и вообще все обстоятельства были четко организованы против советский спортсменов. Но, как гласит легенда, «врагу не сдается наш гордый варяг» – простые «пекари» обыграли наглых агрессоров и погибли геройской смертью.

    Блокадный матч

    «Динамо» Ленинград – сборная ленинградского металлозавода
    31 мая 1942 года
    Счет: 6:0

    Архивное фото
    Фото: 22-91.ru
    Эта игра тоже была полна ужаса и геройства. Только жестокость была уже со стороны советской власти. Как известно, до этого была холодная зима 1941 года, которая забрала с собой как минимум 100 тысяч человек.

    Такое трудно забыть, но советские власти решились попробовать вытеснить зимний ужас из памяти ленинградцев. Военный совет Ленинградского фронта получил распоряжение организовать мероприятия «для бодрости народного духа».

    Центральным событием в цепочке мероприятий стал футбольный матч. И смех и грех… Хотя нет, просто грех: организаторы собрали мужиков, голодных, ссохшихся полуживых людей и заставили играть на разбомбленном стадионе «Динамо» в теперешнем Петербурге. Ведь «Петровский» был деревянным и, естественно, давно разобран на дрова.

    Как говорили в своих воспоминаниях участники, они играли без перерыва – боялись, что, если сядут, больше не встанут. К тому же выбивать мяч в аут было запрещено, ведь окаймляла поле грядка картошки.

    Матч на руинах

    «Динамо» Сталинград – «Спартак» Москва
    2 мая 1943 года
    Счет: 1:0

    Архивное фото
    Фото: warspot.ru
    В феврале враг был серьезно разбит, а сама война повернула в противоположную сторону. Теперь уже наши войска справедливо возвращали забранное.

    Чтобы привести город в более-менее нормальное состояние понадобилось три месяца. Возвращение бодрости духа сталинградцы решили отпраздновать футбольным матчем.

    Местом проведения выбрали стадион «Азот», а в качестве гостей власти города пригласили самую лучшую команду того времени – московский «Спартак». Такое событие вызвало небывалый ажиотаж. Сложно даже представить – на трибунах «Азота» собралось больше 10 тысяч болельщиков.

    Победа местного «Динамо» была символичной: Сталинград выстоял, и «Динамо» – тоже. Архивы рассказывают о чудо-вратаре команды хозяев Василии Ефремове. Перед матчем он получил медаль «За отвагу», а непосредственно в самой игре проявил ее уже на поле – его сейвы спасли «Динамо» от неминуемого поражения.

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