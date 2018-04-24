Стали известны арбитры на полуфинальные матчи Лиги Европы

УЕФА назвал имена арбитров, которые будут работать на первых матчах 1/2 финала Лиги Европы.

На матч между «Арсеналом» и «Атлетико» назначена бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. Ассистентами рефери будут Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные судьи — Рюдди Бюке и Николя Ренвий. Четвертый рефери — Хишам Закрани.

Встречу «Марсель» — «Зальцбург» обслужит шотландец Уильям Коллам. Помогать ему будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительные арбитры – Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвертый судья – Дуглас Поттер.

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Напомним, первые матч 1/2 финала Лиги Европы пройдут 26 апреля.