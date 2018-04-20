В FA решили поддержать бойкот ЧМ-2018

(FA) присоединится к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Daily Mail.

Изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей.

На мундиаль в Россию отправятся только самые важные футбольные чиновники, среди которых исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк.

Отправятся ли на ЧМ спонсоры сборной Англии, издание не сообщает.

Отмечается также, что на третий матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии, который пройдет в Калининграде, FA отправит больше представителей.