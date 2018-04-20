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    В FA решили поддержать бойкот ЧМ-2018

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    Грэг Кларк
    На фото:Грэг Кларк
    Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединится к бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Daily Mail.

    Изначально футбольное руководство планировало присутствовать на турнире вместе с представителями бывшего международного комитета, однако в связи с напряженной политической обстановкой между Великобританией и Россией было принято решение максимально сократить число представителей.

    На мундиаль в Россию отправятся только самые важные футбольные чиновники, среди которых исполнительный директор FA Мартин Гленн и председатель организации Грэг Кларк.

    Отправятся ли на ЧМ спонсоры сборной Англии, издание не сообщает.

    Отмечается также, что на третий матч группового этапа ЧМ-2018 против Бельгии, который пройдет в Калининграде, FA отправит больше представителей.

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