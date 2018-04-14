Работа в «Баварии» уже не так привлекательна?

Невероятное восхождение Ковача

«Это назначение продожает невероятный восходящий тренд для 46-летнего Нико Ковача, который возглавит "Баварию" с 1 июля 2018 года, после впечатляющей работы с "Айнтрахтом" — первой в своей карьере клубного тренера. Не получил пост наставник "Зальцбурга" в 2012 году, несмотря на несколько проведенных лет во главе академии и резервной команды, специалист ушел и стал рулевым родной сборной Хорватии, которую вывел на ЧМ-2014, но получил отставку после разочаровывающего старта квалификации на Евро-2016», — отмечает Йон Фишер в материале на портале Goal.com.

«Ковач возглавил "Айнтрахт" в марте 2016 года и помог клубу выжить в Бундеслиге по итогам матчам плей-офф, вслед за чем занял с коллективом 11-е место в 2017 году. Прогресс его команды продолжился в текущем сезоне, где "Орлы" идут на пятом месте в Бундеслиге с отставанием в два очка от идущего на четвертой позиции "Байера", который занимает последнюю строчку зоны Лиги чемпионов. Специалист станет преемником Юппа Хайнкеса в "Баварии" после очередной впечатляющей работы 72-летнего наставника».

Хайнкес: Ковач — хороший выбор для «Баварии» Хайнкес прокомментировал назначение Ковача главным тренером «Баварии»

Рискованный кандидат

«Немецкий гранд пытался маневрировать по своей вине в ситуации, когда он вынужден был выбирать только среди рискованных кандидатов на пост наставника, ведь в декабре 2017 года главной стратегией мюнхенцев было убедить Юппа Хайнкеса продолжить работу, но проблема заключалась в категорическом отказе ветерана тренерского цеха. Поскольку единственным публичным требованием к преемнику оставалось умение говорить на немецком, а Юрген Клопп и Йоахим Лёв недоступны для их приглашения из-за их занятости в "Ливерпуле" и сборной Германии соответственно, то единственным специалистом с международнымопытом и трофеем был только Томас Тухель. Тогда он считался доступным, пока ПСЖ не решил, что экс-рулевой "Дортмунда" будет хорошим выбором на тренерском мостике», — отмечает на страницах Süddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер.

«Когда президент "Баварии" Ули Хёнесс понял, что "нет" значит "нет", как один из трех главных руководителей клуба наряду с главой правления Карлом-Хайнцом Румменигге и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, он согласился провести переговоры с Тухелем, но тот уже оказался недоступен, поэтому серьезной альтернативой было трое: Ральф Хасенхюттль (»РБ Лейпциг«), Юлиан Нагельсман (»Хоффенхайм«) и Нико Ковач. Среди всех рискованных кандидатур "ротен" выбрали последнего. Тем самым, за короткое время немецкий гранд перешел от опытного в международном плане и титулованного тандема из наставника и спортивного директора Пеп Гвардиола — Маттиас Заммер к административно неопытному и нетитулованному дуэту Ковач — Салихамиджич».

Чего ожидать от Тухеля в ПСЖ Получится ли преуспеть новому наставнику в Париже?

Культурно свой

«Ковач был одним из сотен потенциальных кандидатов, о котором думала "Бавария". Это назначение в какой-то степени читалось исходя из заявлений клуба о намерении назначить немецкого тренера или, по крайней мере, немецкоговорящего специалиста, чему соответствует хорват, поскольку ранее выступал за мюнхенцев и работает в Германии. Он возглавляет "Айнтрахт", который недавно чуть не вылетел, а в прошлом работал с национальной сборной своей страны, где "наломал дров", но все равно получает назначение у руля "ротен", поскольку подходит для "баварской семьи". Судя по всему, немецкий гегемон так успешно работает, что там не боятся делать такие шаги, предпочитая Ковача, а не какого-то большого специалиста», — анализирует причины назначения Ковача в эфире телеканала ESPN Габриэль Маркотти.

«Красноречивым фактором стало то, что в прошлом у них было двое наставников [в лице Гвардиола и Карло Анчелотти], которые не поняли культуру "Баварии" и, возможно, не понимали язык для успешной работы. Как по мне, то это назначение объясняется скорее культурным аспектом, нежели тренерским — с точки зрения того, насколько успешен тот или иной кандидат», — считает там же экс-нападающий «Вольфсбурга» и «Фулхэма» Брайан Макбрайд.

Самый страшный вопрос для «Баварии»

«Назначение Ковача — это долгосрочное решение, а значит и уход от стиля позиционной игры эстетического доминирования команды под руководством Гвардиолы, или же просто переход к прагматичному подходу, где тренер должен просто менять тактику в зависимости от соперника для достижения результата? Каким образом эти цели оправдывают средства в "Баварии" — клубе, где необходимо только побеждать, но где стиль также является важной составной частью? Перейдет ли команда на три центрбека, как играет "Айнтрахт" хорвата, и как это будет выглядеть?», — формулирует самые актуальные вопросы по поводу будущего мюнхенцев Абель Мезарош на страницах портала Bundesliga Fanatic.

«Бавария» среди лучших, но есть вопросы Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья» «Есть ли какие-то исполнители франкфуртцев (такие, как вингеры Анте Ребич и Марио Вольф), которые последуют за тренером, и будет ли достаточно лидерства Ковача, а также ДНК клуба достаточно для того, чтобы убедить звезд вроде Франка Рибери и Арьена Роббена (они остаются еще на год) проявлять свои лучшие качества в ключевые моменты, или его "сольют" так же, как и Анчелотти? Как хорват будет справляться с необходимостью предоставлять больше игрового времени для молодых Кингсли Комана и Сержа Гнабри, а вместе с этим решать проблему переполненного состава в средней линии? Что случится, если "ротен" допустят еще один провальный старт сезона, как осенью прошлого года (вернут Хайнкеса?)?».

«Стало ли решение назначить Ковача неким компромисом между Хёнессом и Румменигге, а не лучшим решением для самой "Баварии"? Наконец, на фоне всех продолжительных спекуляций о том, кого клуб искал в качестве преемника Хайнкеса, а также сообщений об отказах того или иного специалиста, возможно, самый большой вопрос, который руководители клуба могут бояться задать себе, звучит так: Правда ли, что работа в "Баварии" уже не так привлекательна?»