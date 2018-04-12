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    «Бавария» среди лучших, но есть вопросы

    Реакция прессы на матч «Бавария» — «Севилья»

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    «Бавария» вышла в четвертый полуфинал ЛЧ за пять лет
    «Бавария» вышла в четвертый полуфинал ЛЧ за пять лет
    AS
    В рамках ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» разошлась миром на своем поле с «Севильей» (0:0) и по сумме двух матчей со счетом 2:1 прошла в полуфинал. СМИ не остались без своих оценок игры.

    Четвертый полуфинал за пять лет для «Баварии»

    «Мюнхенской "Баварии" удалось удержать "Севилью" на расстоянии вытянутой руки и пробиться в свой четвертый за пять лет полуфинал Лиги чемпионов: новоявленный чемпион Германии применил свою аккуратность и опыт, чтобы гостевой победы 2:1 хватило для выхода в следующий раунд. Стивен Н'Зонзи был близок к тому, чтобы забить в ворота хозяев в матче, который не изобиловал явными голевыми возможностями, когда после передачи от Эвера Банеги угодил в перекладину. Между тем, Хави Мартинес предстал скалой на пути гостей, контролируя центр поля с тем, чтобы андалусийцы не могли организовать контратаки, которые стали основой их угрозы чужим воротам», — пишет в отчете о поединке на страницах AS Мэтт Макгинн.

    «Разочарованию не было предела, когда матч подошел к добавленному времени: Хоакин Корреа совершил фол у боковой линии, после чего стал главной фигурой в потасовке с участием двух скамеек. Арбитр удалил его с поля, но это несильно повлияло на итоговый результат, ведь эта потеря самообладания аргентинцем стала олицетворением того, как "Бавария" задушила "Севилью". Она была расчетлива и холодна, вследствие чего команда Юппа Хайнкеса уверенно выходит в полуфинал».

    «Севилья» гордо покинула Лигу чемпионов

    «Особенное континентальное приключение подошло к своему концу для подопечных Винченцо Монтеллы после того, как его коллектив проиграл совсем немного в своем первом за 60 лет четвертьфинале Кубка чемпионов. Уступив 1:2 в первом поединке, андалусийцы знали, что им нужно забивать по крайней мере дважды в Мюнхене, однако смогли добыть лишь почетную безголевую ничью», — отмечает на страницах Marca Юэн Мактир.

    «Гости действовали быстро на контратаках, когда им это нужно было, а также проявляли терпение во время владения мячом, создавая проблемы "Баварии"... Тем не менее, чем ближе был конец игры, тем более сложной становилась задача задача забить хотя бы два мяча, тогда как интенсивность игры упала, после чего случилось удаление с поля Корреа. В итоге "Севилья" отправилась домой с гордо поднятой головой, хотя и без билета в полуфинал Лиги чемпионов».

    Вопросы без ответов

    «Это правда: "Бавария" оказалась в числе четырех лучших клубов Европы этого сезона, и это успех нельзя отрицать. С 2010 года команда смогла семь раз выйти в полуфинал, и только "Реал" (с 2011 года) каждый год выходит в эту стадию и демонстрирует лучший показатель. Но также нельзя отрицать и то, что мюнхенцам это удалось после побед в плей-офф над такими командами, как "Бешикташ" и "Севилья" — соперники, один из которых не соответствует уровню чемпиона Германии (стамбульцы), а второй — недостаточно силен, потому судьба коллектива Хайнкеса в этом турнире могла сложиться иначе», — замечает на страницах Süddeutsche Zeitung Мартин Шнайдер.

    «Бавария» вышла в 1/2 финала, сыграв вничью с «Севильей» Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Счет 0:0 трудно интерпретировать однозначно: это была хорошая, твердая, равная игра, но точно не выдающаяся, где хозяева хорошо оборонялись, но предоставили инициативу сопернику, особенно в первом тайме, а во втором тайме едва не пропустили, когда Корреа угодил в перекладину. Что, если бы состоялся гол, и андалусийцам нужно было забить всего лишь еще раз? Хозяева занервничали бы или наоборот включились в игру и взялись бы атаковать оппонентов?».

    «Баварии» нужно улучшить свою игру

    «Дружина Хайнкеса сделала свою работу, но не может оставаться довольной своим выступлением. Будь гости более эффективны, хозяева получили бы наказание. Как бы там ни было, в полуфинале мюнхенский клуб ожидает более сложные соперники, и ему нужно улучшить свою игру, если он хочет выйти в свой первый финал с 2013 года», — убежден в своих выводах на сайте УЕФА Джордан Масиел.

    «Севилья» простила недостатки «Баварии» Реакция прессы на матч «Севилья» — «Бавария» «Гордость без всякой награды — это был настоящий прогресс в обучении со стороны испанского коллектива, и суровые уроки, извлеченные на прошлой неделе, были быстро впитаны и применены "Севильей". Она была лучше во владении сферой, быстрее в целом на поле, умнее в позиционном интеллекте, а также, прежде всего, уверена и спокойна. Андалусийцам не удалось отыграться, но это было зрелое выступление в противостоянии с чемпионом Германии, за исключением удаления Корреа», — считает его коллега там же Грэм Хантер.

    Хитрая «Севилья» не обманет Юппа«Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 11 апреля
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