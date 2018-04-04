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    «Севилья» простила недостатки «Баварии»

    Реакция прессы на матч «Севилья» — «Бавария»

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    Рибери (слева) сыграл ключевую роль в победе «Баварии»
    Рибери (слева) сыграл ключевую роль в победе «Баварии»
    AS
    В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов «Бавария» одолела на выезде «Севилью» со счетом 2:1. Приводит реакцию СМИ на эту игру и ее результат.

    «Бавария» одной ногой в полуфинале

    «Два рикошета, два гола: "Бавария" получила большую долю фарта накануне ответного поединка после визита на "Санчес Писхуан" и теперь установила контроль над судьбой противостояния. Пабло Сарабия открыл счет в пользу "Севильи" прежде чем Франк Рибери вынудил Хесуса Наваса срезать мяч в собственные ворота перед перерывом, а затем Тиаго Алькантара вывел свою команду вперед ударом головой и отскока от Серхио Эскудеро, хотя игра проходила на встречных курсах», — пишет в отчете AS о матче Мэтт Макгинн.

    «Хозяева поля впитали в себя энергию родной публики и отметились острым стартом их первого четвертьфинала в главном еврокубке с 1958 года... Гости сильно начали второй тайм и заслуженно вышли вперед. Тем не менее, испанскому коллективу удалось отобрать контроль за ходом поединка ближе к завершению игры, и Стивен Н'Зонзи был близок к тому, чтобы сравнять счет, но удача сопутствовала чемпиону Германии, который теперь одной ногой в полуфинале».

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    В Мюнхене «Севилье» нужно нечто особенное

    «На "Альянц Арене" Севилья должна создать нечто особенное, чтобы выйти в первый для нее полуфинал Лиги чемпионов в истории. И хотя Пабло Сарабия вывел их вперед в первом матче четвертьфинала, нефартовые голы в собственные ворота от Хесуса Наваса и Серхио Эскудеро позволили "Баварии" добыть выездную победу и сделать большой шаг на пути в четверку лучших главного еврокубка», — констатитрует на страницах Marca Юэн Мактир.

    «В перерыве чемпион Германии как будто возродился и постепенно завладел инициативой, в результате чего заставил подопечных Винченцо Монтеллы уйти в оборону. Гости были терпеливы и использовали свой шанс, как только тот появился. Хозяева бросили в бой Сандро и Луиса Муриэля, и те пытались отыскать возможность восстановить равновесие, но их усилия оказались тщетны, что, скорее всего, выглядит как завершение приключений андалусийцев в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала».

    Хайнкес: Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то должны прибавлять Главный тренер «Баварии» высказал мнение о победе над «Севильей» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов

    Вечер Рибери

    «Это был вечер Франка Рибери, который удачно проявил себя во всех аспектах, но также это был вечер, в который "Бавария" доказала, что она способна выбраться из тяжелой ситуации, когда ее прижимают к стенке. "Севилья" доказала, что это жесткая и самодостаточная команда, где у нее достаточно быстрых исполнителей — с такими "ротен" не привыкли сталкиваться в последние месяцы в рамках Бундеслиги. Мюнхенцы прошли проверку на твердость духа. После скомканного первого тайма они могли начать искать выход или же сплотиться и проявить характер». Они выбрали второй вариант«, — пишет в материале на Süddeutsche Zeitung Йонас Беккенкамп.

    Мюллер: Когда мы повысили темп, дела пошли лучше Нападающий «Баварии» признал, что мюнхенцы играли не лучшим образом в матче с «Севильей» (2:1) в 1/4 финала Лиги чемпионов «Некоторые назовут это выступление бледным, однако эффект огромен, и тот же Рибери проявил себя с лучшей стороны: он умело шел в дриблинг, сотрясал своими рейдами оппонентов и сделал два острых паса, которые привели к голам. Непривлекательная "Бавария" превратилась в обычную "Баварию" согласно девизу: "Нам все равно, что здесь произошло, но теперь мы играем по нашим правилам".

    Хайнкес поневоле исправил тактические недочеты

    "Наставник гостей Юпп Хайнкес сделал ставку на осторожную схему 4-3-3, добавив еще одного полузащитника оборонительного плана Артуро Видаля вместо атакующего игроа, но это имело двойные негативные последствия, ведь Томас Мюллер, который действовал справа в нападении, оказался неэффективен, тогда как ни Алькантара, ни Видаль не обеспечили достаточной надежности в центре поля, и только с выходом Хамеса Родригеса вместо получившего травму чилийца, 'Бавария' наладила комбинационную игру, в то время, как появления Рафиньи вместо Хуана Берната окончательно переломило ход матча в пользу гостей", — анализирует тактическую обстановку в матче Рафаэль Хонигштайн в материале ESPN.

    Хуммельс: Нам повезло с первым голом, нужно это признать Защитник «Баварии» отметил, что первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Севильей» (2:1) вышел непростым «Вместе с Рибери бразилец привнес выдумку и опыт на левый фланг мюнхенцев, а третий из сенаторов великой команды 2013 года, опорник Хави Мартинес, сделал ключевой вклад, когда совершил невероятный отбор мяча, помешав Франко Васкесу провести второй гол "Севильи" (»В раздевалке мы праздновали это словно забитый нами гол«, — признался после матча Матс Хуммельс)... По-настоящему качество нынешней "Баварии" по-настоящему можно будет оценить, когда она встретится с соперником, который простит ей меньше, чем андалусийцы, ведь во вторник их тактические и индивидуальные слабости были отчетливо видны. Нет сомнений, что эта команда может играть лучше, однако будет ли этого "лучше" или даже "много лучше" достаточно в этом сезоне, станет ясно по ходу турнира несколько позже».

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