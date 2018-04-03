«Бавария» на выезде обыграла «Севилью»

Мюнхенскаяв гостях одолеласо счетом 2:1 (1:1) в первом матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Севилья» открыла счет в матче на 32-й минуте. Серхио Эскудеро выполнил передачу на правый угол штрафной, борьбу за мяч выиграл Пабло Сарабия и отправил мяч в ворота мимо Ульрайха.

Через пять минут игрок испанской команды Хесус Навас неудачно отбил мяч с подачи в штрафную от Рибери и оформил автогол.

Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.

Ответный матч пройдет 11 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.