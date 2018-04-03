«Бавария» на выезде обыграла «Севилью»

«Севилья» открыла счет в матче на 32-й минуте. Серхио Эскудеро выполнил передачу на правый угол штрафной, борьбу за мяч выиграл Пабло Сарабия и отправил мяч в ворота мимо Ульрайха.
Через пять минут игрок испанской команды Хесус Навас неудачно отбил мяч с подачи в штрафную от Рибери и оформил автогол.
Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.
Ответный матч пройдет 11 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
«Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (1:1)
Голы: Сарабия, 32 (1:0). Хесус Навас, 37 — в свои ворота (1:1). Тиагу Алькантара, 68 (1:2).«Севилья»: Сория, Хесус Навас, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Писарро, Васкес, Корреа (Рамирес, 78), Бен Йеддер (Муриэль, 80).«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Видаль (Родригес, 36), Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79).Предупреждения: Рибери, 13. Корреа, 15. Бернат, 34. Мюллер, 85. Писарро, 90.