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    «Бавария» на выезде обыграла «Севилью»

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    Футболисты «Баварии»
    На фото:Футболисты «Баварии»
    Мюнхенская «Бавария» в гостях одолела «Севилью» со счетом 2:1 (1:1) в первом матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Севилья» открыла счет в матче на 32-й минуте. Серхио Эскудеро выполнил передачу на правый угол штрафной, борьбу за мяч выиграл Пабло Сарабия и отправил мяч в ворота мимо Ульрайха.

    Через пять минут игрок испанской команды Хесус Навас неудачно отбил мяч с подачи в штрафную от Рибери и оформил автогол.

    Победу мюнхенцам принес Тиаго Алькантара, отличившийся на 68-й минуте.

    Ответный матч пройдет 11 апреля на «Альянц Арене» в Мюнхене.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
    «Севилья» (Испания) — «Бавария» (Германия) — 1:2 (1:1)
    Голы: Сарабия, 32 (1:0). Хесус Навас, 37 — в свои ворота (1:1). Тиагу Алькантара, 68 (1:2).«Севилья»: Сория, Хесус Навас, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Писарро, Васкес, Корреа (Рамирес, 78), Бен Йеддер (Муриэль, 80).«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46), Хави Мартинес, Тиагу Алькантара, Видаль (Родригес, 36), Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79).Предупреждения: Рибери, 13. Корреа, 15. Бернат, 34. Мюллер, 85. Писарро, 90.
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