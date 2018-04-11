«Бавария» вышла в 1/4 финала, сыграв вничью с «Севильей»

Первый матч завершился выездной победой «Баварии» 1:2 и по сумме двух матчей немецкий клуб вышел в полуфинал.

Уже в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник гостей Хоакин Корреа за грубый фол против Хави Мартинеса.

«Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 11 апреля

Хитрая «Севилья» не обманет Юппа «Бавария» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 11 апреля

Читайте по теме

Трансферный дайджест. 3-9 апреля С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней

«Романтада» для неудачливого четвертьфиналиста Месси Реакция прессы на матч «Рома» — «Барселона»

Популярное в сети

Это интересно

Чем занят шведский лев?

Три лузера КК-2017: от Акинфеева до судей

«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в Манчестере

В семье Криштиану Роналду прибавление — опять

Подробный разбор

Конец эпохи: Фабио Капелло завершил карьеру Вспоминаем достижения и неудачи бывшего тренера сборной России

Манчини уйдет из «Зенита», но сезон уже не спасти Изучаем мнения футбольных экспертов о будущем питерского клуба и его тренера

Последние недели Конте в «Челси» Реакция прессы на матч «Челси» — «Вест Хэм»

Топ-3 факта матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» Перед ответным поединком в Манчестере мы решили вспомнить матч в Ливерпуле

Трансферный дайджест. 3-9 апреля С кем договорилась «Бавария», кому нужен вингер «Реала», кого зовет «Боруссия» и другие трансферные новости последних дней