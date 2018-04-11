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    «Бавария» вышла в 1/4 финала, сыграв вничью с «Севильей»

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Севилья Футбол Испании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Севильей» (0:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Уже в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник гостей Хоакин Корреа за грубый фол против Хави Мартинеса.

    Первый матч завершился выездной победой «Баварии» 1:2 и по сумме двух матчей немецкий клуб вышел в полуфинал.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
    «Бавария» (Германия) — «Севилья» (Испания) — 0:0
    «Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья (Зюле, 87), Хави Мартинес, Родригес, Мюллер, Роббен, Левандовски (Вагнер, 77), Рибери (Тиагу Алькантара, 71).«Севилья»: Сория, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Корреа, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Рамирес, 70), Бен Йеддер (Муриэль, 65).Предупреждения: Меркадо, 2. Н`Зонзи, 11. Банега, 81. Вагнер, 90+3. Удаление: Корреа, 90+2.
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