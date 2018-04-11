«Бавария» вышла в 1/4 финала, сыграв вничью с «Севильей»

Уже в компенсированное время прямую красную карточку получил полузащитник гостей Хоакин Корреа за грубый фол против Хави Мартинеса.
Первый матч завершился выездной победой «Баварии» 1:2 и по сумме двух матчей немецкий клуб вышел в полуфинал.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
«Бавария» (Германия) — «Севилья» (Испания) — 0:0
«Бавария»: Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Рафинья (Зюле, 87), Хави Мартинес, Родригес, Мюллер, Роббен, Левандовски (Вагнер, 77), Рибери (Тиагу Алькантара, 71).«Севилья»: Сория, Хесус Навас, Меркадо, Лангле, Эскудеро, Корреа, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Рамирес, 70), Бен Йеддер (Муриэль, 65).Предупреждения: Меркадо, 2. Н`Зонзи, 11. Банега, 81. Вагнер, 90+3. Удаление: Корреа, 90+2.