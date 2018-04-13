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    Хайнкес: Ковач — хороший выбор для «Баварии»

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    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Юпп Хайнкес прокомментировал решение «Баварии» назначить Нико Ковача главным тренером мюнхенского клуба со следующего сезона.

    «Я уже говорил, что Нико Ковач работает с большим количеством разных игроков и национальностей во Франкфурте. Он делает это превосходно, поэтому он и станет новым главным тренером "Баварии".

    Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Прежде всего он очень старателен. Нико — новатор. Это тренер, который любит футбол и поддерживает хорошую связь с игроками. Я считаю, что "Бавария" сделала хороший выбор», — цитирует Хайнкеса «Чемпионат» со ссылкой на SportsMole.

    Напомним, Хайнкес покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.

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