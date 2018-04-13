Хайнкес: Ковач — хороший выбор для «Баварии»

прокомментировал решениеглавным тренером мюнхенского клуба со следующего сезона.

«Я уже говорил, что Нико Ковач работает с большим количеством разных игроков и национальностей во Франкфурте. Он делает это превосходно, поэтому он и станет новым главным тренером "Баварии".

Он произвел на меня очень хорошее впечатление. Прежде всего он очень старателен. Нико — новатор. Это тренер, который любит футбол и поддерживает хорошую связь с игроками. Я считаю, что "Бавария" сделала хороший выбор», — цитирует Хайнкеса «Чемпионат» со ссылкой на SportsMole.

Напомним, Хайнкес покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.