Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна

Главный тренерпрокомментировал высказывания агента, который назвал испанского специалиста «трусом» и «псом».

При этом Гвардиола назвал имена игроков, которых агент предлагал «Ман Сити».

«Наконец-то люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но я не понимаю, почему я такой плохой. Я никогда с ним не общался. Может, Ибра рассказал многое обо мне?», — сказал Гвардиола, передает Goal.com.

«Но два месяца назад Райола предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Он должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к псу. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак. Что я ответил? Я сказал "нет". У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой», — также рассказал испанец.

«Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер. Спасибо», — резюмировал Гвардиола.

Агент назвал Гвардиолу трусом и псом