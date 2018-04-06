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    Гвардиола: Райола предлагал нам Погба и Мхитаряна

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    Пеп Гвардиола
    На фото:Пеп Гвардиола
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал высказывания агента Мино Райолы, который назвал испанского специалиста «трусом» и «псом».

    При этом Гвардиола назвал имена игроков, которых агент предлагал «Ман Сити».

    «Наконец-то люди узнали мои секреты. Теперь все знают, что я плохой человек и трус. Но я не понимаю, почему я такой плохой. Я никогда с ним не общался. Может, Ибра рассказал многое обо мне?», — сказал Гвардиола, передает Goal.com.

    «Но два месяца назад Райола предлагал мне Мхитаряна и Погба. Зачем? Он должен защищать своих игроков и понимать, что не может привести их к такому человеку, как я, к псу. Сравнение с псом плохое, это неправильно. Он должен уважать собак. Что я ответил? Я сказал "нет". У нас нет денег на Погба, он слишком дорогой», — также рассказал испанец.

    «Я нехороший человек. Райола заслуживает того, чтобы его футболисты играли у людей получше. Но в то же время он знает, что я топ-тренер. Спасибо», — резюмировал Гвардиола.

    Агент назвал Гвардиолу трусом и псом

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