Агент назвал Гвардиолу трусом и псом

Агентраскритиковал главного тренера «Манчестер Сити»

«Гвардиола — превосходный специалист, но как человек он абсолютный ноль. Он просто трус и пес.

Он ведет себя как классический священник: "Делайте, что я говорю, но не делайте того, что я делаю". Если он выиграет Лигу чемпионов с "Манчестер Сити" в этом году, он подчеркнет свое превосходство как тренер, но я буду его ненавидеть.

Гвардиола в "Барселоне" уверял Златана, что тот может обращаться к нему с любой просьбой и жалобой, но потом попросту стал игнорировать игрока. Он даже не здоровался с ним.

Так же Гвардиола поступал и с Максвеллом, а он отличный парень.

Поэтому я просто посоветовал Златану припарковать свой "Феррари" на месте тренера», — цитирует Райолу Mirror.