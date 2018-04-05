Вместимость «Ростов-Арены» на первом тестовом матче будет ограничена 13 тыс. зрителей

«Ростов» объявил о начале продаж билетов на первый тестовый матч

объявил о начале продаж билетов на первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена», построенном к ЧМ-2018.

15 апреля ростовский клуб примет «СКА-Хабаровск». Вместимость стадиона на первую игру ограничена 13 тысячами человек.

«Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба – онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах. Кроме этого, вместимость "Ростов Арены" на первой тестовой игре будет ограничена 13 тысячами зрителями» – говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

Стоимость билетов – от 300 до 6 тысяч рублей (VIP-ложа).

На «Ростов-Арене» пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Бразилия – Швейцария (группа E, 17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (группа A, 20 июня), Корея — Мексика (группа F, 23 июня) и Исландия — Хорватия (группа D, 26 июня), а также игра 1/8 финала.