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    Вместимость «Ростов-Арены» на первом тестовом матче будет ограничена 13 тыс. зрителей

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    «Ростов» объявил о начале продаж билетов на первый тестовый матч
    На фото:«Ростов» объявил о начале продаж билетов на первый тестовый матч
    «Ростов» объявил о начале продаж билетов на первый тестовый матч на стадионе «Ростов-Арена», построенном к ЧМ-2018.

    15 апреля ростовский клуб примет «СКА-Хабаровск». Вместимость стадиона на первую игру ограничена 13 тысячами человек.

    «Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам, которые не зависят от клуба – онлайн-продажа билетов на этот матч осуществляться не будет. Вход на стадион и на трибуны будет осуществляться только по билетам, купленным в кассах. Кроме этого, вместимость "Ростов Арены" на первой тестовой игре будет ограничена 13 тысячами зрителями» – говорится в заявлении пресс-службы ростовчан.

    Стоимость билетов – от 300 до 6 тысяч рублей (VIP-ложа).

    На «Ростов-Арене» пройдут четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018: Бразилия – Швейцария (группа E, 17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (группа A, 20 июня), Корея — Мексика (группа F, 23 июня) и Исландия — Хорватия (группа D, 26 июня), а также игра 1/8 финала.

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