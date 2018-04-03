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    «Реал» разгромил «Ювентус», Роналду оформил дубль

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Туринский «Ювентус» потерпел домашнее поражение от мадридского «Реала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    Роналду первым в истории ЛЧ забил в десяти матчах подряд

    Гости открыли счет уже на 3-й минуте матча. Иско получил мяч на фланге без опеки и легко прострелил в центр штрафной «Юве» на Криштиану Роналду, который подправил мяч в дальнюю девятку.

    На 64-й минуте Кьеллини и Буффон подарили шанс Роналду, но португалец не решился на удар с острого угла, отыграв на пустые ворота Лукасу Васкесу.

    Выстрел испанца сумел отразить вернувшийся в створ Буффон, но атака «Реала» продолжилась подачей Карвахаля, которую эффектным ударом через себя замкнул Криштиану Роналду.

    Спустя две минуты туринцы остались в меньшинстве. Пауло Дибала за опасную игру получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

    На 72-й минуте Марсело подключился к атаке и разыграл стеночку с Роналду, а после ответной передачи обыграл Буффона, добив мяч в пустые ворота.

    Ответная встреча пройдет в Мадриде 11 апреля. Отметим, что Защитник «Реала» Серхио Рамос получил желтую карточку. Это третье предупреждение для 32-летнего испанца в турнире, он простит ответную встречу из-за дисквалификации.

    Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
    «Ювентус» (Италия) — «Реал» (Испания) — 0:3 (0:1)
    Голы: Криштиану Роналду, 3 (0:1). Криштиану Роналду, 64 (0:2). Марселу, 72 (0:3).«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Асамоа (Матюиди, 69), Дуглас Коста (Манджукич, 69), Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75), Дибала, Сандру, Игуаин.«Реал»: Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 82), Иско (Асенсио, 75), Криштиану Роналду, Бензема (Васкес, 59).Предупреждения: Бентанкур, 26. Дибала, 45. Серхио Рамос, 55. Ковачич, 88.Удаление: Дибала, 66.
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