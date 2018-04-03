«Реал» разгромил «Ювентус», Роналду оформил дубль

Туринскийпотерпел домашнее поражение от мадридского(0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Роналду первым в истории ЛЧ забил в десяти матчах подряд

Гости открыли счет уже на 3-й минуте матча. Иско получил мяч на фланге без опеки и легко прострелил в центр штрафной «Юве» на Криштиану Роналду, который подправил мяч в дальнюю девятку.

На 64-й минуте Кьеллини и Буффон подарили шанс Роналду, но португалец не решился на удар с острого угла, отыграв на пустые ворота Лукасу Васкесу.

Выстрел испанца сумел отразить вернувшийся в створ Буффон, но атака «Реала» продолжилась подачей Карвахаля, которую эффектным ударом через себя замкнул Криштиану Роналду.

Спустя две минуты туринцы остались в меньшинстве. Пауло Дибала за опасную игру получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

На 72-й минуте Марсело подключился к атаке и разыграл стеночку с Роналду, а после ответной передачи обыграл Буффона, добив мяч в пустые ворота.

Ответная встреча пройдет в Мадриде 11 апреля. Отметим, что Защитник «Реала» Серхио Рамос получил желтую карточку. Это третье предупреждение для 32-летнего испанца в турнире, он простит ответную встречу из-за дисквалификации.