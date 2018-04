Нападающий «Реала»в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов сустановил новый рекорд турнира.

33-летний португалец уже на 3-й минуте открыл счет и, таким образом, первым в истории Лиги чемпионов отличился в 10-й игре подряд, забив в этих матчах 15 голов.

Кроме того, Роналду забил 21 мяч в четвертьфиналах Лиги чемпионов, чего никому ранее не удавалось.

Cristiano Ronaldo has scored 21 goals in the #UCL quarter-finals — a competition record. 💪 pic.twitter.com/KwQSxxQUyA