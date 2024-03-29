«Бенфика» на своем поле примет «Шавиш» в 27-м туре португальской Примейры. Поединок пройдет 29 марта и начнется в 21:00 по мск. «Бенфика» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: По итогам 26 проведенных туров «Бенфика» с 64 набранными очками идет второй в таблице, уступая лидеру балл, но сыграв при этом на игру больше.

Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 20 викторий, четыре матча завершил миром и дважды уступал, забил 60 голов при 21 пропущенном.

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Последние матчи: В минувшем туре первенства «орлы» в гостевой встрече смогли переиграть «Каса Пиа» со счетом 1:0. А несколькими днями ранее они одолели в Глазго «Рейнджерс» с таким же результатом и пробились в четвертьфинал Лиги Европы, так как дома сыграли вничью с шотландцами 2:2.

Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: К предстоящей встрече «красно-белые» подходят с 3-матчевой серией из викторий. А беспроигрышная серия «Бенфики» состоит из четырех игр, где было три победы и одна мировая. Уступила же она дважды за последние 14 поединков во всех турнирах.

«Шавиш»

Турнирное положение: С 19 зачетными пунктами «Шавиш» находится на самом дне таблицы. От безопасной строки команду отделают шесть баллов.

Коллектив выиграл всего четыре игры из 26 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 25:56.

Последние матчи: «Отважные» в прошлом туре на своем поле уступили «Витории Гимарайнш» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Жил Висенте» 0:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: К предстоящей игре команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой по два раза терпела фиаско и играла вничью. А победить «Шавиш» смог только один раз за минувшие десять встреч. И также в этот период времени клуб пять поединков свел вничью и четыре раза уступал.

Статистика для ставок

«Бенфика» в рамках чемпионата страны выиграла последние семь домашних матчей

«Шавиш» в гостях не побеждает вот уже девять встреч кряду, проиграв пять из них

«Бенфика» выиграла дома у «Шавиша» во всех пяти матчах противостояния и каждый раз с разницей в два и более мячей

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.13, победа «Шавиша» — 20.00, ничья — 8.20.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.05 соответственно.

Прогноз: Один из претендентов на золото на своем поле не должен иметь проблем с главным аутсайдером лиги, которого он к тому же дома всегда уверенно обыгрывает.

Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» с форой (-2,5) за 2.06.

Прогноз: И также ставим здесь еще на то, что «орлы» проведут в ворота аутсайдера немало мячей и превысят индивидуальный тотал в 3,5 мяча.

Ставка: ИТ «Бенфики» больше 3,5 гола за 2.53.