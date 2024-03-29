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    «Бенфика» дома разгромит аутсайдера?

    «Бенфика» — «Шавиш». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Португалии, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Шавиш»
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    «Бенфика»
    «Бенфика» на своем поле примет «Шавиш» в 27-м туре португальской Примейры. Поединок пройдет 29 марта и начнется в 21:00 по мск. «Бенфика» — «Шавиш»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Марта 2024 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 21:00 Шавиш Шавиш
  • Португалия. Примера
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    «Бенфика»

    Турнирное положение: По итогам 26 проведенных туров «Бенфика» с 64 набранными очками идет второй в таблице, уступая лидеру балл, но сыграв при этом на игру больше.

    Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 20 викторий, четыре матча завершил миром и дважды уступал, забил 60 голов при 21 пропущенном.

    Бенфика — Шавиш: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В минувшем туре первенства «орлы» в гостевой встрече смогли переиграть «Каса Пиа» со счетом 1:0. А несколькими днями ранее они одолели в Глазго «Рейнджерс» с таким же результатом и пробились в четвертьфинал Лиги Европы, так как дома сыграли вничью с шотландцами 2:2.

    Не сыграют: Лазарет у команды почти пуст. Все основные игроки в строю.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К предстоящей встрече «красно-белые» подходят с 3-матчевой серией из викторий. А беспроигрышная серия «Бенфики» состоит из четырех игр, где было три победы и одна мировая. Уступила же она дважды за последние 14 поединков во всех турнирах.

    «Шавиш»

    Турнирное положение: С 19 зачетными пунктами «Шавиш» находится на самом дне таблицы. От безопасной строки команду отделают шесть баллов.

    Коллектив выиграл всего четыре игры из 26 проведенных, семь раз сыграл вничью и потерпел 15 поражений, разница забитых и пропущенных составляет 25:56.

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    • Последние матчи: «Отважные» в прошлом туре на своем поле уступили «Витории Гимарайнш» со счетом 1:2, а игровым днем ранее они поделили очки на выезде с «Жил Висенте» 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К предстоящей игре команда подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией, в которой по два раза терпела фиаско и играла вничью. А победить «Шавиш» смог только один раз за минувшие десять встреч. И также в этот период времени клуб пять поединков свел вничью и четыре раза уступал.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» в рамках чемпионата страны выиграла последние семь домашних матчей

    • «Шавиш» в гостях не побеждает вот уже девять встреч кряду, проиграв пять из них

    • «Бенфика» выиграла дома у «Шавиша» во всех пяти матчах противостояния и каждый раз с разницей в два и более мячей

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.13, победа «Шавиша» — 20.00, ничья — 8.20.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: Один из претендентов на золото на своем поле не должен иметь проблем с главным аутсайдером лиги, которого он к тому же дома всегда уверенно обыгрывает.

    Рекомендуемая ставка: победа «Бенфики» с форой (-2,5) за 2.06.

    Прогноз: И также ставим здесь еще на то, что «орлы» проведут в ворота аутсайдера немало мячей и превысят индивидуальный тотал в 3,5 мяча.

    Ставка: ИТ «Бенфики» больше 3,5 гола за 2.53.

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    Ставка и прогноз на матч «Бенфика» — «Шавиш» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бенфика» дома разгромит аутсайдера?
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