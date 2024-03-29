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    «Лилль» и «Ланс» забьют друг другу

    «Лилль» — «Ланс». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Франции, 29 марта 2024 года

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    «Лилль»
    В пятницу, 29 марта, в 27-м туре французской Лиги 1 «Лилль» на своем поле сыграет против «Ланса». Начало поединка запланировано на 23:00 по мск. «Лилль» — «Ланс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Марта 2024 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 23:00 Ланс Ланс
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    «Лилль»

    Турнирное положение: «доги» борются за высокие места в текущем сезоне французской Лиги 1 и хотят попасть в зону Лиги чемпионов.

    В настоящий момент коллектив из одноименного города занимает четвертое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 43 очка.

    Лилль — Ланс: коэффициенты букмекеров

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    Команда из Лилля на 16 пунктов отстает от лидирующего «ПСЖ», но всего на 4 — от второго «Бреста». Вся борьба за топ-3 еще впереди.

    Последние матчи: перед паузой на матчи сборных «Лилль» на выезде сыграл вничью с «Брестом» (1:1).

    До этого же подопечные Паулу Фонсеки также поделили очки с «Ренном» (2:2), а также победили «Реймс» (1:0).

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    Также между этими играми французская команда прошла «Штурм» (3:0, 1:1) в Лиге конференций и теперь сыграет против «Астон Виллы» в четвертьфинале.

    Не сыграют: травмирован только Андрей Илич.

    Состояние команды: пока что этот сезон можно назвать успешным. «Лилль» борется за место в Лиге чемпионов, а также продолжает борьбу в Лиге конференций.

    Команда из Лилля вылетела только из Кубка Франции, уступив «Лиону» (1:2) в 1/8 финала.

    Зимой «Лилль» приобрел Андрея Илича, Рафаэля Фернандеша и Тиагу Мораиша, а покинули коллектив Аким Зедадка, Тиагу Джало и Алан Вирджиниус.

    «Ланс»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также борется за место в зоне еврокубков.

    В настоящий момент коллектив из Ланса имеет в своем активе 42 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1.

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    • «Кроваво-золотые» смогли 35 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Ланс» в родных стенах уступил «Ницце» (1:3).

    Перед этим же подопечные Франка Эза смогли сломить сопротивление «Бреста» (1:0) и «Лиона» (3:0), но проиграли «Монако» (2:3).

    До этого же команда из Ланса вылетела из Лиги Европы, проиграв по сумме двух встреч «Фрайбургу» (0:0, 2:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован Абдукадир Хусанов, травмированы — Джимми Кабо и Дейвер Мачадо.

    Состояние команды: из еврокубков, а также Кубка Франции «Ланс» уже вылетел, но у него есть прекрасная возможность для того, чтобы вновь побороться за место в европейских кубках на следующий год.

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    Зимой в команду пришел только Джоаннер Чавез, а вот покинули ее Оскар Кортес, Вилькер Фариньес, и Ноа Дилиберто.

    Статистика для ставок

    • «Ланс» забивает на протяжении 6 матчей во всех турнирах

    • «Лилль» не проигрывает на протяжении 5 матчей во всех турнирах

    • Последние 2 очные встречи команд завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.45, а победа «Ланса» — в 3.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.00, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

    Прогноз: в последнее время команды выступают примерно равно, однако «Лилль» все же более стабилен в этом сезоне. Думается, что именно хозяева поля должны побеждать в этой игре и продолжать гонку за второе место.

    Ставка: победа «Лилля» за 2.05.

    Прогноз: соперники в последних матчах постоянно и забивают, и пропускают, поэтому должны поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 1.77.

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    Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Ланс» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Лилль» и «Ланс» забьют друг другу
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