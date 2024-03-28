В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 28 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: Довольно длительный отрезок на финише регулярки «Локомотив» провел в борьбе за лидерство в таблице Запада, но чемпионат ему удалось закончить на третьем месте с 93 набранными очками.

Последние матчи: Первый раунд плей-офф ярославцы провели против последнего чемпиона — ЦСКА, с которым довольно легко разобрались несмотря на определенные оговорки — 4:1.

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После относительно простой серии с армейцами «Локомотив» одержал две победы над «Авангардом» в дебюте четвертьфинала (2:1 ОТ, 7:0). Упомянутые встречи прошли в Омске.

В Ярославле команда Игоря Никитина неожиданно проиграла (1:2 ОТ), после чего вновь одержала верх (3:1). Однако в шаге от выхода в полуфинал «Локомотив» — на «Арене G-Drive» — потерпел второе поражение в серии (2:4).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент в составе «Локо» кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: В пятом матче серии «Локомотиву» снова не повезло. Команда показала слабую реализацию и пропустила то, что вряд ли должна была. Тем не менее ярославцы способны собраться на домашнюю игру и провести ее максимально уверенно.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Заключительные недели регулярного сезона «Авангард» провел в неуступчивой гонке с «Магниткой» за первое место в таблице Востока, но финишировали омичи вторыми, набрав 92 очка.

Последние матчи: Плей-офф кампания омичей стартовала с разминки: команда без каких-либо существенных трудностей разобралась с «Ладой», затянув это противостояние на пять матчей.

Совершенно иначе началась серия с «Локомотивом», в которой «Авангард» уступил дважды кряду (1:2 ОТ, 0:7) и сменил по ходу раунда тренера. На фоне эмоционального всплеска омичи добились победы в игре 20 марта (2:1 ОТ).

Следующий матч в Ярославле завершился очередным провалом «Авангарда» (1:3), но, приблизившись к досрочному отпуску, команда Сергея Звягина с трудом вырвала победу на домашнем катке (4:2).

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Иван Телегин.

Состояние команды: В определенной степени «Авангарду» повезло в том, что серия не закончилась в пятом матче. Однако даже после недавней победы трудно поверить, что команда сможет переломить ход этого противостояния.

Статистика для ставок

Только в одной гостевой игре «Авангарда» из последних шести общая результативность добиралась до отметки 5 заброшенных шайб

Семь выездных встреч омичей из девяти предыдущих закончились поражением «Авангарда»

На домашнем катке «Локомотив» одержал три победы в четырех последних играх

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 1.82, ничья — в 4.20, а победа «Авангарда» — в 4.40.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.08, на тотал меньше 4.5 — за 1.75.

Прогноз: Пятая встреча в Омске не меняет расклад сил — «Локомотив» по-прежнему остается фаворитом, который будет решать, сколько еще продлится это соперничество.

Команда Никитина способна дома сыграть с позиции силы, поэтому едва ли она захочет доводить дело до седьмой встречи.

Ставка: «Локомотив» победит за 1.82.

Прогноз: Всего в одной игре в этой серии ярославцы пропустили больше гола. На домашнем льду они вполне могут провести очередной образцовый в плане действий в обороне матч.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 1.5 за 2.00.