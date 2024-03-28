В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 28 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Металлург» Мг

Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного сезона «Металлург» Мг соперничал с «Авангардом» за первое место в таблице Востока. В итоге эта позиция, благодаря 95 набранным очкам, досталась магнитогорцам.

Последние матчи: В 1/8 финала Кубка «Магнитка» встретилась с упертым «Амуром», справиться с которым удалось лишь в шестой игре, прошедшей в Хабаровске (3:2 ОТ).

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Несмотря на энергозатратный раунд с дальневосточным соперником, серия со «Спартаком» началась достаточно просто: на домашнем льду «Металлург» Мг одержал две «сухие» победы (4:0, 1:0).

Однако выездной этап четвертьфинала сложился для команды Андрея Разина неудачно. Сперва «Магнитка» устроилась на крупное поражение (2:5), а затем уступила, не отметившись ни одним результативным действием (0:1).

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На момент публикации в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: После двух побед на домашней площадке лидер Востока упустил контроль над ситуацией и позволил сопернику восстановить равновесие. Сейчас «Магнитке» важно собраться на домашнюю игру и не рассыпаться ментально.

«Спартак»

Путь к плей-офф: Форменный спад, накрывший «Спартак» в январе, не дал ему побороться за лидерство на Западе. Регулярку столичный клуб закончил на четвертой строчке с 88 набранными очками.

Последние матчи: В 1/8 финала «Спартак» вышел на «Северсталь», с которой провел всего пять матчей, хотя далеко не все закончились его уверенной победой.

На фоне в меру сложной серии с череповчанами противостояние с «Магниткой» обернулось провалом на старте — «Спартак» проиграл дважды кряду, ни разу не сдвинув процент реализации с нулевой отметки (0:4, 0:1).

Во всех смыслах образцовый матч команда Алексея Жамнова провела на «Мегаспорт Арене» 21 января, разобрав своего соперника на мелкие детали (5:2). Добить «Магнитку» дома удалось благодаря «сухой» победе (1:0).

Не сыграют: Из-за травмы красно-белым не поможет Патрик Рыбар.

Состояние команды: Оказавшись успешным на домашнем катке, «Спартак» имеет все шансы переломить ход серии на выезде. На текущий момент команда Жамнова владеет психологическим преимуществом над «Магниткой».

Статистика для ставок

«Металлург» Мг выиграл в трех последних домашних матчах

Всего в одной встрече из девяти предыдущих на домашнем льду команда Разина пропустила больше гола

«Спартак» проиграл в двух последних гостевых матчах, не забив ни разу. Обе встречи прошли в Магнитогорске

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.84.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 4.5 — за 2.30.

Прогноз: На домашней площадке «Спартак» сумел сравняться с соперником по количеству побед, и теперь, имея некий психологический подъем, способен впервые в этом противостоянии вырваться вперед.

Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.18.

Прогноз: Две самые результативные команды своих конференций изредка баловали большим количеством голов в очных встречах. Вероятно, и пятый матч — из-за накала и важности победы — завершится относительно скромно в плане заброшенных шайб.

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.00.