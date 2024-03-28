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    «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?

    «Металлург» Мг — «Спартак». Ставка (к. 2.18) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 28 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Спартак»
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    «Спартак» — «Металлург» Мг. Четвертый матч серии
    В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «Арене Металлург» 28 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Металлург» Мг — «Спартак»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 28 Марта 2024 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    Путь к плей-офф: На финишной прямой регулярного сезона «Металлург» Мг соперничал с «Авангардом» за первое место в таблице Востока. В итоге эта позиция, благодаря 95 набранным очкам, досталась магнитогорцам.

    Последние матчи: В 1/8 финала Кубка «Магнитка» встретилась с упертым «Амуром», справиться с которым удалось лишь в шестой игре, прошедшей в Хабаровске (3:2 ОТ).

    Металлург Мг — Спартак: коэффициенты букмекеров

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    Несмотря на энергозатратный раунд с дальневосточным соперником, серия со «Спартаком» началась достаточно просто: на домашнем льду «Металлург» Мг одержал две «сухие» победы (4:0, 1:0).

    Однако выездной этап четвертьфинала сложился для команды Андрея Разина неудачно. Сперва «Магнитка» устроилась на крупное поражение (2:5), а затем уступила, не отметившись ни одним результативным действием (0:1).

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    Не сыграют: На момент публикации в составе «Металлурга» Мг кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: После двух побед на домашней площадке лидер Востока упустил контроль над ситуацией и позволил сопернику восстановить равновесие. Сейчас «Магнитке» важно собраться на домашнюю игру и не рассыпаться ментально.

    «Спартак»

    Путь к плей-офф: Форменный спад, накрывший «Спартак» в январе, не дал ему побороться за лидерство на Западе. Регулярку столичный клуб закончил на четвертой строчке с 88 набранными очками.

    Последние матчи: В 1/8 финала «Спартак» вышел на «Северсталь», с которой провел всего пять матчей, хотя далеко не все закончились его уверенной победой.

    На фоне в меру сложной серии с череповчанами противостояние с «Магниткой» обернулось провалом на старте — «Спартак» проиграл дважды кряду, ни разу не сдвинув процент реализации с нулевой отметки (0:4, 0:1).

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    • Во всех смыслах образцовый матч команда Алексея Жамнова провела на «Мегаспорт Арене» 21 января, разобрав своего соперника на мелкие детали (5:2). Добить «Магнитку» дома удалось благодаря «сухой» победе (1:0).

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    Не сыграют: Из-за травмы красно-белым не поможет Патрик Рыбар.

    Состояние команды: Оказавшись успешным на домашнем катке, «Спартак» имеет все шансы переломить ход серии на выезде. На текущий момент команда Жамнова владеет психологическим преимуществом над «Магниткой».

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Мг выиграл в трех последних домашних матчах

    • Всего в одной встрече из девяти предыдущих на домашнем льду команда Разина пропустила больше гола

    • «Спартак» проиграл в двух последних гостевых матчах, не забив ни разу. Обе встречи прошли в Магнитогорске

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.20, а победа «Спартака» — в 2.84.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.58, на тотал меньше 4.5 — за 2.30.

    Прогноз: На домашней площадке «Спартак» сумел сравняться с соперником по количеству побед, и теперь, имея некий психологический подъем, способен впервые в этом противостоянии вырваться вперед.

    Ставка: «Спартак» победит в матче за 2.18.

    Прогноз: Две самые результативные команды своих конференций изредка баловали большим количеством голов в очных встречах. Вероятно, и пятый матч — из-за накала и важности победы — завершится относительно скромно в плане заброшенных шайб.

    Ставка: Тотал меньше 5 за 2.00.

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    Ставка и прогноз на матч «Металлург» Мг — «Спартак» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
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