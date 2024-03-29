В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Торонто» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: В который раз канадцы из Онтарио близки к тому, чтобы закончить регулярку в середине зоны плей-офф. Так, после 71 встречи «Лифс» находятся на пятой строчке с 89 очками в активе.

От первых четырех команд «Торонто» отстал на 8 очков, имея одну-две встречи в запасе, от шестой «Тампы-Бэй» он оторвался на 4 балла при равенстве сыгранных матчей.

Последние матчи: На прошлой неделе «Лифс» провели две яркие встречи, в которых одержали результативные победы. Один такой матч прошел на льду «Вашингтона», где канадцы не оставили никаких шансов Овечкину и компании (7:3).

Вдогонку команда Шелдона Кифа разбила «Эдмонтон» на своей территории (6:3), после чего снова начались неудачи. В двух последних матчах «Торонто» уступил «Каролине» (1:2) и «Нью-Джерси» (3:6).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Марк Джиордано, Джон Клингберг, Мэтт Мюррей, Илья Самсонов, Джоэл Эдмундсон, Калле Ярнкрок. Под вопросом участие Митча Марнера и Моргана Райлли.

Состояние команды: Выходу «Торонто» в плей-офф в нынешних условиях ничего не угрожает. Тем не менее конкурентоспособность «Лифс» в Кубке Стэнли ставится под большое сомнение.

«Вашингтон»

Турнирное положение: Столичная команда с головой погрузилась в борьбу за выход в плей-офф, имея на данном этапе регулярки определенные успехи. В 71 встрече «Кэпиталз» набрали 81 очко и поднялись на восьмую строчку на Востоке.

От седьмой «Филадельфии» «Вашингтон» отстает на один балл, имея две игры в запасе. От конкурентов снизу — «Детройта», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» — команда дистанцировалась на 2+ очка.

Последние матчи: В течение последних недель «Вашингтон» набрал почти идеальную форму, о чем стабильно говорят его результаты на льду — в шести встречах из семи предыдущих «Кэпиталз» победили.

К матчу в Канаде команда Спенсера Карбери готовится с серией из трех домашних побед. Поочередно столичный клуб разобрался с «Каролиной» (7:6 Б), «Виннипегом» (3:0) и «Детройтом» (4:3 ОТ).

Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит Никлас Бэкстрем, Том Уилсон пропустит игру из-за дисквалификации. Под вопросом участие Сонни Милано.

Состояние команды: На фоне относительно скромных атакующих ресурсов «Вашингтон» демонстрирует хорошие результаты, благодаря которым его шансы на выход в кубковый раунд становятся выше.

Статистика для ставок

В трех последних домашних матчах «Торонто» пропускал минимум 3 шайбы.

«Вашингтон» одержал три победы в последних гостевых матчах

В трех предыдущих гостевых играх «Кэпиталз» ни разу не пропустили больше двух голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.89, а победа «Вашингтона» — в 3.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

Прогноз: Несмотря на то что «Кэпиталз» предстоит сыграть в гостях, их шансы на успешный результат достаточно высоки, особенно если учесть внушительный список травмированных «Торонто» и уверенную игру, которую демонстрирует «Вашингтон» и Алекс Овечкин.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.95.

Прогноз: В последних матчах у «Лифс» имелись проблемы с результативностью, поэтому предстоящая встреча вряд ли резко изменит ситуацию в пользу канадцев.

Ставка: Тотал меньше 6 за 1.96.