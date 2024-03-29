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    Серия «Вашингтона» не будет прервана на льду «Торонто»?

    «Торонто» — «Вашингтон». Ставка (к. 1.95) и прогноз на хоккей, НХЛ, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Вашингтон»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Торонто» — «Вашингтон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Марта 2024 года

    «Торонто»

    Турнирное положение: В который раз канадцы из Онтарио близки к тому, чтобы закончить регулярку в середине зоны плей-офф. Так, после 71 встречи «Лифс» находятся на пятой строчке с 89 очками в активе.

    От первых четырех команд «Торонто» отстал на 8 очков, имея одну-две встречи в запасе, от шестой «Тампы-Бэй» он оторвался на 4 балла при равенстве сыгранных матчей.

    Последние матчи: На прошлой неделе «Лифс» провели две яркие встречи, в которых одержали результативные победы. Один такой матч прошел на льду «Вашингтона», где канадцы не оставили никаких шансов Овечкину и компании (7:3).

    Вдогонку команда Шелдона Кифа разбила «Эдмонтон» на своей территории (6:3), после чего снова начались неудачи. В двух последних матчах «Торонто» уступил «Каролине» (1:2) и «Нью-Джерси» (3:6).

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    Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Марк Джиордано, Джон Клингберг, Мэтт Мюррей, Илья Самсонов, Джоэл Эдмундсон, Калле Ярнкрок. Под вопросом участие Митча Марнера и Моргана Райлли.

    Состояние команды: Выходу «Торонто» в плей-офф в нынешних условиях ничего не угрожает. Тем не менее конкурентоспособность «Лифс» в Кубке Стэнли ставится под большое сомнение.

    «Вашингтон»

    Турнирное положение: Столичная команда с головой погрузилась в борьбу за выход в плей-офф, имея на данном этапе регулярки определенные успехи. В 71 встрече «Кэпиталз» набрали 81 очко и поднялись на восьмую строчку на Востоке.

    От седьмой «Филадельфии» «Вашингтон» отстает на один балл, имея две игры в запасе. От конкурентов снизу — «Детройта», «Нью-Джерси» и «Айлендерс» — команда дистанцировалась на 2+ очка.

    Последние матчи: В течение последних недель «Вашингтон» набрал почти идеальную форму, о чем стабильно говорят его результаты на льду — в шести встречах из семи предыдущих «Кэпиталз» победили.

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    • К матчу в Канаде команда Спенсера Карбери готовится с серией из трех домашних побед. Поочередно столичный клуб разобрался с «Каролиной» (7:6 Б), «Виннипегом» (3:0) и «Детройтом» (4:3 ОТ).

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    Не сыграют: Из-за травмы матч пропустит Никлас Бэкстрем, Том Уилсон пропустит игру из-за дисквалификации. Под вопросом участие Сонни Милано.

    Состояние команды: На фоне относительно скромных атакующих ресурсов «Вашингтон» демонстрирует хорошие результаты, благодаря которым его шансы на выход в кубковый раунд становятся выше.

    Статистика для ставок

    • В трех последних домашних матчах «Торонто» пропускал минимум 3 шайбы.

    • «Вашингтон» одержал три победы в последних гостевых матчах

    • В трех предыдущих гостевых играх «Кэпиталз» ни разу не пропустили больше двух голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 1.95, ничья — в 4.89, а победа «Вашингтона» — в 3.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.53, на тотал меньше 5.5 — за 2.29.

    Прогноз: Несмотря на то что «Кэпиталз» предстоит сыграть в гостях, их шансы на успешный результат достаточно высоки, особенно если учесть внушительный список травмированных «Торонто» и уверенную игру, которую демонстрирует «Вашингтон» и Алекс Овечкин.

    Ставка: «Вашингтон» не проиграет за 1.95.

    Прогноз: В последних матчах у «Лифс» имелись проблемы с результативностью, поэтому предстоящая встреча вряд ли резко изменит ситуацию в пользу канадцев.

    Ставка: Тотал меньше 6 за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч «Торонто» — «Вашингтон» с коэффициентом 1.95. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на хоккей. Серия «Вашингтона» не будет прервана на льду «Торонто»?
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