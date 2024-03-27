НХЛ. «Вашингтон» выиграл у «Детройта», «Питтсбург» разгромил «Каролину», «Бостон» победил «Флориду»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ

Автором победного гола стал нападающий «Вашингтона» Дилан Строум, поразивший ворота «Детройта» в овертайме.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал пятиматчевую голевую серию. В этой игре 38-летний россиянин не отметился результативными действиями.

«Вашингтон» выиграл шесть из семи последних матчей и поднялся на восьмое место в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Дауд — 9 (Дженсен, Маленстин), 22:09 — 1:0. Дебринкэт — 24 (Питри, Комфер), 24:53 — 1:1. Перрон — 14 (бол., Комфер, Ларкин), 39:17 — 1:2. Макмайкл — 17 (Оши, Фехервари), 40:35 — 2:2. Строум — 24 (Карлсон, Пачиоретти), 44:49 — 3:2. Кейн — 17 (Дебринкэт), 54:40 — 3:3. Строум — 25 (Карлсон, Лапьер), 61:55 — 4:3Вратари: Линдгрен — ЛайонШтраф: 4 — 4Броски: 30 (7+12+9+2) — 33 (7+20+6+0)

«Вашингтон» — «Детройт» — 4:3 ОТ

«Питтсбург» — «Каролина» — 4:1

Автором единственного гола «Каролины» в этом матче стал защитник Дмитрий Орлов.

Вратарь гостей Петр Кочетков отразил 18 бросков из 20-ти.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Каролина» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Пулюярви — 3 (Эллер, Пуустинен), 22:41 — 1:0. Орлов — 6, 31:17 — 1:1. Раст — 22 (Кросби), 38:09 — 2:1. О`Коннор — 11 (п.в., Кросби), 58:04 — 3:1. Кросби — 35 (п.в.), 59:37 — 4:1Вратари: Неделькович — Кочетков (57:18 — 58:04, 58:27 — 59:37)Штраф: 9 — 9Броски: 22 (8+5+9) — 39 (9+15+15)

«Питтсбург» — «Каролина» — 4:1

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ

Лидер «Рейнджер» Артемий Панарин стал автором трех результативных передач.

Панарин впервые в карьере достиг отметки в 100 очков в сезоне НХЛ. В текущей регулярке россиянин провел 72 матча, в которых забросил 43 шайбы и сделал 59 ассистов.

Панарин — седьмой игрок в истории «Рейнджерс», набравший 100+ очков за сезон.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 41-го.

«Рейнджерс» занимают первое место в таблице Восточной конференции. Клуб из Нью-Йорка уже гарантировал себе участие в плей-офф.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ (0:0, 1:2, 4:3, 1:0) Голы: Лотон — 12 (Конекны, Санхейм), 22:58 — 0:1. Пелинг — 10 (бол., Лотон, Замула), 31:39 — 0:2. Зибанежад — 24 (бол., Панарин, Фокс), 35:28 — 1:2. Бродзински — 6 (Какко), 41:23 — 2:2. Лафренье — 21, 42:57 — 3:2. Конекны — 31, 46:45 — 3:3. Трочек — 25 (мен., Зибанежад), 49:34 — 4:3. Типпетт — 26 (Фрост), 51:45 — 4:4. Лафренье — 22 (Трочек, Панарин), 53:59 — 5:4. Форстер — 18, 56:29 — 5:5. Фокс — 15 (Трочек, Панарин), 60:36 — 6:5Вратари: Шестеркин — ЭрссонШтраф: 6 — 2Броски: 27 (9+9+8+1) — 41 (15+12+14+0)

«Рейнджерс» — «Филадельфия» — 6:5 ОТ

«Флорида» — «Бостон» — 3:4

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 21-го. Это поражение стало для россиянина пятым подряд.

«Флорида» проиграла пять из шести последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Бостон» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) Голы: Родригес — 11 (Барков, Тарасенко), 0:27 — 1:0. Макэвой — 10 (Грызлик, Заха), 17:43 — 1:1. Райнхарт — 51 (Луостаринен, Куликов), 18:56 — 2:1. Пастрняк — 45 (Макэвой), 35:59 — 2:2. Верхэге — 34 (Экман-Ларссон, Ткачак), 49:53 — 3:2. Фредерик — 18 (бол., Маршан, Суэймен), 55:38 — 3:3. Заха — 18 (Пастрняк, Уотерспун), 57:39 — 3:4Вратари: Бобровский (57:45) — СуэйменШтраф: 19 — 17Броски: 21 (8+8+5) — 21 (11+4+6)

«Флорида» — «Бостон» — 3:4

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:6

Вратарь «Нью-Джерси» Джейк Аллен отразил 42 броска из 45-ти.

«Нью-Джерси» выиграл четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2) Голы: Бертуцци — 16 (Доми, Броди), 1:04 — 1:0. Л. Хьюз — 9 (Братт, Хишир), 4:25 — 1:1. Хишир — 23 (Братт, Майер), 17:56 — 1:2. Нюландер — 40 (Тимминс, Найз), 23:14 — 2:2. Мэттьюс — 59 (Любушкин, Броди), 24:51 — 3:2. Майер — 24 (Братт, Хишир), 25:35 — 3:3. Уиллман — 2 (Лазар, Тирни), 33:05 — 3:4. Д. Хьюз — 25 (Лазар), 56:47 — 3:5. Д. Хьюз — 26 (п.в., Лазар, Смит), 58:51 — 3:6Вратари: Уолл (58:35 — 58:51) — АлленШтраф: 4 — 4Броски: 45 (25+10+10) — 25 (10+10+5)

«Торонто» — «Нью-Джерси» — 3:6

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал автором двух результативных передач. Канадец занимает третье место в списке бомбардиров текущей регулярки, в его активе 119 (26+93) очков.

«Виннипег» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 0:1) Голы: Эпплтон — 14 (Коннор, Лаури), 24:43 — 1:0. Драйзайтль — 36 (Фогеле, Макдэвид), 31:46 — 1:1. Браун — 3 (Экхольм, Сиси), 33:29 — 1:2. Нюджент-Хопкинс — 17 (бол., Макдэвид), 46:10 — 1:3. Диллон — 8 (Шайфли, Пионк), 49:39 — 2:3. Монахэн — 22 (Элерс, Пионк), 50:39 — 3:3. Хаймэн — 53 (Нюджент-Хопкинс), 61:22 — 3:4Вратари: Хеллибак — СкиннерШтраф: 18 — 20Броски: 25 (13+4+7+1) — 42 (10+18+12+2)

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ

«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:4 ОТ

Одну из пяти шайб «Вегаса» забросил Иван Барбашев. Для российского нападающего этот гол стал 100-м в НХЛ. В этом сезоне он набрал 40 (16+24) очков в 72 играх.

«Нэшвилл» выиграл шестой матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Вегас» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0) Голы: Барбашев — 16 (Айкел, Маршессо), 2:45 — 0:1. Хауден — 7 (Манта, Карлссон), 5:08 — 0:2. Теодор — 5 (Коттер, Стивенсон), 16:43 — 0:3. Янковски — 5 (Евангелиста, Лозон), 34:33 — 1:3. Карлссон — 25 (Хэнифин, Манта), 39:03 — 1:4. О`Райлли — 25 (Нюквист), 45:52 — 2:4. Форсберг — 40 (Зукер, Янковски), 52:17 — 3:4. Нюквист — 20 (бол., О`Райлли, Форсберг), 52:57 — 4:4. Йоси — 19 (О`Райлли, Форсберг), 60:40 — 5:4Вратари: Сарос — ПатераШтраф: 4 — 4Броски: 35 (11+15+8+1) — 35 (14+8+13+0)

«Чикаго» — «Калгари» — 3:1

Одним из лучших в составе «Чикаго» был вратарь Петр Мразек, совершивший 38 спасений.

«Калгари» проиграл четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) Голы: Джонс — 7 (бол., Курашев, Бедард), 3:35 — 1:0. Дикинсон — 19 (Андерсон, Слаггерт), 15:15 — 2:0. Дикинсон — 20 (Андерсон, Слаггерт), 44:15 — 3:0. Уигар — 17 (Кадри, Зари), 52:25 — 3:1Вратари: Мразек — Маркстрем (56:48)Штраф: 4 — 4Броски: 27 (15+4+8) — 39 (5+14+20)

«Чикаго» — «Калгари» — 3:1

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2

Лидер «Колорадо» Нэтан Маккиннон благодаря голу в этом матче догнал нападающего «Тампы» Никиту Кучерова в списке бомбардиров. Как и у россиянина, в активе канадца тоже 123 (45+78) очка.

Кроме того, Маккиннон набрал очки в 35-м домашнем матче подряд.

«Колорадо» потерпел первое поражение после серии из девяти побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Монреаль» — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0) Голы: Маккиннон — 45 (Рантанен, Тэйвз), 0:43 — 1:0. Сузуки — 29 (Слафковски, Савар), 0:52 — 1:1. Армиа — 12 (Ньюхук, Гуле), 14:53 — 1:2Вратари: Аннунен (59:19) — МонтембоШтраф: 6 — 6Броски: 28 (13+7+8) — 27 (11+7+9)

«Колорадо» — «Монреаль» — 1:2

«Аризона» — «Коламбус» — 6:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Коламбус» — 6:2 (0:1, 2:1, 4:0) Голы: Дженнер — 22 (бол., Годро, Веренски), 11:45 — 0:1. Маччелли — 13 (бол., Дурзи, Келлер), 34:55 — 1:1. Доан — 1, 36:33 — 2:1. Веренски — 6 (бол., Дженнер, Годро), 39:21 — 2:2. Доан — 2 (Маччелли, Кессельринг), 51:32 — 3:2. Бьюгстад — 19 (Шмальц, Дурзи), 54:49 — 4:2. Шмальц — 20 (мен., Веймелка), 56:02 — 5:2. Гюнтер — 12 (мен.), 59:49 — 6:2Вратари: Веймелка — МерзликинсШтраф: 23 — 19Броски: 35 (11+12+12) — 26 (16+4+6)

«Аризона» — «Коламбус» — 6:2

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Анахайм» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Голы: Толванен — 16 (Бенайерс, Олексяк), 7:50 — 1:0. Эберле — 17 (бол., Маккэн, Шульц), 16:51 — 2:0. Бьоркстранд — 19 (бол., Толванен, Бенайерс), 25:08 — 3:0. Бенайерс — 11 (Толванен), 35:55 — 4:0Вратари: Даккорд — ГибсонШтраф: 2 — 10Броски: 36 (13+14+9) — 12 (4+5+3)

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:0

«Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:6

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сан-Хосе» — «Даллас» — 3:6 (0:2, 3:3, 0:1) Голы: Джонстон — 27 (мен., Бенн), 12:06 — 0:1. Марчмент — 20 (Стил), 16:28 — 0:2. Робертсон — 24, 20:14 — 0:3. Барабанов — 4 (Эклунд, Рутта), 20:54 — 1:3. Эклунд — 12 (бол., Бордело, Гранлунд), 22:00 — 2:3. Бенн — 18 (Джонстон, Лундквист), 28:05 — 2:4. Костин — 6 (Гранлунд), 28:58 — 3:4. Джонстон — 28 (Бенн, Павелски), 30:13 — 3:5. Робертсон — 25 (бол., Хейсканен, Хинтц), 51:45 — 3:6Вратари: Блэквуд — УэджвудШтраф: 13 — 11Броски: 20 (8+9+3) — 41 (12+15+14)