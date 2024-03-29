В пятницу, 29 марта, в 22-м туре российской Премьер-лиги московское «Динамо» на своем поле сыграет против «Ростова». Начало поединка запланировано на 19:30 по мск. «Динамо» — «Ростов»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: «бело-синие» продолжают борьбу даже за золотые медали чемпионата страны.

В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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Московский коллектив смог 33 раза поразить ворота соперника и 23 раза пропустил в свои.

Последние матчи: после зимней паузы москвичи провели уже три матча.

Сначала динамовцы переиграли «Локомотив» (2:1), а затем столичная команда одолела «Ахмат» (2:0).

Все прогнозы на РПЛ

После этого коллектив из столицы России уступил «Зениту» (0:2) в Кубке России и теперь будет играть в пути регионов.

Не сыграют: травмирован у «Динамо» только Станислав Бессмертный.

Состояние команды: подопечные Марцела Лички продолжают борьбу как за чемпионат страны, так и за Кубок, поэтому пока что сезон у «Динамо» складывается хорошо.

Зимой состав команды не претерпел никаких изменений, поэтому его можно назвать полностью сбалансированным.

«Ростов»

Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является середняком текущего розыгрыша чемпионата России.

В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 27 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

Ростовский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.

Последние матчи: после зимней паузы у «сине-желтых» также три проведенных встречи.

Сначала «Ростов» в чемпионате страны переиграл «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а после этого уступил ЦСКА (0:2) в Кубке России.

Не сыграют: травмированными игроками продолжают быть Даниил Уткин, Николай Комличенко и Эйяд Эль Аскалани.

Состояние команды: подопечные Валерия Карпина уже вряд ли будут за что-то бороться в текущем сезоне чемпионата страны, а вот в Кубке России соперником команды будут «Химки».

Зимой в «Ростов» пришли Роналдо, Умар Сако и Эйад Эль-Аскалани, а покинули команду Данила Прохин, Роман Акбашев, Роман Тугарев, Максим Рудаков и Алексей Ионов.

Статистика для ставок

В РПЛ у «Динамо» серия из 11 матчей без поражений

В первом круге «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» со счетом 2:1

«Ростов» не может выиграть на выезде на протяжении 7 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ростова» — в 4.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.

Прогноз:«Динамо» сейчас находится в хорошей форме, гонится за лидирующим «Зенитом» и должно побеждать в этой игре.

Ставка: победа «Динамо» за 1.85.

Прогноз: команды любят забивать, но и в защите не безгрешны, поэтому с большой долей вероятности смогут забить друг другу.

Ставка: обе забьют за 1.70.