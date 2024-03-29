«Динамо»
Турнирное положение: «бело-синие» продолжают борьбу даже за золотые медали чемпионата страны.
В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
Динамо — Ростов: коэффициенты букмекеров
Московский коллектив смог 33 раза поразить ворота соперника и 23 раза пропустил в свои.
Последние матчи: после зимней паузы москвичи провели уже три матча.
Сначала динамовцы переиграли «Локомотив» (2:1), а затем столичная команда одолела «Ахмат» (2:0).
После этого коллектив из столицы России уступил «Зениту» (0:2) в Кубке России и теперь будет играть в пути регионов.
Не сыграют: травмирован у «Динамо» только Станислав Бессмертный.
Состояние команды: подопечные Марцела Лички продолжают борьбу как за чемпионат страны, так и за Кубок, поэтому пока что сезон у «Динамо» складывается хорошо.
Зимой состав команды не претерпел никаких изменений, поэтому его можно назвать полностью сбалансированным.
«Ростов»
Турнирное положение: команда из Ростова-на-Дону является середняком текущего розыгрыша чемпионата России.
В настоящий момент ростовчане имеют в своем активе 27 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.
Ростовский коллектив смог 28 раз поразить ворота соперника и 30 раз пропустил в свои.
Последние матчи: после зимней паузы у «сине-желтых» также три проведенных встречи.
Сначала «Ростов» в чемпионате страны переиграл «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1), а после этого уступил ЦСКА (0:2) в Кубке России.
Не сыграют: травмированными игроками продолжают быть Даниил Уткин, Николай Комличенко и Эйяд Эль Аскалани.
Состояние команды: подопечные Валерия Карпина уже вряд ли будут за что-то бороться в текущем сезоне чемпионата страны, а вот в Кубке России соперником команды будут «Химки».
Зимой в «Ростов» пришли Роналдо, Умар Сако и Эйад Эль-Аскалани, а покинули команду Данила Прохин, Роман Акбашев, Роман Тугарев, Максим Рудаков и Алексей Ионов.
Статистика для ставок
- В РПЛ у «Динамо» серия из 11 матчей без поражений
- В первом круге «Динамо» на выезде обыграло «Ростов» со счетом 2:1
- «Ростов» не может выиграть на выезде на протяжении 7 матчей во всех турнирах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.80, а победа «Ростова» — в 4.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.77, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.05.
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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- 2.05Престон — Ротерхэм Юнайтед: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз:«Динамо» сейчас находится в хорошей форме, гонится за лидирующим «Зенитом» и должно побеждать в этой игре.
Ставка: победа «Динамо» за 1.85.
Прогноз: команды любят забивать, но и в защите не безгрешны, поэтому с большой долей вероятности смогут забить друг другу.
Ставка: обе забьют за 1.70.