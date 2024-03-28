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    «Падова» дожмет «Перголеттезе», а «Каррарезе» и «Перуджа» обменяются забитыми мячами

    Экспресс дня 28 марта. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 марта
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    Безвыигрышная серия «Падовы» составляет уже четыре матча
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в итальянской Серии C. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Падова» — «Перголеттезе»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия C

    «Падова» занимает второе место в группе А третьего итальянского дивизиона.

    Хозяева отстают от лидера уже на 12 очков, поэтому за путевку в Серию Б им придется бороться в плей-офф.

    В контексте предстоящей встречи стоит отметить, что безвыигрышная серия «Падовы» составляет уже четыре матча. На этом отрезке у нее две ничьи и столько же поражений при всего лишь одном забитом мяче.

    «Перголеттезе» находится на 16-й строчке. Гости слегка улучшили свое положение благодаря недавней победе над второй командой «Аталанты» и ничейному результату с «Новарой».

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    • При этом «Перголеттезе» проиграл 10 из 16-ти выездных матчей, в которых пропустил 22 мяча.

    Есть подозрение, что хозяева кое-как выиграют с минимальным счетом. Для Италии это почти классическая история.

    Ставка: победа «Падовы» + тотал больше 1,5 за 1.79.

    «Каррарезе» — «Перуджа»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия C

    «Каррарезе» и «Перуджа» уже гарантировали себе место в плей-офф, где будет разыгрываться вторая путевка в Серию Б.

    Беспроигрышная серия «Каррарезе» составляет уже 12 матчей — семь побед и пять ничьих.

    У «Перуджи» на аналогичном отрезке было три поражения, но при этом она тоже одержала семь побед.

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    С учетом того, что в турнирном плане обе команды на данном этапе уже решили свои задачи, вполне вероятно, что они не станут чересчур осторожничать в предстоящей игре.

    В первом круге матч между «Каррарезе» и «Перуджей» завершился со счетом 1:1.

    Ставка: обе команды забьют за 1.97.

    «Фермана» — «Римини»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия C

    «Фермана» — на данный момент худшая команда Серии C в группе Б. Хозяева в 33 турах набрали лишь 22 очка.

    «Фермана» ни разу не выиграла в десяти предыдущих турах. При этом в пяти случаях была зафиксирована ничья.

    В марте «Фермана» сыграла вничью с «Ольбией», «Пинето» и «Сестри Леванте». Во всех случаях это были домашние матчи.

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    «Римини» тем временем находится на десятой строчке и пока еще сохраняет шансы на участие в плей-офф за право выхода в Серию Б. Если что, гости проиграли три из четырех предыдущих матчей.

    Также стоит отметить, что «Римини» пропустил 24 мяча в 16-ти гостевых матчах.

    Кажется, здесь лучше поставить на голы. Парочку результативных атак эти команды способны организовать.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.35.

    Общий коэффициент — 4.71.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Экспресс дня 28 марта с коэффициентом 4.71. Дата матча: 28.03.2024. Экспресс. «Падова» дожмет «Перголеттезе», а «Каррарезе» и «Перуджа» обменяются забитыми мячами
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