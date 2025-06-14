Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 1.79) и прогноз на американскую МЛС 14 июня 2025 года

14 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сент-Луис Сити»

Турнирное положение: сейчас «Сент-Луис Сити» идет 14-м в Западной конференции с 14 очками.

Последние матчи: матч против «Портленд Тимберз» (1:2) получился довольно равным и даже проходил с небольшим преимуществом «Сент-Луис Сити», но больше повезло сопернику, который пропустил первым после удара Уоттса, но смог ответить двумя забитыми мячами.

Ранее победа дома над «Сан-Хосе» (2:1) и поражение от «Колорадо» (0:1) в гостях.

Не сыграют: травмированы — Левен (п), Альм (н), Нильссон (з), Даркин (п).

Состояние команды: после неудачного старта руководство «Сан-Хосе» отправило в отставку прежний тренерский штаб в конце мая, пока временно команду возглавляет англичанин Дэвид Критчли, под руководством которого были сыграны два предыдущих матча и одержана одна победа.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: после 17 матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» идет последним на «Западе» с 7 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в прошлой игре «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл на своем поле у «Солт-Лейк Сити» (2:0). Игра проходила под контролем калифорнийцев, а команда забила по голу в каждом из таймов. Отличились Санабрия и Пейнтсил.

До этого было поражение дома от «Сан-Хосе» (0:1) и в гостях от «Сан-Диего» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован — Черрило (п), травмирован — Пуч (п).

Состояние команды: этот сезон получается для «Лос-Анджелес Гэлакси» очень неудачно, но позиции Грега Ванни в клубе все равно довольно крепки. Сейчас у команды 7 очков и с каждым проведенным матчем она отдаляется от зоны плей-офф. Тем не менее, состав довольно крепкий по меркам МЛС и все еще поправимо.

Статистика для ставок

В этом сезоне «Сент-Луис» выиграл в гостях (3:0)

В прошлом сезоне две встречи остались за «Сент-Луисом», а еще один матч завершился вничью (3:3)

В позапрошлом сезоне «Лос-Анджелес» победил (4:1), а остальные игры закончились вничью (1:1, 2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Сент-Луис Сити» дают 2,03, а на «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

Прогноз: постепенно гости начинают прибавлять и вполне способны отобрать очки в этом матче. У «Гэлакси» не будет экс-игрока «Барселоны» Рики Пуча, но даже без него состав довольно солидный и есть кем его заменить.

Основная ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет за 1,79.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: победа гостей за 3,40.