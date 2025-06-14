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    «Гэлакси» пора возвращаться

    Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси. Ставка (к. 1.79) и прогноз на американскую МЛС 14 июня 2025 года

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    Марко Ройс играет сейчас за «Гэлакси»
    14 июня в матче регулярного чемпионата американской МЛС по футболу сыграют «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало встречи — 23:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис Сити» — «Лос-Анджелес Гэлакси», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 14 Июня 2025 года

    Сент-Луис Сити

  • США. MLS
    •  Сент-Луис Сити 23:30 Лос-Анджелес Гэлакси

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
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    «Сент-Луис Сити»

    Турнирное положение: сейчас «Сент-Луис Сити» идет 14-м в Западной конференции с 14 очками.

    Последние матчи: матч против «Портленд Тимберз» (1:2) получился довольно равным и даже проходил с небольшим преимуществом «Сент-Луис Сити», но больше повезло сопернику, который пропустил первым после удара Уоттса, но смог ответить двумя забитыми мячами.

    Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси: коэффициенты букмекеров

    Ранее победа дома над «Сан-Хосе» (2:1) и поражение от «Колорадо» (0:1) в гостях.

  • Эстеван, Мастантуоно, Мора и еще семь молодых игроков, которые могут стать героями клубного ЧМ
  • Для некоторых из них турнир в США станет трамплином в европейские топ-лиги
  • Вчера

    • Не сыграют: травмированы — Левен (п), Альм (н), Нильссон (з), Даркин (п).

    Состояние команды: после неудачного старта руководство «Сан-Хосе» отправило в отставку прежний тренерский штаб в конце мая, пока временно команду возглавляет англичанин Дэвид Критчли, под руководством которого были сыграны два предыдущих матча и одержана одна победа.

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: после 17 матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» идет последним на «Западе» с 7 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в прошлой игре «Лос-Анджелес Гэлакси» выиграл на своем поле у «Солт-Лейк Сити» (2:0). Игра проходила под контролем калифорнийцев, а команда забила по голу в каждом из таймов. Отличились Санабрия и Пейнтсил.

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    До этого было поражение дома от «Сан-Хосе» (0:1) и в гостях от «Сан-Диего» (1:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован — Черрило (п), травмирован — Пуч (п).

    Состояние команды: этот сезон получается для «Лос-Анджелес Гэлакси» очень неудачно, но позиции Грега Ванни в клубе все равно довольно крепки. Сейчас у команды 7 очков и с каждым проведенным матчем она отдаляется от зоны плей-офф. Тем не менее, состав довольно крепкий по меркам МЛС и все еще поправимо.

    Статистика для ставок

    • В этом сезоне «Сент-Луис» выиграл в гостях (3:0)

    • В прошлом сезоне две встречи остались за «Сент-Луисом», а еще один матч завершился вничью (3:3)

    • В позапрошлом сезоне «Лос-Анджелес» победил (4:1), а остальные игры закончились вничью (1:1, 2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Сент-Луис Сити» дают 2,03, а на «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,34, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,60.

    Прогноз: постепенно гости начинают прибавлять и вполне способны отобрать очки в этом матче. У «Гэлакси» не будет экс-игрока «Барселоны» Рики Пуча, но даже без него состав довольно солидный и есть кем его заменить.

    Основная ставка: «Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграет за 1,79.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: победа гостей за 3,40.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси состоится 14 июня 2025 года в 23:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Гэлакси» не проиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Гэлакси» не проиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.79.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Сент-Луис Сити» дают 2,03, а на «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4,30, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

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    Сент-Луис Сити — Лос-Анджелес Гэлакси: прогноз и ставка за 1.79, статистика, коэффициенты матча 14.06.202523:30. «Гэлакси» пора возвращаться
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