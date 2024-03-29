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    «Престон» приблизится к топ-6 Чемпионшипа?

    «Престон» — «Ротерхэм Юнайтед». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Ротерхэм Юнайтед»
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    «Престон» — фаворит матча
    В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа «Престон» в родных стенах сыграет против «Ротерхэм Юнайтед». Начало игры — в 18:00 по мск. «Престон» — «Ротерхэм Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года

    «Престон»

    Турнирное положение: «Престон» занимает девятое место таблицы Чемпионшипа с 56 баллами и разницей мячей 49-54.

    Команда на пять очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу, которая начинается с шестой позиции.

    Последние матчи: хозяев в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле одержали победу. Клуб обыграл «Плимут» (1:0).

    Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию (поражение и ничья) в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

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    Не сыграют: Уайтман, Бауэр, Бест, Осмайич, Эванс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Престон» одержал две победы при двух ничьих и одном поражении.

    С одной стороны такая форма не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника сулит им отличные шансы на успех, особенно на своем поле.

    Уилл Кин — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12 голами в активе.

    «Ротерхэм Юнайтед»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей второго дивизиона «Ротерхэм Юнайтед» занимает последнее, 24-е место с 20 баллами и разницей мячей 30-77.

    Команда находится в зоне вылета в Лигу 1 и отстает от безопасной 21-й позиции на 19 очков, поэтому уже по сути понихилась в классе.

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    • Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. Клуб поделил очки с еще одним аутсайдером «Хаддерсфилдом» (0:0).

    Эта мировая прервала серию поражений коллектива в девять поединков, которые также пришлись на Чемпионшип.

    Не сыграют: Хагилл, Холл, Грин, Пелтье и Тьеи — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15 последних поединках в разных турнирах «Ротерхэм Юнайтед» ни разу не выиграл при 16 поражениях и четырех ничьих.

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    Очевидно, что с такой формой ей особо не на что рассчитывать, и разве что недооценка со стороны соперника позволит увезти домой хотя бы один балл.

    Том Ивз и Хаким Одоффин — самые результативные игроки «Ротерхэма» с четырьмя голами в активе.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Престона» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Престона» было забито больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ротерхэм Юнайтед» не забивал.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Ротерхэм Юнайтед» — в 6.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад наблюдался в трех из пяти последних их поединков.

    В четырех из шести последних матчей гостей также был реализован данный расклад.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости уступили, и в этих поединках было забито именно такое количество мячей.

    Ставка: «Престон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    Ставка и прогноз на матч «Престон» — «Ротерхэм Юнайтед» с коэффициентом 2.05. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Престон» приблизится к топ-6 Чемпионшипа?
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