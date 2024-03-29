«Престон»
Турнирное положение: «Престон» занимает девятое место таблицы Чемпионшипа с 56 баллами и разницей мячей 49-54.
Команда на пять очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу, которая начинается с шестой позиции.
Последние матчи: хозяев в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле одержали победу. Клуб обыграл «Плимут» (1:0).
Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию (поражение и ничья) в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.
Не сыграют: Уайтман, Бауэр, Бест, Осмайич, Эванс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Престон» одержал две победы при двух ничьих и одном поражении.
С одной стороны такая форма не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника сулит им отличные шансы на успех, особенно на своем поле.
Уилл Кин — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12 голами в активе.
«Ротерхэм Юнайтед»
Турнирное положение: По итогам 37 матчей второго дивизиона «Ротерхэм Юнайтед» занимает последнее, 24-е место с 20 баллами и разницей мячей 30-77.
Команда находится в зоне вылета в Лигу 1 и отстает от безопасной 21-й позиции на 19 очков, поэтому уже по сути понихилась в классе.
Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. Клуб поделил очки с еще одним аутсайдером «Хаддерсфилдом» (0:0).
Эта мировая прервала серию поражений коллектива в девять поединков, которые также пришлись на Чемпионшип.
Не сыграют: Хагилл, Холл, Грин, Пелтье и Тьеи — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15 последних поединках в разных турнирах «Ротерхэм Юнайтед» ни разу не выиграл при 16 поражениях и четырех ничьих.
Очевидно, что с такой формой ей особо не на что рассчитывать, и разве что недооценка со стороны соперника позволит увезти домой хотя бы один балл.
Том Ивз и Хаким Одоффин — самые результативные игроки «Ротерхэма» с четырьмя голами в активе.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Престона» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Престона» было забито больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Ротерхэм Юнайтед» не забивал.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Ротерхэм Юнайтед» — в 6.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.
- 1.85Динамо — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.05Лилль — Ланс: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.06Бенфика — Шавиш: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад наблюдался в трех из пяти последних их поединков.
В четырех из шести последних матчей гостей также был реализован данный расклад.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости уступили, и в этих поединках было забито именно такое количество мячей.
Ставка: «Престон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40