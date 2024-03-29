В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа «Престон» в родных стенах сыграет против «Ротерхэм Юнайтед». Начало игры — в 18:00 по мск. «Престон» — «Ротерхэм Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Престон»

Турнирное положение: «Престон» занимает девятое место таблицы Чемпионшипа с 56 баллами и разницей мячей 49-54.

Команда на пять очков отстает от зоны плей-офф за выход в Премьер-лигу, которая начинается с шестой позиции.

Последние матчи: хозяев в прошлом туре Чемпионшипа на чужом поле одержали победу. Клуб обыграл «Плимут» (1:0).

Эта победа прервала безвыигрышную мини-серию (поражение и ничья) в два поединка, которые пришлись на национальное первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Уайтман, Бауэр, Бест, Осмайич, Эванс — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах (все — в рамках национального первенства) «Престон» одержал две победы при двух ничьих и одном поражении.

С одной стороны такая форма не говорит о хорошей форме хозяев, с другой — уровень соперника сулит им отличные шансы на успех, особенно на своем поле.

Уилл Кин — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с 12 голами в активе.

«Ротерхэм Юнайтед»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей второго дивизиона «Ротерхэм Юнайтед» занимает последнее, 24-е место с 20 баллами и разницей мячей 30-77.

Команда находится в зоне вылета в Лигу 1 и отстает от безопасной 21-й позиции на 19 очков, поэтому уже по сути понихилась в классе.

Последние матчи: гости в прошлом туре на своем поле сыграли вничью. Клуб поделил очки с еще одним аутсайдером «Хаддерсфилдом» (0:0).

Эта мировая прервала серию поражений коллектива в девять поединков, которые также пришлись на Чемпионшип.

Не сыграют: Хагилл, Холл, Грин, Пелтье и Тьеи — травмированы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15 последних поединках в разных турнирах «Ротерхэм Юнайтед» ни разу не выиграл при 16 поражениях и четырех ничьих.

Очевидно, что с такой формой ей особо не на что рассчитывать, и разве что недооценка со стороны соперника позволит увезти домой хотя бы один балл.

Том Ивз и Хаким Одоффин — самые результативные игроки «Ротерхэма» с четырьмя голами в активе.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Престона» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Престона» было забито больше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ротерхэм Юнайтед» не забивал.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Престон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Ротерхэм Юнайтед» — в 6.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в четырех из шести последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов. Такой же расклад наблюдался в трех из пяти последних их поединков.

В четырех из шести последних матчей гостей также был реализован данный расклад.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех из шести последних матчей гости уступили, и в этих поединках было забито именно такое количество мячей.

Ставка: «Престон» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.40