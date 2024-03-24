5 российских боксеров, переживающих спад в 2024 году

Гассиев, Курбанов и другие в 2024 году переживают не лучший период в карьере

1. Арсланбек Махмудов

Еще несколько месяцев назад Арсланбек Махмудов занимал третью строчку в рейтинге тяжеловесов по версии WBC. Россиянин считался потенциальной угрозой для любого звездного бойца.

Он уже бросал вызов именитому Тайсону Фьюри, обещая нокаутировать его. Возможно, Махмудов получил бы в 2024 году громкий поединок, если бы не результат последнего боя в декабре.

Тогда ему предстояла встреча с малоизвестным боксером Агитом Кабайелом. Арсланбек явно недооценил ударную мощь соперника и упал в нокаут уже в четвертом раунде.

Таким образом, он прервал свою победную серию из 18-ти выигрышей кряду и потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Самое обидное то, что после такого исхода Махмудов сильно ухудшил свои позиции в рейтинге.

С третьей строчки он резко опустился на 13-ю и теперь находится на грани вылета из топ-15. Чтобы вновь вернуть себе былые позиции, придется проделать колоссальную работу.

2. Магомед Курбанов

Магомед Курбанов globallookpress.com

Еще один до недавнего времени непобежденный россиянин Магомед Курбанов после предыдущего в успеха в поединке с Мишелем Соро вышел на титульный поединок в первом среднем весе.

На недавнем турнире в Саудовской Аравии, проходившем в ночь 7 на 8 марта, в битве за вакантный титул по версии WBA он встретился с Исраилом Мадримовым. Как и Махмудов, Курбанов оказался бессилен перед своим соперником.

Узбекский боксер нокаутировал Магомеда в пятом раунде и стал новым чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA. Первое поражение в карьере серьезно ударило по психологическому настрою россиянина.

Стать чемпионом мира было давней мечтой Курбанова, но он упустил свой шанс. Буквально после первой неудачи боксер из России думает о завершении карьеры, хотя на данный момент ему лишь 28 лет.

Вероятно, в 2024 году Курбанов больше не выйдет на ринг и будет восстанавливаться как физически, так и психологически, если не примет решение повесить перчатки на гвоздь.

3. Давид Аванесян

Теренс Кроуфорд — Давид Аванесян. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе.

Спад Аванесяна начался еще в конце 2022 года и продолжается до сих пор. В конце позапрошлого года россиянин получил шанс на титульный поединок в полусреднем весе с главной звездой дивизиона Теренсом Кроуфордом.

Шансов на успех у Давида было немного и бой закончился без каких-либо сюрпризов — победой американского боксера нокаутом. Казалось бы, подобный результат никак не должен был сказаться на репутации Аванесяна.

Но после того поединка между командами боксеров некоторое время завязался скандал. Аванесян обвинял Кроуфорда и его команду в том, что перчатки американца во время поединка были набиты гипсом.

Апелляция Давида не привела ни к какому результату и реванша с Теренсом он так и не получил. Да и с того момента продвинуться вверх по рейтингу россиянину не удалось.

Сейчас в карьере Аванесяна затишье и стагнация. После Кроуфорда он провел поединок с посредственным Сержем Амбомо, победа над которым ни к чему россиянина не привела.

В итоге Давид расположился в рейтинге полусредневесов IBF на 14-й строчке без каких-либо перспектив на ближайший год.

4. Иван Штырков

Иван Штырков начинал свою карьеру, как боец ММА, но со временем решил перейти в профессиональный бокс. Первые шаги на ринге он вполне ожидаемо делал в отечественных промоушенах.

Оппонентом Штыркова в дебюте стал Магомед Исмаилов, с которым он несколько лет назад дрался в смешанных единоборствах и проиграл ему. Впрочем, взять реванш за предыдущее поражение у Ивана не получилось.

В марте прошлого года «Лысый хищник» вновь переиграл Штыркова и на этот раз уже по правилам бокса. Второй поединок на ринге закончился для Ивана еще большей неудачей. В августе он упал в нокаут от Константина Ерохина.

После двух поражений в боксе Штырков вернулся в ММА, но и там его ожидало разочарование. В ноябре он уступил единогласным решением судей Владимиру Минееву.

После череды неудач у бойца пока что нет четкого плана, на какой дисциплине ему сосредоточить свое внимание. С боксом у Штыркова не получилось. Но и в ММА перспективы теперь туманны.

5. Мурат Гассиев

Александр Усик и Мурат Гассиев globallookpress.com

Гассиев в довольно молодом возрасте стал настоящей звездой профессионального бокса и построил неплохую карьеру в первом тяжелом дивизионе. Он взял 2 пояса по версиям IBF и WBA, но затем уступил в 2018 году Александру Усику в битве за звание абсолютного чемпиона мира.

После того поражения россиянин внезапно решил сменить весовую категорию. Он взял паузу в 2 года и в 2020-м дебютировал в тяжелом дивизионе. В новом весе Мурат одержал 4 досрочных победы над бойцами второго эшелона вроде Сефери, Уэлча, Валлиша и Балогуна.

Но проверку на прочность в противостоянии с Отто Валлиным в сентябре прошлого года пройти не удалось. Россиянин показал конкурентный поединок, однако уступил скандинаву раздельным решением судей.

Валлин после такой победы получил шанс проявить себя в бою с Энтони Джошуа. А вот Гассиева, вероятно, ждет понижение уровня оппозиции. Мурат сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге тяжеловесов по версии IBF.

Возможно, следующим его противников будет боец только претендующий на попадание в топ-15 боксеров-тяжеловесов.