5 причин, почему Тим Цзю может победить Теренса Кроуфорда

Тим Цзю и Теренс Кроуфорд чемпионы мира боксу без единого поражения в профессиональной карьере. Их очный бой может состояться уже к концу этого года

1. Разница в возрасте не в пользу Кроуфорда

Кроуфорду сейчас 36 лет и это тот возраст, в котором многие боксеры уже заканчивают свою профессиональную карьеру. Наверняка, первый в истории абсолютный чемпион в двух категориях тоже к этому близок.

Все-таки 36 лет для полусредний и средней категории, где нужно быть постоянно в движении слишком и много передвигаться — это очень много. Кроуфорд никогда не давал поводов усомниться в своих физических возможностях, однако возраст не щадит никого.

Ближе к закату карьеры сдавали не только современные боксеры вроде Линареса и Джойса, а даже такие легенды, как Майк Тайсон и Рой Джонс. Тоже самое может случиться и с Теренсом, если во время не закончит.

Тем временем, Тиму Цзю только 29, и он еще очень далек от завершения карьеры. Австралиец в самом расцвете сил. И за счет более молодого возраста он явно не просядет физически и будет драться в высоком темпе вплоть до конца 12 раунда.

А вот Кроуфорд в противостоянии с таким соперником может и не выдержать.

2. У Тима преимущество в габаритах, он бьет сильнее Теренса

Tim Tszyu vs Brian Mendoza Full Fight Highlights | Main Event

Цзю и Кроуфорда отделяет друг от друга одна весовая категория. И все же разница в габаритах между ними довольно ощутимая. На протяжении всей своей карьеры Теренс дрался в первой полусредний категории и в полусредней.

Ранее он никогда не сталкивался с соперниками, которые бьют на столько сильно, как Тим. Главная угроза в карьере Кроуфорда — это Эррол Спенс, которого он легко перебил потому, что тот был примерно таких же габаритов.

Но выходить победителем из разменов с более крупным соперником вроде Цзю у Кроуфорда вряд ли получится. У австралийца при 24-х победах на профессиональном ринге 17 были достигнуты досрочно.

Как и Кроуфорд, Цзю финишировал большинство прямых конкурентов. Того же Тони Харрисона, бывшего чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBC австралиец удосрочил в девятом раунде.

Стилистически Тим чем-то напоминает Кроуфорда, Цзю — это более крупная версия непобежденного американца.

3. Цзю обладает невероятной стойкостью

Агрессивная манера ведения поединка Тима нередко приводит к тому, что он пропускает совсем необязательные удары. Однако австралиец обладает невероятно крепким подбородком.

В марте 2022-го Тим уже в первом раунде побывал в нокдауне в бою с Терреллом Гошей. Тогда казалось, что австралиец не успеет восстановиться и истечением времени отдаст инициативу оппоненту.

Но Цзю довольно быстро пришел в себя и перерабатывал противника на протяжении оставшихся 11-ти раундов. Его последний бой против Брайана Мендосы тоже не обошелся без пропущенных ударов.

Однако сильные попадания соперника не заставили Цзю сбавить обороты ни на секунду. Тим словно не чувствует ударов оппонента. Кроуфорд в таких ситуациях бывал разве что в начале своей карьеры в боях с противниками не из числа топов.

Но как он себя поведет, если по нему попадет тот же Цзю неизвестно. Кроуфорд уже возрастной боец, за плечами которого 40 поединков. Физический износ американца весьма ощутим.

Тиму может хватить одного точного попадания, чтобы закончить этот бой досрочно. Но Теренсу не хватит и десятков ударов срубить такого противника, как Цзю.

4. Кроуфорд очень самоуверен

Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Все достижения на профессиональном ринге со стороны Теренса только подкрепляют его уверенность. Он становился абсолютным чемпионом в двух дивизионах и летом прошлого года убрал с дороги бойца, которого считали едва ли не лучшим полусредневесом мы в 21 веке.

После таких боев Кроуфорд максимально уверен в своих силах. Он не стесняется бросать вызовы соперникам, которые гораздо крупнее него. В мастерстве и навыках Теренса сложно усомниться.

Но излишняя самоуверенность в потенциальных боях с «Канело» и Цзю может для бывшего абсолютного чемпиона плохо закончится. Он просто еще не понимает с какой физической мощью ему придется столкнуться в ринге.

Да и со спортивной точки зрения Теренсу уже нечего доказывать. Он уже был чемпионом мира и поэтому ничего не теряет. Теперь ему остается проводить громкие бои с целью заработать перед уходом на пенсию.

У Тима абсолютно противоположная ситуация. В своих интервью австралиец не раз заявлял, что до статуса суперзвезды ему еще далеко. Цзю голоден и хладнокровен. Он адекватно расценивает свои силы и подбирает соперников с умом.

5. Тим Цзю продолжает прогрессировать в отличие от Кроуфорда

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

Кроуфорд уже давно достиг своего пика и перестал прогрессировать. Он показывает очень убедительные выступления, но лучше уже точно не станет в силу возраста. Когда боксер переходит порог в 35 лет, то и вовсе начинается некий спад.

Прежде всего, теряются скорость и выносливость. Эти показатели могут быть незначительными, но даже потеря в 5-10% может сказаться на результате того или иного поединка.

Кроуфорду в нынешних реалиях остается только удерживать ранее наработанные годами навыки. А вот Тиму еще есть куда расти. Уже сейчас он находится в великолепной форме, но это точно не его предел.

Особенно сильно австралиец прогрессировал за последние 2 года. В каждом последующем поединке он показывал новую более лучшую версию самого себя. Он легко разбил опытного Тони Харрисона и не оставил ни единого шанса на успех Брайану Мендосы.

Не зря тот же Джермелл Чарло опасается Цзю и не хочет с ним драться. К поединку с Кроуфордом Цзю подойдет в еще более лучшей форме, чем сейчас. И тогда Теренса от первого поражения в карьере не спасут ни его опыт, ни навыки.