В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». Матч начнется в 18:00 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шеффилд Уэнсдей»

Турнирное положение: У «Шеффилд Уэнсдей» крайне сложная ситуация. Клуб может понизиться в классе.

На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» идет на 23-м месте в таблице. Набрано 38 очков в 38 матчах.

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Последние матчи: «Шеффилд Уэнсдей» отлично начал нынешний месяц. Клуб одержал две победы. Команда смогла выиграть у «Ротерем Юнайтед» (1:0) и «Плимут Аргайл» (1:0).

Однако затем радость сменилась грустью. Последовали два поражения кряду от «Лидса» и «Ипсвича». В этих встречах «Шеффилд Уэнсдей» ни разу не забил и пропустил 8 голов.

Не сыграют: Виндасс, Дельгадо, Педерсен, Петерсон (травмы).

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: У фанатов «Шеффилд Уэнсдей» немного поводов для радости. Клуб идет на предпоследнем месте и рискует покинуть Чемпионшип.

Не настраивают на оптимизм и последние результаты команды. Неужели «Шеффилд Уэнсдей» проиграет третий матч подряд?

На своем поле «Шеффилд Уэнсдей» играет достаточно успешно. В последних четырех домашних встречах клуб одержал три победы.

«Суонси»

Турнирное положение: У «Суонси» ситуация немного лучше. Команда находится чуть выше, чем «Шеффилд Уэнсдей» — на 15-м месте.

«Суонси» в 38 турах одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Валлийский коллектив записал в актив 46 очков.

Последние матчи: «Суонси» в текущем месяце выиграл два матча из четырех. Также у команды одна ничья и одно поражение.

2 марта «Суонси» взял верх над «Блэкберном» со счетом 2:1. Затем была ничья с «Уотфордом» (0:0) и поражение от «Бристоль Сити» (0:1).

В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» 16 марта на своем поле взял верх над «Кардиффом» со счетом 2:0.

Не сыграют: Волш, Джинелли, Эшби (у всех — травмы).

Состояние команды: Болельщикам «Суонси» еще рано расслабляться. Да, команда не находится рядом с зоной вылета, но риски все равно есть.

Нельзя сказать, что «Суонси» удачно играет в гостях. В предыдущих 10 выездных встречах одержаны лишь две победы.

Последний раз «Суонси» выигрывал на чужом поле 24 февраля. Тогда валлийская команда взяла верх над «Сандерлендом» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

«Шеффилд Уэнсдей» в последних двух играх Чемпионшипа ни разу не забил и пропустил 8 голов

«Суонси» не побеждает в гостях с 24 февраля

В первом круге валлийский клуб дома разгромил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Уэнсдей» — 2.45, выигрыш «Суонси» — 2.85, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» после серии неудач намерен реабилитироваться. Но обыграть «Суонси» будет непросто. Скорее всего, команды не выявят сильнейшего.

Рекомендуемая ставка: ничья за 3.35.

Прогноз: Очки нужны обоим клубам. «Шеффилд Уэнсдей» постарается действовать первым номером и наверняка будет ошибаться в обороне. Команды обменяются голами.

Ставка: обе команды забьют за 1.77.