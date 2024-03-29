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    В упорной борьбе команды не выявят победителя

    «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси». Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»
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    «Суонси»
    В пятницу, 29 марта, в 39-м туре английского Чемпионшипа сыграют «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». Матч начнется в 18:00 мск. «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 29 Марта 2024 года
    Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Чемпионшип
    •  Шеффилд Уэнсдей 18:00 Суонси Суонси
  • Суонси
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    «Шеффилд Уэнсдей»

    Турнирное положение: У «Шеффилд Уэнсдей» крайне сложная ситуация. Клуб может понизиться в классе.

    На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» идет на 23-м месте в таблице. Набрано 38 очков в 38 матчах.

    Шеффилд Уэнсдей — Суонси: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Шеффилд Уэнсдей» отлично начал нынешний месяц. Клуб одержал две победы. Команда смогла выиграть у «Ротерем Юнайтед» (1:0) и «Плимут Аргайл» (1:0).

    Однако затем радость сменилась грустью. Последовали два поражения кряду от «Лидса» и «Ипсвича». В этих встречах «Шеффилд Уэнсдей» ни разу не забил и пропустил 8 голов.

    Не сыграют: Виндасс, Дельгадо, Педерсен, Петерсон (травмы).

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: У фанатов «Шеффилд Уэнсдей» немного поводов для радости. Клуб идет на предпоследнем месте и рискует покинуть Чемпионшип.

    Не настраивают на оптимизм и последние результаты команды. Неужели «Шеффилд Уэнсдей» проиграет третий матч подряд?

    На своем поле «Шеффилд Уэнсдей» играет достаточно успешно. В последних четырех домашних встречах клуб одержал три победы.

    «Суонси»

    Турнирное положение: У «Суонси» ситуация немного лучше. Команда находится чуть выше, чем «Шеффилд Уэнсдей» — на 15-м месте.

    «Суонси» в 38 турах одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Валлийский коллектив записал в актив 46 очков.

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    • Последние матчи: «Суонси» в текущем месяце выиграл два матча из четырех. Также у команды одна ничья и одно поражение.

    2 марта «Суонси» взял верх над «Блэкберном» со счетом 2:1. Затем была ничья с «Уотфордом» (0:0) и поражение от «Бристоль Сити» (0:1).

    В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» 16 марта на своем поле взял верх над «Кардиффом» со счетом 2:0.

    Не сыграют: Волш, Джинелли, Эшби (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Болельщикам «Суонси» еще рано расслабляться. Да, команда не находится рядом с зоной вылета, но риски все равно есть.

    Нельзя сказать, что «Суонси» удачно играет в гостях. В предыдущих 10 выездных встречах одержаны лишь две победы.

    Последний раз «Суонси» выигрывал на чужом поле 24 февраля. Тогда валлийская команда взяла верх над «Сандерлендом» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • «Шеффилд Уэнсдей» в последних двух играх Чемпионшипа ни разу не забил и пропустил 8 голов

    • «Суонси» не побеждает в гостях с 24 февраля

    • В первом круге валлийский клуб дома разгромил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Уэнсдей» — 2.45, выигрыш «Суонси» — 2.85, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» после серии неудач намерен реабилитироваться. Но обыграть «Суонси» будет непросто. Скорее всего, команды не выявят сильнейшего.

    Рекомендуемая ставка: ничья за 3.35.

    Прогноз: Очки нужны обоим клубам. «Шеффилд Уэнсдей» постарается действовать первым номером и наверняка будет ошибаться в обороне. Команды обменяются голами.

    Ставка: обе команды забьют за 1.77.

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    Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси» с коэффициентом 3.35. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. В упорной борьбе команды не выявят победителя
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