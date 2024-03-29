«Шеффилд Уэнсдей»
Турнирное положение: У «Шеффилд Уэнсдей» крайне сложная ситуация. Клуб может понизиться в классе.
На данный момент «Шеффилд Уэнсдей» идет на 23-м месте в таблице. Набрано 38 очков в 38 матчах.
Шеффилд Уэнсдей — Суонси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Шеффилд Уэнсдей» отлично начал нынешний месяц. Клуб одержал две победы. Команда смогла выиграть у «Ротерем Юнайтед» (1:0) и «Плимут Аргайл» (1:0).
Однако затем радость сменилась грустью. Последовали два поражения кряду от «Лидса» и «Ипсвича». В этих встречах «Шеффилд Уэнсдей» ни разу не забил и пропустил 8 голов.
Не сыграют: Виндасс, Дельгадо, Педерсен, Петерсон (травмы).
Состояние команды: У фанатов «Шеффилд Уэнсдей» немного поводов для радости. Клуб идет на предпоследнем месте и рискует покинуть Чемпионшип.
Не настраивают на оптимизм и последние результаты команды. Неужели «Шеффилд Уэнсдей» проиграет третий матч подряд?
На своем поле «Шеффилд Уэнсдей» играет достаточно успешно. В последних четырех домашних встречах клуб одержал три победы.
«Суонси»
Турнирное положение: У «Суонси» ситуация немного лучше. Команда находится чуть выше, чем «Шеффилд Уэнсдей» — на 15-м месте.
«Суонси» в 38 турах одержал 12 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений. Валлийский коллектив записал в актив 46 очков.
Последние матчи: «Суонси» в текущем месяце выиграл два матча из четырех. Также у команды одна ничья и одно поражение.
2 марта «Суонси» взял верх над «Блэкберном» со счетом 2:1. Затем была ничья с «Уотфордом» (0:0) и поражение от «Бристоль Сити» (0:1).
В последнем матче Чемпионшипа «Суонси» 16 марта на своем поле взял верх над «Кардиффом» со счетом 2:0.
Не сыграют: Волш, Джинелли, Эшби (у всех — травмы).
Состояние команды: Болельщикам «Суонси» еще рано расслабляться. Да, команда не находится рядом с зоной вылета, но риски все равно есть.
Нельзя сказать, что «Суонси» удачно играет в гостях. В предыдущих 10 выездных встречах одержаны лишь две победы.
Последний раз «Суонси» выигрывал на чужом поле 24 февраля. Тогда валлийская команда взяла верх над «Сандерлендом» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- «Шеффилд Уэнсдей» в последних двух играх Чемпионшипа ни разу не забил и пропустил 8 голов
- «Суонси» не побеждает в гостях с 24 февраля
- В первом круге валлийский клуб дома разгромил «Шеффилд Уэнсдей» со счетом 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шеффилд Уэнсдей» — 2.45, выигрыш «Суонси» — 2.85, ничья — 3.35.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.92 и 1.88 соответственно.
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Прогноз: «Шеффилд Уэнсдей» после серии неудач намерен реабилитироваться. Но обыграть «Суонси» будет непросто. Скорее всего, команды не выявят сильнейшего.
Рекомендуемая ставка: ничья за 3.35.
Прогноз: Очки нужны обоим клубам. «Шеффилд Уэнсдей» постарается действовать первым номером и наверняка будет ошибаться в обороне. Команды обменяются голами.
Ставка: обе команды забьют за 1.77.