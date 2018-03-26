ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности

    Кто входит в семерку лучших работающих ныне наставников?

    Манчестер Сити Челси Англия. Премьер-лига Футбол Англии Атлетико Реал Мадрид Примера Футбол Испании Ювентус Серия A Футбол Италии Сборная Германии Футбол Германии Наполи Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Гвардиола (слева) и Зидан остаются на топ-уровне
    Гвардиола (слева) и Зидан остаются на топ-уровне
    ESPN
    Изучив имена самых успешных специалистов современности, LiveSport.Ru составил список из семи лучших практикующих тренеров.

    7. Йоахим Лёв

    Можно многое говорить о возрождении немецкого футбола после бледных конца 1990-х и первой половины 2000-х годов, когда в Германии выросло великолепное поколение классных исполнителей, однако из всей этой массы талантливых футболистов еще нужно было составить успешный коллектив, который смог бы вернуть победы «Бундестиму». С этой задачей, пусть и не сразу, справился именно Йоахим Лёв, под чьим руководством «Манншафт» шаг за шагом двигался к триумфу на ЧМ-2014.

    Да, Германии не удалось выиграть Евро-2016 (поражение в полуфинале), тем не менее, накануне мундиаля-2018 как раз она считается среди трех главныв фаворитов, что многое говорит об умении этого специалиста сохранить и приумножить потенциал его команды. Не меньше говорят об этом и непрекращающиеся в течение уже нескольких лет слухи о том, что после предстоящего чемпионата мира тренер уйдет в клубный футбол, где ему доверят некий топ-коллектив.

    6. Маурицио Сарри

    Имя Маурицио Сарри — относительно новое в футболе больших достижений, но оно появилось не просто так. Ведь малоизвестному итальянскому тренеру удалось не просто сохранить на высоком уровне результаты «Наполи» после отставки маститого Рафаэля Бенитеса в 2015 году, но и сделать команду сильнее. Да, пока что «Партенопеи» под его руководством не удается выиграть трофей, тем не менее, коллектив уже не первый год остается лучшим в кальчо после местного гегемона «Ювентуса», и в этом сезоне только благодаря «адзурри» можно сказать, что хоть в каком-то из топ-пятерки европейских лиг есть интрига в борьбе за чемпионский титул.

    Более этого, Сарри и его подопечные смогли это сделать с помощью не прагматичного футбола, что удивительно на фоне местных традиций, а благодаря довольно зрелищной проактивной атакующей игре с большим количеством комбинаций. «Наполи» отличается четкой структурой и организованностью как в игре с мячом, так и без него, а поскольку это приносит успех, его алленаторе имеет большие перспективы поработать в более денежном и видном клубе.

    5. Антонио Конте

    Антонио Конте можно с уверенностью называть одним из лучших, если не лучшим на сегодня, тренером-реаниматором больших коллективов. Именно он вернул «Ювентус» из шестилетнего забытья (и то если считать отобранные скудетто), снова сделав его чемпионом и при этом заложив фундамент для шести кряду титулов, именно он создал мощную команду из кадрово серой сборной Италии на Евро-2016, что на фоне провала «Скуадры Адзурры» в отборе на ЧМ-2018 понимается еще более очевидно, наконец, именно он сходу вернул чемпионство «Челси», который провалился в глубины таблицы английской Премьер-лиги, где как нигде сильна конкуренция.

    Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах Главные качества Конте — умение мотивировать подопечных так, что они на продолжительной дистанции готовы биться за себя и своего наставника, при этом он еще и чрезвычайно умен в тактических решениях, что доказал его успех в лондонском клубе сразу после перехода на игру с тремя защитниками. Да, текущий сезон не складывается у менеджера «Синих», но это во многом потому, что после перед возросшей нагрузкой на коллектив в связи с возвращением в еврокубки правление «Челси» не удовлетворило его запросы по усилению состава, а значит итальянец мог добиться большего.

    4. Диего Симеоне

    В современном европейском футболе крайне редки случаи, когда признанные гранды вынуждены были подвинуться на той или иной вершине, чтобы ее покорил некий «выскочка». Как раз благодаря талантами и работе Диего Симеоне это удалось «Атлетико», которого хотя и нельзя назвать скромным клубом, однако уж точно трудно было считать таковым до декабря 2011 года, когда его возглавил аргентинский тренер.

    Специалисту сходу удалось выиграть с «Матрасниками» Лигу Европы, а год спустя — Кубок Испании. Казалось, что это и есть потолок мадридского коллектива, но Симеоне и его парни думали иначе: вслед за этим последовали завоевание чемпионского титула в Примере и финал Лиги чемпионов 2014 года, для победы в котором «кольчонерос» не хватило считанных минут. Даже такая болезненная неудача не повлияла на «Атлетико» и его энтренадора, ведь через два года они вернулись в финал главного еврокубка, пусть и снова его проиграли, правда, в серии пенальти, а сейчас остаются среди лучших клубов Старого Света.

    Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии» Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов

    3. Массимилиано Аллегри

    Если Антонио Конте создал фундамент для гегемонии «Ювентуса» и установил ее, то Массимилиано Аллегри сумел сохранить это статус-кво и сделал команду еще более сильной, что говорит о большом умении этого тренера не просто использовать чужие труды, но и успешно перестраивать команду. Экс-алленаторе «Милана» уже выиграл столько же раз скудетто, сколько и его предшественник, и в этом сезоне имеет неплохие шансы в четвертый кряду раз завоевать чемпионский титул в Серии А.

    При этом рулевой «Старой Синьоры» создает впечатление специалиста с более сбалансированным подходом к игре: его подопечные одинаково много и успешно как атакуют, так и обороняются, а то, как тренер умеет своими заменами менять ход игры в свою пользу, прекрасно показал недавний матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Наконец, в отличие от Конте, Аллегри дважды играл с «бьянконери» в финале главного еврокубка, и что-то подсказывает, что он способен наконец вернуть «ушастый» трофей в Турин впервые за 22 года.

    2. Зинедин Зидан

    «Реал» мучительно шел к победе в Лиге чемпионов 2014 года после 12 лет неудачных попыток завоевать этот трофей. Но когда на следующий сезон после данного успеха королевский клуб расстался с Карло Анчелотти, а его преемник Рафаэль Бенитес продержался лишь полгода, казалось, что мадридский суперклуб снова рискует упасть в пучину очередного кризиса. По крайней мере, в особые умения Зинедина Зидана вернуть большие победы на «Сантьяго Бернабеу» было трудно поверить.

    Роналду вырывается вперед в схватке с Месси Вечное противостояние пока что за португальцем Тем не менее, тогда стоило понять, какой путь прошел французский тренер, прежде чем возглавить «Сливочных»: за семь лет до этого Зизу успел поработать советником президента клуба, его спортивным директором, ассистентом наставника первой команды и рулевым второго коллектива. С таким пониманием всех процессов в «Реале» (а ведь не стоит также забывать и о пяти игровых лет там же) талантливый специалист имел хорошие шансы и таки преуспел, выиграв за полтора сезона две Лиги чемпионов и один чемпионский титул в Испании. Да, текущий сезон скорее можно назвать провалом для мадридцев, но глядя на их нынешнюю форму не стоит исключать и третью кряду победу в главном еврокубке.

    1. Пеп Гвардиола

    Чуть меньшее 10 лет назад Пеп Гвардиола ворвался в футбол больших достижений, когда сходу, после работы со второй командой «Барселоны», пошел на повышение и завоевал с первой командой каталонского гранда все возможные трофеи за один сезон. После этого «блауграна» выигрывала хотя бы один трофей под его руководством во всех последующих сезонах (чемпионство, еще один титул и Лига чемпионов, Кубок Испании), что только доказывало неслучайность предыдущего достижения. И даже после отъезда из Каталонии специалист победил в трех Бундеслигах с «Баварией» из трех возможных.

    «МанСити» — «Барселона»: кто кого? Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов Только в прошлом сезоне Гвардиола впервые за свою карьеру остался без единого трофея, что стало закономерным исходом перестройки «Манчестер Сити», которую он устроил. Нынешняя кампания доказывает, что Пеп все делал и по-прежнему делает правильно, ведь его коллектив уже выиграл Кубок английской Лиги и почти стал чемпионом Англии с огромным отрывом от ближайшего преследователя. «Горожане» уже вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и способны сделать требл, чем выказывают готовность их менеджера установить гегемонию и в третьей стране его работы.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Испания заставила задуматься Германию перед ЧМ-2018
  • Реакция прессы на матч Германия — Испания
    •
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
  • 26/03
    • «Милан» продлит контракт с главным тренером на три года
  • 25/03
    • Промесом интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм»
  • 25/03
    • Тухель может возглавить «Арсенал»
  • 25/03
    • Агент назвал Гвардиолу трусом и псом
  • 24/03
    • Германия и Испания сыграли вничью в товарищеском матче
  • 24/03
    • Товарищеские матчи: ничья Саудовской Аравии и Украины, Египет проиграл Португалии и другие результаты
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отца«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и Герреро
    Подробный разбор
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • Другой сборной у нас нет, надо чинить эту
  • Разгром сборной России бразильцами в «Лужниках» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Опасны и без Неймара. Пять выводов после матча Россия — Бразилия
  • Феноменальный Паулиньо, надежный Акинфеев и разносторонняя сборная Бразилии
    •
  • Испания заставила задуматься Германию перед ЧМ-2018
  • Реакция прессы на матч Германия — Испания
    •
  • План Клоппа: топ-5 идей немца для титула в сезоне 18/19
  • LiveSport.Ru рисует путь, по которому немецкий специалист придет к титулу
    •
  • Россия — Бразилия. С вагоном проблем против команды из другой галактики
  • Реакция СМИ на домашнее поражение сборной России в матче против Бразилии
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Чья серия побед продлится дальше?
  • «Сент-Луис» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
  • 1,83
    •
  • «Даллас» — «Филадельфия». Последний шанс для «Старз»?
  • «Даллас» — «Филадельфия». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 28 марта
  • 2,06
    •
    Футбол. Главное
  • Вне игры. Лазарет сборной России продолжает увеличиваться
  • К Джикии, Васину и Кокорину присоединились Зобнин и Кузяев
    •
  • В Санкт-Петербург без Зобнина, но с Кузяевым
  • Рассказываем, как сборная России готовится к товарищескому матчу с Францией
    •
  • Свежая кровь
  • Изучаем, кто из команд ФНЛ может пополнить состав Премьер-лиги по итогам сезона
    •
  • 19:47
    • Дешам: Сборная России — крепкая команда
  • 19:26
    • Косельни знает из сборной России только Кокорина
  • 18:14
    • Кришито близок к подписанию контракта с «Дженоа»
  • 16:26
    • «Рубин» сыграет два матча на Центральном стадионе
  • 13:55
    • Черчесов определил капитана и вратаря на матч с Францией
  • 21:14
    • Гол Попова помог Болгарии обыграть Казахстан
  • 20:40
    • Гендиректор «Амкара»: Поменять газон посреди сезона нереально
  • 20:17
    • Месси сыграет в матче против Испании
  • 19:03
    • Матч Россия — Франция начнется с минуты молчания
  • 18:45
    • Фурсенко избрали в исполком Ассоциации европейских клубов
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус