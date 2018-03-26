Гвардиола, Зидан и еще топ-5 тренеров современности

7. Йоахим Лёв

Можно многое говорить о возрождении немецкого футбола после бледных конца 1990-х и первой половины 2000-х годов, когда в Германии выросло великолепное поколение классных исполнителей, однако из всей этой массы талантливых футболистов еще нужно было составить успешный коллектив, который смог бы вернуть победы «Бундестиму». С этой задачей, пусть и не сразу, справился именно Йоахим Лёв, под чьим руководством «Манншафт» шаг за шагом двигался к триумфу на ЧМ-2014.

Да, Германии не удалось выиграть Евро-2016 (поражение в полуфинале), тем не менее, накануне мундиаля-2018 как раз она считается среди трех главныв фаворитов, что многое говорит об умении этого специалиста сохранить и приумножить потенциал его команды. Не меньше говорят об этом и непрекращающиеся в течение уже нескольких лет слухи о том, что после предстоящего чемпионата мира тренер уйдет в клубный футбол, где ему доверят некий топ-коллектив.

6. Маурицио Сарри

Имя Маурицио Сарри — относительно новое в футболе больших достижений, но оно появилось не просто так. Ведь малоизвестному итальянскому тренеру удалось не просто сохранить на высоком уровне результаты «Наполи» после отставки маститого Рафаэля Бенитеса в 2015 году, но и сделать команду сильнее. Да, пока что «Партенопеи» под его руководством не удается выиграть трофей, тем не менее, коллектив уже не первый год остается лучшим в кальчо после местного гегемона «Ювентуса», и в этом сезоне только благодаря «адзурри» можно сказать, что хоть в каком-то из топ-пятерки европейских лиг есть интрига в борьбе за чемпионский титул.

Более этого, Сарри и его подопечные смогли это сделать с помощью не прагматичного футбола, что удивительно на фоне местных традиций, а благодаря довольно зрелищной проактивной атакующей игре с большим количеством комбинаций. «Наполи» отличается четкой структурой и организованностью как в игре с мячом, так и без него, а поскольку это приносит успех, его алленаторе имеет большие перспективы поработать в более денежном и видном клубе.

5. Антонио Конте

Антонио Конте можно с уверенностью называть одним из лучших, если не лучшим на сегодня, тренером-реаниматором больших коллективов. Именно он вернул «Ювентус» из шестилетнего забытья (и то если считать отобранные скудетто), снова сделав его чемпионом и при этом заложив фундамент для шести кряду титулов, именно он создал мощную команду из кадрово серой сборной Италии на Евро-2016, что на фоне провала «Скуадры Адзурры» в отборе на ЧМ-2018 понимается еще более очевидно, наконец, именно он сходу вернул чемпионство «Челси», который провалился в глубины таблицы английской Премьер-лиги, где как нигде сильна конкуренция.

Топ-3 менеджера, которых уволят по окончании сезона По оценкам экспертов, эти специалисты, скорее всего, начнут новый сезон в других клубах Главные качества Конте — умение мотивировать подопечных так, что они на продолжительной дистанции готовы биться за себя и своего наставника, при этом он еще и чрезвычайно умен в тактических решениях, что доказал его успех в лондонском клубе сразу после перехода на игру с тремя защитниками. Да, текущий сезон не складывается у менеджера «Синих», но это во многом потому, что после перед возросшей нагрузкой на коллектив в связи с возвращением в еврокубки правление «Челси» не удовлетворило его запросы по усилению состава, а значит итальянец мог добиться большего.

4. Диего Симеоне

В современном европейском футболе крайне редки случаи, когда признанные гранды вынуждены были подвинуться на той или иной вершине, чтобы ее покорил некий «выскочка». Как раз благодаря талантами и работе Диего Симеоне это удалось «Атлетико», которого хотя и нельзя назвать скромным клубом, однако уж точно трудно было считать таковым до декабря 2011 года, когда его возглавил аргентинский тренер.

Специалисту сходу удалось выиграть с «Матрасниками» Лигу Европы, а год спустя — Кубок Испании. Казалось, что это и есть потолок мадридского коллектива, но Симеоне и его парни думали иначе: вслед за этим последовали завоевание чемпионского титула в Примере и финал Лиги чемпионов 2014 года, для победы в котором «кольчонерос» не хватило считанных минут. Даже такая болезненная неудача не повлияла на «Атлетико» и его энтренадора, ведь через два года они вернулись в финал главного еврокубка, пусть и снова его проиграли, правда, в серии пенальти, а сейчас остаются среди лучших клубов Старого Света.

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3. Массимилиано Аллегри

Если Антонио Конте создал фундамент для гегемонии «Ювентуса» и установил ее, то Массимилиано Аллегри сумел сохранить это статус-кво и сделал команду еще более сильной, что говорит о большом умении этого тренера не просто использовать чужие труды, но и успешно перестраивать команду. Экс-алленаторе «Милана» уже выиграл столько же раз скудетто, сколько и его предшественник, и в этом сезоне имеет неплохие шансы в четвертый кряду раз завоевать чемпионский титул в Серии А.

При этом рулевой «Старой Синьоры» создает впечатление специалиста с более сбалансированным подходом к игре: его подопечные одинаково много и успешно как атакуют, так и обороняются, а то, как тренер умеет своими заменами менять ход игры в свою пользу, прекрасно показал недавний матч Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Наконец, в отличие от Конте, Аллегри дважды играл с «бьянконери» в финале главного еврокубка, и что-то подсказывает, что он способен наконец вернуть «ушастый» трофей в Турин впервые за 22 года.

2. Зинедин Зидан

«Реал» мучительно шел к победе в Лиге чемпионов 2014 года после 12 лет неудачных попыток завоевать этот трофей. Но когда на следующий сезон после данного успеха королевский клуб расстался с Карло Анчелотти, а его преемник Рафаэль Бенитес продержался лишь полгода, казалось, что мадридский суперклуб снова рискует упасть в пучину очередного кризиса. По крайней мере, в особые умения Зинедина Зидана вернуть большие победы на «Сантьяго Бернабеу» было трудно поверить.

Роналду вырывается вперед в схватке с Месси Вечное противостояние пока что за португальцем Тем не менее, тогда стоило понять, какой путь прошел французский тренер, прежде чем возглавить «Сливочных»: за семь лет до этого Зизу успел поработать советником президента клуба, его спортивным директором, ассистентом наставника первой команды и рулевым второго коллектива. С таким пониманием всех процессов в «Реале» (а ведь не стоит также забывать и о пяти игровых лет там же) талантливый специалист имел хорошие шансы и таки преуспел, выиграв за полтора сезона две Лиги чемпионов и один чемпионский титул в Испании. Да, текущий сезон скорее можно назвать провалом для мадридцев, но глядя на их нынешнюю форму не стоит исключать и третью кряду победу в главном еврокубке.

1. Пеп Гвардиола

Чуть меньшее 10 лет назад Пеп Гвардиола ворвался в футбол больших достижений, когда сходу, после работы со второй командой «Барселоны», пошел на повышение и завоевал с первой командой каталонского гранда все возможные трофеи за один сезон. После этого «блауграна» выигрывала хотя бы один трофей под его руководством во всех последующих сезонах (чемпионство, еще один титул и Лига чемпионов, Кубок Испании), что только доказывало неслучайность предыдущего достижения. И даже после отъезда из Каталонии специалист победил в трех Бундеслигах с «Баварией» из трех возможных.

«МанСити» — «Барселона»: кто кого? Каким будет исход потенциального финала Лиги чемпионов Только в прошлом сезоне Гвардиола впервые за свою карьеру остался без единого трофея, что стало закономерным исходом перестройки «Манчестер Сити», которую он устроил. Нынешняя кампания доказывает, что Пеп все делал и по-прежнему делает правильно, ведь его коллектив уже выиграл Кубок английской Лиги и почти стал чемпионом Англии с огромным отрывом от ближайшего преследователя. «Горожане» уже вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов и способны сделать требл, чем выказывают готовность их менеджера установить гегемонию и в третьей стране его работы.