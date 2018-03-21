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    Роналду вырывается вперед в схватке с Месси

    Вечное противостояние пока что за португальцем

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    Роналду пока что результативнее Месси
    Роналду пока что результативнее Месси
    Daily Post
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    Несмотря на то, что Криштиану Роналду и Лионель Месси уже за 30 лет, их очное и заочное соперничество по-прежнему актуально. Разбираемся, кто лучше в этом году.

    Роналду медленно запрягал

    Криштиану Роналду на удивление неудачно начал сезон, что вызвало вопросы по поводу его готовности выступать на прежнем уровне. Нападающий «Реала» забил лишь один мяч в первых восьми поединках чемпионата Испании, что отразило общие проблемы его коллектива, которая уже на старте сезона отпустила далеко вперед «Барселону» Лионеля Месси. Форвард каталонского клуба в этих же стартовых восьми матчах Ла Лиги провел 11 голов.

    По информации Onda Cero, несмотря на эти проблемы в своей и командой игре, португальский футболист заявил своих одноклубникам, что обойдет своего аргентинского визави в бомбардирской гонке испанского первенства. Для «семерки» Мадрида это было еще более важным с учетом того, что в предыдущие два сезона лучшим в этой борьбе был не он, а Луис Суарес и сам Месси. Тогда казалось маловероятным, что Роналду выполнит свое обещание, ведь в Примере на его счету было лишь четыре взятия ворот, и только результативная игра в Лиге чемпионов (девять мячей) дала понять, что его рано списывать со счетов.

    Неудержимый Роналду

    К середине сезона 33-летний нападающий набрал-таки форму и после наступления 2018 года стал попросту неудержим. С 21 января в его активе 21 гол за «Реал» в 11 поединках, кроме того, он отдал четыре результативные передачи. После разгрома мадридской команды «Депортиво» со счетом 7:1 в конце января, Криштиану забивает в среднем два мяча за игру, и с 17 взятиями ворот в Примере с начала 2018 года он отличился столько же сколько «Арсенал» и «Милан», как команды, и больше, чем «Манчестер Юнайтед», «Челси» и дортмундская «Боруссия».

    Кроме того, португалец забил больше голов в 2018 году во всех турнирах (а это уже почти три месяца), чем кто-либо среди топ-пятерки европейских чемпионатов. Для сравнения Месси с начала нового года забил 13 мячей во всех турнирах, из-за чего Роналду довольно близко подобрался к нему в гонке бомбардиров испанского первенства — 25 голов у Лео, 22 — у Криштиану. Также показательным успехом Роналду стала его дуэль против ПСЖ, чью атаку, представленную Неймаром, Килианом Мбаппе и Эдинсоном Кавани, пресса хвалила всю первую половину сезона, в отличие от их коллег из Мадрида — из всей троицы лишь раз отличиться удалось уругвайцу, в то время, как португалец забил трижды в двух поединках.

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    Решающие два месяца

    На момент публикации этого материала статистика двух главных форвардов современности выглядит так: Месси провел 43 матча, забил 35 мячей и отдал 16 результативных передач, тогда как Роналду провел 35 поединков, забил 37 мячей и отличился семью точными пасами. Таким образом, по показателю результативности Криштиану превосходит Лео, несмотря на то, что провел на восемь игр меньше, зато аргентинец вдвое успешнее конкурента среди ассистентов, что естественно с учетом особенностей их позиций на поле, где последний действует глубже.

    Последующие два месяца должны определить если не то, кто лучше в этом году (впереди еще предстоит чемпионат мира-2018, где, по признанию форварда «Барселоны» у него и его поколения игроков чуть ли не последний шанс выиграть мундиаль), то, по крайней мере, кто лучше в сезоне. Месси уже может записать себе в активе чемпионский титул в Испании, однако если Роналду и компания в третий раз кряду выиграют Лигу чемпионов, а сам португалец сохранит первенство по результативности, именно его можно будет считать лучшим на данный момент. На сегодня же Криштиану демонстрирует более взрывную и энергичную форму, нежели его конкурент.

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