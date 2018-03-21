Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг

Пока в Питере обдумывают, как избавиться оти продвигают хэштег #МанчиниАут, сам наставник «Зенита» отдыхает в Дубае, в компании форварда «МанСити»и героя множества мемов...

....который был нарасхват.

У Кевина де Брейне в семье праздник. Именинник пусть не сразу, но с задачей справился.

У Сеска Фабрегаса свои годовщины, помасштабней.

Николас Отаменди не мог не запечатлеть себя на фоне шикарных видов Абу-Даби.

Илкай Гюндоган хвастается новой формой сборной Германии.

Маруан Феллайни устал быть человеком-микрофоном и ищет новый стиль.

Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 13 Мар 2018 в 1:40 PDT

Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 18 Мар 2018 в 10:00 PDT

Публикация от Marouane Fellaini (@fellaini) 18 Мар 2018 в 10:01 PDT

Антони Марсьяль на тренировке. Главное — здоровое питание.

Публикация от Anthony Martial (@martial_9) 5 Фев 2018 в 10:11 PST

У Давида Де Хеа делу время, а потехе — час.

Публикация от Edurne (@edurnity) 3 Мар 2018 в 11:43 PST

Реакция Хана Маты на отмененный после видеоповтора гол, забитый им.

Уэйн Руни потихоньку собирает свою футбольную команду. Практически полдела сделано.

А вот так проводит выходные Андер Эррера.

♥️#Saturday Публикация от Ander Herrera (@anderherrera) 17 Фев 2018 в 6:16 PST

Псссст, кому немножко Мемфиса Депая?

Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay) 4 Мар 2018 в 10:44 PST

Кстати, парня теперь не упрекнешь в несерьезном подходе к делу. Бьется не щадя себя.

OLYMPIQUE LION!! 🦁 Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay) 18 Мар 2018 в 4:23 PDT

Сборная Италии путешествует с комфортом.

Next stop 🇮🇹 Публикация от Matteo Darmian Official (@matteodarmian36) 18 Мар 2018 в 1:42 PDT

Златан Ибрагимович пока не играет в футбол, но жизнь его полна событий.

Публикация от Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic) 15 Мар 2018 в 6:03 PDT

А у Поля Погба все по прежнему. Новые прически...

New hair style 🙅🏾‍♂️👌🏾 Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba) 26 Фев 2018 в 3:50 PST

...песни и танцы.

А, ну и день рожденья, который Поль превратил в благотворительную акцию.

Озорник Эден Азар не упускает возможности сыграть в снежки. Говорит, что так тренирует меткость.

Немного голкиперской магии от Тибо Куртуа. И заметьте, ни одного шарика в «домик».

Педро и его команда на «Камп Ноу».

А это просто Диего Коста, прячется от мадридского снегопада. готовится играть с «Локомотивом».

🐶🐼❄️ Публикация от Diego Costa (@diego.costa) 5 Фев 2018 в 4:43 PST

Давид Луиз призывает всех быть счастливыми и веселыми и сам пытается подать пример.

Be happy 😃 Публикация от David Luiz (@davidluiz_4) 20 Мар 2018 в 10:00 PDT

Гарри Кейн выбыл из игры из-за травмы, но находит чем себя занять. Например, съемками в стильной рекламе.

Британский футболист Деле Алли проводит время в компании американского рэппера Русса. И неплохо проводит.

Месут Озил читает книгу о себе. Интересно, и концовка непредсказуема.

Публикация от Mesut Özil (@m10_official) 17 Мар 2018 в 9:59 PDT

Алекс Окслейд-Чемберлен — не только футболист с огромной зарплатой, но и бесплатная подушечка для усталого песика.

Обязательная рубрика: «Алексис Санчес и его собаченьки».

#yearofthedog ❤️🐶🐶🐾❤️ Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) 16 Фев 2018 в 10:18 PST

Роберто Фирмино наслаждается преимуществами жизни в Ливерпуле.

@suel Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) 8 Мар 2018 в 4:35 PST

Летающее бразильское семейство.

♥️ Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino) 9 Мар 2018 в 7:46 PST

А вот так выглядит Мо Салах, когда он не разрывает в клочья чужую оборону, забивая по четыре мяча за матч.

A rising star... Публикация от Mohamed Salah (@mosalah22) 15 Мар 2018 в 7:21 PDT

Луис Суарес на днях отпраздновал очередную годовщину счастливого брака.

А в семействе Лео Месси в марте случилось прибавление.

Еще один счастливый отец из каталонского клуба — Жорди Альба.

А Андрес Иньеста меньше чем на хет-трики не разменивается.

Сине-гранатовое семейство Ивана Ракитича.

А это просто тимбилдинг сборной Хорватии.

Наконец-то Криштиану Роналду нашел себе достойного собеседника.

Роналду с Джорджиной Родригес предпочитают активный отдых. Правда фотографиями делится исключительно она.

Amor infinito 💖 Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 12 Мар 2018 в 11:31 PDT

Buen día ❄️☃️☀️❤️ Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 14 Мар 2018 в 3:12 PDT

Лука Модрич не отказывает болельщикам в фото ни в клубе, ни в сборной.

📸… @lukamodric10 Публикация от Lukita (@lukam10) 20 Мар 2018 в 3:08 PDT

Икона стиля Серхио Рамос.

Может быть, лучше вот так? Определенно, лучше.

Романтичный Мараккеш от Иско.

Marrakech 💙 #deaquíamarte🥐💙 Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) 11 Мар 2018 в 2:20 PDT

Антуан Гризманн забивает всегда и везде.

#GriziBille 🤙😆🤙 Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 3 Мар 2018 в 7:15 PST

Зовите его просто — Джи.

G 🤩 Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann) 20 Мар 2018 в 6:06 PDT

Диего Годин и Хосе Хименес летят в сборную в отличном настроении.

Мы знаем в кого у детишек Пьера-Эмерика Обамеянга такая заразительная улыбка.

«Это потому, что мы БАНДА!», как бы говорят нам игроки «Баварии».

История о том, как Джером Боатенг превратился в диснеевского принца. Чтобы не один Кевин был Принцем в семье.

Просто Джошуа Киммих и снеговик.

Ну и кто на этом видео выглядит умнее, конь или Томас Мюллер? Вопрос, конечно, риторический.

Роберт Левандовский обозревает город свысока. Как будто своего немалого роста ему не хватает.

☀️☀️ Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9) 20 Мар 2018 в 7:39 PDT

Франк Рибери и болельщики — едины.