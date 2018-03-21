Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг

....который был нарасхват.
У Кевина де Брейне в семье праздник. Именинник пусть не сразу, но с задачей справился.
У Сеска Фабрегаса свои годовщины, помасштабней.
Николас Отаменди не мог не запечатлеть себя на фоне шикарных видов Абу-Даби.
Илкай Гюндоган хвастается новой формой сборной Германии.
Маруан Феллайни устал быть человеком-микрофоном и ищет новый стиль.
Антони Марсьяль на тренировке. Главное — здоровое питание.
У Давида Де Хеа делу время, а потехе — час.
Реакция Хана Маты на отмененный после видеоповтора гол, забитый им.
Уэйн Руни потихоньку собирает свою футбольную команду. Практически полдела сделано.
А вот так проводит выходные Андер Эррера.
Псссст, кому немножко Мемфиса Депая?
Кстати, парня теперь не упрекнешь в несерьезном подходе к делу. Бьется не щадя себя.
Сборная Италии путешествует с комфортом.
Златан Ибрагимович пока не играет в футбол, но жизнь его полна событий.
А у Поля Погба все по прежнему. Новые прически...
...песни и танцы.
А, ну и день рожденья, который Поль превратил в благотворительную акцию.
Wow I’m 2.5 now! Happy to celebrate my birthday with the ones I love. I am well aware of the many blessings in my life and that unfortunately it is not the same for everybody. This is why for my birthday I invite all of you to join and donate to Save the Children. Any bit help, from $5 to $1000. I’m passionate about children and Africa and I know together we can make a difference for those in need. To donate go to my Facebook page. God bless us all. #pogbirthday
Озорник Эден Азар не упускает возможности сыграть в снежки. Говорит, что так тренирует меткость.
Немного голкиперской магии от Тибо Куртуа. И заметьте, ни одного шарика в «домик».
Педро и его команда на «Камп Ноу».
А это просто Диего Коста, прячется от мадридского снегопада. готовится играть с «Локомотивом».
Давид Луиз призывает всех быть счастливыми и веселыми и сам пытается подать пример.
Гарри Кейн выбыл из игры из-за травмы, но находит чем себя занять. Например, съемками в стильной рекламе.
Британский футболист Деле Алли проводит время в компании американского рэппера Русса. И неплохо проводит.
Месут Озил читает книгу о себе. Интересно, и концовка непредсказуема.
Алекс Окслейд-Чемберлен — не только футболист с огромной зарплатой, но и бесплатная подушечка для усталого песика.
Обязательная рубрика: «Алексис Санчес и его собаченьки».
Роберто Фирмино наслаждается преимуществами жизни в Ливерпуле.
Летающее бразильское семейство.
А вот так выглядит Мо Салах, когда он не разрывает в клочья чужую оборону, забивая по четыре мяча за матч.
Луис Суарес на днях отпраздновал очередную годовщину счастливого брака.
А в семействе Лео Месси в марте случилось прибавление.
Еще один счастливый отец из каталонского клуба — Жорди Альба.
А Андрес Иньеста меньше чем на хет-трики не разменивается.
Сине-гранатовое семейство Ивана Ракитича.
А это просто тимбилдинг сборной Хорватии.
Наконец-то Криштиану Роналду нашел себе достойного собеседника.
Роналду с Джорджиной Родригес предпочитают активный отдых. Правда фотографиями делится исключительно она.
Лука Модрич не отказывает болельщикам в фото ни в клубе, ни в сборной.
Икона стиля Серхио Рамос.
Может быть, лучше вот так? Определенно, лучше.
Романтичный Мараккеш от Иско.
Антуан Гризманн забивает всегда и везде.
Зовите его просто — Джи.
Диего Годин и Хосе Хименес летят в сборную в отличном настроении.
Мы знаем в кого у детишек Пьера-Эмерика Обамеянга такая заразительная улыбка.
«Это потому, что мы БАНДА!», как бы говорят нам игроки «Баварии».
История о том, как Джером Боатенг превратился в диснеевского принца. Чтобы не один Кевин был Принцем в семье.
Просто Джошуа Киммих и снеговик.
Ну и кто на этом видео выглядит умнее, конь или Томас Мюллер? Вопрос, конечно, риторический.
Роберт Левандовский обозревает город свысока. Как будто своего немалого роста ему не хватает.
Франк Рибери и болельщики — едины.