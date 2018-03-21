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    Роналду и роботы, Мюллер и лошади, а также диснеевский принц Боатенг

    Наблюдаем через «Инстаграм», как звезды футбола проводят свой досуг.

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    Франк Рибери
    Франк Рибери
    instagram.com/franckribery7/
    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    В европейском футболе наступила пауза на матчи национальных команд, а мы наблюдаем за жизнью популярных футболистов благодаря их аккаунтам в социальных сетях.
    Пока в Питере обдумывают, как избавиться от Роберто Манчини и продвигают хэштег #МанчиниАут, сам наставник «Зенита» отдыхает в Дубае, в компании форварда «МанСити» Серхио Агуэро и героя множества мемов...

    #RobertoMancini @nusr_et 🤙🏽 #dubai

    Публикация от Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun)


    ....который был нарасхват.

    With my friend #SaltBae Thank you for a great night! 👍🏻 @nusr_et

    Публикация от Cesc Fàbregas (@cescf4bregas)


    The boss 🙌🏻 @nusr_et

    Публикация от Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)


    У Кевина де Брейне в семье праздник. Именинник пусть не сразу, но с задачей справился.


    У Сеска Фабрегаса свои годовщины, помасштабней.


    Николас Отаменди не мог не запечатлеть себя на фоне шикарных видов Абу-Даби.

    #abudhabi 👌🏻👏🏻

    Публикация от Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)


    Илкай Гюндоган хвастается новой формой сборной Германии.


    Маруан Феллайни устал быть человеком-микрофоном и ищет новый стиль.




    Антони Марсьяль на тренировке. Главное — здоровое питание.


    У Давида Де Хеа делу время, а потехе — час.


    Реакция Хана Маты на отмененный после видеоповтора гол, забитый им.

    Your face when you meet Mr. VAR for the first time in your career 😂😏

    Публикация от Juan Mata (@juanmatagarcia)


    Уэйн Руни потихоньку собирает свою футбольную команду. Практически полдела сделано.

    5-a-side team complete! Welcome to the world Cass 💙💙💙💙

    Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney)


    А вот так проводит выходные Андер Эррера.

    ♥️#Saturday

    Публикация от Ander Herrera (@anderherrera)


    Псссст, кому немножко Мемфиса Депая?


    Кстати, парня теперь не упрекнешь в несерьезном подходе к делу. Бьется не щадя себя.

    Last night was Lit! 👉🏽🙎🏽‍♂👈🏽 #ivory

    Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)


    OLYMPIQUE LION!! 🦁

    Публикация от Memphis Depay (@memphisdepay)


    Сборная Италии путешествует с комфортом.

    Next stop 🇮🇹

    Публикация от Matteo Darmian Official (@matteodarmian36)


    Златан Ибрагимович пока не играет в футбол, но жизнь его полна событий.



    А у Поля Погба все по прежнему. Новые прически...

    New hair style 🙅🏾‍♂️👌🏾

    Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)


    New Hair bleu pour les bleu super Saiyan bleu @equipedefrance

    Публикация от Paul Labile Pogba (@paulpogba)


    ...песни и танцы.


    А, ну и день рожденья, который Поль превратил в благотворительную акцию.


    Озорник Эден Азар не упускает возможности сыграть в снежки. Говорит, что так тренирует меткость.


    Немного голкиперской магии от Тибо Куртуа. И заметьте, ни одного шарика в «домик».


    Педро и его команда на «Камп Ноу».

    The best team!!! 👶❤😍🔝🔥 #CampNou #UCL #CFC #Barcelona

    Публикация от Pedro Rodriguez Ledesma (@_pedro17_)


    А это просто Диего Коста, прячется от мадридского снегопада. готовится играть с «Локомотивом».

    🐶🐼❄️

    Публикация от Diego Costa (@diego.costa)


    Давид Луиз призывает всех быть счастливыми и веселыми и сам пытается подать пример.

    Be happy 😃

    Публикация от David Luiz (@davidluiz_4)


    Гарри Кейн выбыл из игры из-за травмы, но находит чем себя занять. Например, съемками в стильной рекламе.


    Британский футболист Деле Алли проводит время в компании американского рэппера Русса. И неплохо проводит.

    @russ killed it last night! Good seeing you bro 🙌🏽 Photo credit: @raiamarialaura

    Публикация от Dele (@dele)


    Месут Озил читает книгу о себе. Интересно, и концовка непредсказуема.


    Алекс Окслейд-Чемберлен — не только футболист с огромной зарплатой, но и бесплатная подушечка для усталого песика.

    Me and the boy resting up for tomorrow’s game 🐶

    Публикация от Alex Oxlade-Chamberlain (@alexoxchamberlain)


    Обязательная рубрика: «Алексис Санчес и его собаченьки».

    #yearofthedog ❤️🐶🐶🐾❤️

    Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)


    Роберто Фирмино наслаждается преимуществами жизни в Ливерпуле.

    @suel

    Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino)


    Летающее бразильское семейство.

    ♥️

    Публикация от ROBERTOFIRMINO9 (@roberto_firmino)


    А вот так выглядит Мо Салах, когда он не разрывает в клочья чужую оборону, забивая по четыре мяча за матч.

    A rising star...

    Публикация от Mohamed Salah (@mosalah22)


    Луис Суарес на днях отпраздновал очередную годовщину счастливого брака.


    Feliz día PAPITO! Te amamos tanto tanto... ❤️😍❤️😍❤️😍 @luissuarez9

    Публикация от Sofi (@sofibalbi)


    А в семействе Лео Месси в марте случилось прибавление.




    Еще один счастливый отец из каталонского клуба — Жорди Альба.

    Mi primer día del padre ! Gracias por todo mis amores, que feliz me hacéis, os amo❤️

    Публикация от Jordi Alba (@jordialbaoficial)


    А Андрес Иньеста меньше чем на хет-трики не разменивается.

    No se puede explicar con palabras! Nuestra vida! Avapas💕

    Публикация от Andres Iniesta (@andresiniesta8)


    Сине-гранатовое семейство Ивана Ракитича.


    А это просто тимбилдинг сборной Хорватии.


    Наконец-то Криштиану Роналду нашел себе достойного собеседника.


    Роналду с Джорджиной Родригес предпочитают активный отдых. Правда фотографиями делится исключительно она.

    Amor infinito 💖

    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)


    ☃️❤️☃️ Maravillas de la naturaleza...

    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)


    Buen día ❄️☃️☀️❤️

    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)


    Лука Модрич не отказывает болельщикам в фото ни в клубе, ни в сборной.

    📸… @lukamodric10

    Публикация от Lukita (@lukam10)


    Икона стиля Серхио Рамос.


    Может быть, лучше вот так? Определенно, лучше.

    The story of my life ✏👌

    Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)


    Романтичный Мараккеш от Иско.

    Marrakech 💙 #deaquíamarte🥐💙

    Публикация от Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)


    Антуан Гризманн забивает всегда и везде.

    #GriziBille 🤙😆🤙

    Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)


    Зовите его просто — Джи.

    G 🤩

    Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)


    Диего Годин и Хосе Хименес летят в сборную в отличном настроении.

    Rumbo a China, a jugar con la más linda!!! 🇺🇾💪⚽

    Публикация от Diego Godín (@diegogodin)


    Мы знаем в кого у детишек Пьера-Эмерика Обамеянга такая заразительная улыбка.


    «Это потому, что мы БАНДА!», как бы говорят нам игроки «Баварии».


    История о том, как Джером Боатенг превратился в диснеевского принца. Чтобы не один Кевин был Принцем в семье.


    Просто Джошуа Киммих и снеговик.


    Ну и кто на этом видео выглядит умнее, конь или Томас Мюллер? Вопрос, конечно, риторический.


    Роберт Левандовский обозревает город свысока. Как будто своего немалого роста ему не хватает.

    ☀️☀️

    Публикация от Robert Lewandowski (@_rl9)


    Франк Рибери и болельщики — едины.


    Кто сможет прервать гегемонию «Реала»?Прогноз на победителя Лиги чемпионов сезона 2017/18
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