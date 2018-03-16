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    Счёты «Ювентуса» и «Реала», подход «Ливерпуля», оружие «Ромы» и вера «Баварии»

    Реакция прессы на жеребьевку четвертьфинала Лиги чемпионов

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    Онлайн: Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018Завершен
    В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов, по итогам которой «Барселона» сыграет против «Ромы», «Севилья» — против «Баварии», «Ювентус» — против «Реала», а «Ливерпуль» — против «Манчестер Сити». С помощью СМИ пытаемся понять, какими будут этим матчи.

    «Барселона» — «Рома»

    «Можно смутиться после просьбы перечислить аргументы в пользу "Барселоны" в ее противостоянии с "Ромой". Лучше-ка перейдем к сухим цифрам: подопечные Эрнесто Вальверде лидируют в чемпионате Испании с отрывом в восемь очков от "Атлетико", уже вышли в финал кубка страны, в Лиге чемпионов обыграли "Ювентус" и "Челси" — нужно ли что-то говорить о Лионеле Месси? Лучше нет, поскольку он забил 100 голов в главном еврокубке, а его средний показатель в сезоне — 34 мяча в 42 поединках, и при этом он стремится показать себя, как лучший игрок мира накануне ЧМ-2018», — пишет на страницах Gazzetta dello Sport Стефано Канталупи.

    «Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов СМИ – о выходе «Барселоны» в четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы «Также нужно говорить об усилении, где Паулиньо и Усман Дембеле стоили много, но после травм доказали, что они стали своими в команде. Наконец, если говорить в общем: Вальверде добавил твердости коллективу, который пока что пропустил только три гола в этой Лиге чемпионов — сегодня каталонцы защищаются лучше, чем раньше. Потому, даже если в их сторону подует сильный ветер, у них есть время, чтобы выстоять и пережить бурю», — добавляет автор.

    «Лучшее оружие "Ромы" — забыть об осознании своих ограничений, ведь это само по себе было серьезным недостатком, но в итоге обещает стать преимуществом: против такого великого соперника нужно верить в том, что способен на все, ведь никто не мог заранее предположить, что "Волки" смогут доминировать в гостевом матче против "Челси" в групповом этапе... "Барселона" уже не так душит своих соперников во время игры без мяча, как это было в эру Пепа Гвардиолы (сейчас она редко изматывает оппонентов и довольно порывиста, предоставляя больше шансов). И большой проблемой будет фактор Серхио Бускетса — опорника, который уравновешивает игру команды, но вынужден пропустить три недели из-за травмы, в результате чего может пропустить первый матч, поэтому "джаллоросси" нужно сопротивляться что есть сил на "Камп Ноу", показать все, на что способны на "Олимпико" — в конце концов, мечтать не вредно».

    «Севилья» — «Бавария»

    «Хотя "Севилья" будет считаться аутсайдером в дуэли против "Баварии", не стоит забывать, что андалусийцам удалось пробиться в четвертьфинал после двух результативных ничьих против "Ливерпуля", а также победы в противостоянии с "Манчестер Юнайтед" в первом раунде плей-офф. Это также клуб, у которого большая история еврокубковых успехов, ведь именно выиграл три Лиги Европы в предыдущие четыре сезона. В распоряжении Винченцо Монтеллы есть таланты Клемана Ленгле, Эвера Банеги и Виссама Бен Йеддера, дабы обрушить их на соперника, хотя успех коллектива против "МЮ" наверняка заставит мюнхенцев с осторожностью отнестись к сопернику», — отмечает в материале на портале ESPN Марк Огден.

    «Бавария» вспоминает 2013-й год Реакция прессы на матч «Бешикташ» — «Бавария» «Тем временем, "Бавария" лидирует с отрывом в 20 очков в Бундеслиге и все еще претендует на все три трофея в сезоне, поэтому она — фаворит на проход в полуфинал. После сезона 2010/2011 она регулярно выходит в этот раунд турнира, но не может выиграть Лигу чемпионов с 2013 года, и только то, что "ротен" проиграли пять своих предыдущих выездов в Испанию, тогда как "Севилья" никогда не проигрывала в 11 матчах против немецких клубов на своем поле может быть надеждой для "рохибланкос". И все-таки, избежав встречи с большими клубами, дружина Юппа Хайнкеса может поверить, что это ее год, ведь они получили самый легкий жребий».

    «Ювентус» — «Реал»

    «Некоторые вспомнят финал Лиги чемпионов прошлого сезона, в котором "Ювентусу" противостоял "Реал", другие же отметят, что "Старая Синьора" — единственная команда, которая выбивала "Сливочных" из этого турнира в предыдущих четырех сезонах. В действительности "бланкос" никогда не побеждали у "бьянконери" в двуматчевом противостоянии с тех пор, как формат турнира принял нынешний вид. Правда, Мадрид доминировал в финалах, и два трофея ЛЧ из тех, что были выиграны им в предыдущие 20 лет, случились именно в решающих поединках против туринцев», — напоминает на страницах Marca Рубен Хименес.

    Аллегри: «Реал» является фаворитом Лиги чемпионов Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал предстоящую встречу с «Реалом» в Лиге чемпионов «Как и "Реал", у "Ювентуса" есть победная ДНК, а также культура клуба, потому как бы ни складывался сезон, и какой бы состав ни появился на поле, его дух будет прежним. Да, в обороне дружины Массимилиано Аллегри уже нет Леонардо Бонуччи и Дани Алвеша в сравнении с финалом ЛЧ-2017, но зато там все еще есть Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин, хотя двое важных исполнителей все-таки будут отсутствовать в первом поединке из-за дисквалификации — Миралем Пьянич и Мехди Бенатья. Дружине Зинедина Зидана нужно следить за Игуаином, ведь тот впервые вернется на "Сантьяго Бернабеу" после своего ухода и попытается продемонстрировать, что сейчас он лучше, чем когда-либо».

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

    «Единственным, кто в этом сезоне АПЛ победил "Манчестер Сити" был "Ливерпуль", и наряду с "Уиганом" только они побеждали "Горожан" в значимых матчах (еще раз это сделал "Шахтер" в групповом этапе Лиги чемпионов, когда английский клуб уже вышел в плей-офф с первого места — прим. LiveSport.Ru). Та игра на "Анфилде" в январе проявила силу и слабость коллективов: никто не удивился тому, что она закончилась со счетом 4:3, хотя на тот момент лучшей обороны на своем поле притовостояла лучшая оборона в гостях соответственно», — пишет в материале The Guardian Джонатан Уилсон.

    Лига чемпионов: стал известен календарь матчей 1/4 финала УЕФА опубликовал расписание матчей четвертьфинальной стадии ЛЧ «И хотя в первом круге "Красные" были разбиты в гостях 0:5, они также создавали проблемы оппонентам, пока при счете 1:0 с поля не удалили Садио Мане: оба коллектива высоко прессинговали, были сосредоточены на атаке, и, хотя они сосредоточены на игре вперед, смысл в том, что даже если ты выйдешь из-под чужого прессинга для проведения наступления, то все равно можешь быть уязвим.

    Менеджер мерсисайдцев Юрген Клопп когда-то заявил, что глубоко обороняться против таких команд, какая есть у манкунианцев — это все равно, что надеяться выиграть лотерею. Поэтому эффективность его проактивного подхода, вероятно, подтверждается тем, что ни один другой тренер не имеет лучших показателей в дуэлях против Пепа Гвардиолы, чем он: 12 предыдущих поединков принесли ему шесть побед и одну ничью».

    Месси зарядит каталонцев«Барселона» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 14 марта
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