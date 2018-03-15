«Боже, храни короля». Месси оставил «Челси» за бортом Лиги чемпионов

Месси – решающий фактор

Корреспондент газеты Marca Хосе Мария Родригес выделил в составе «Барселоны» Лионеля Месси, который стал ключевым игроком в каталонской команде.

«Рома» перехитрила заснувший «Шахтер» Реакция прессы на матч «Рома» — «Шахтер» «Огромный баннер на трибунах "Камп Ноу" оказался пророческим. "Боже, храни короля" — именно такую надпись на фоне изображения Лионеля Месси смогли увидеть болельщики со всего мира. И это была не дань прошлым заслугам, а напоминание авторитета нападающего.

Своим мастерством Месси предрешил исход противостояния, действуя с хирургической точностью в тех моментах, когда это действительно необходимо. Он выжидал свои моменты и в итоге растерзал "Челси", который пропускал голы, хоть и играл лучше.

Вне всяких сомнений, "Барса" хорошо выполнила командную работу. Техника Иньесты, легкость Дембеле, давление Суареса, надежность Юмтити… И все же именно Лео стал решающим фактором.

С первой и до последней минуты он приносил пользу команде, несмотря на сильное сопротивление соперника во главе с неутомимым Виллианом», — пишет Родригес.

Ла Лига победила Премьер-лигу

Обозреватель AS Альфредо Реланьо отметил, что в четвертьфинал Лиги чемпионов вышло больше испанских клубов, чем английских.

Суперлига для суперклубов Рассказываем об очередной попытке создать элитную лигу для топ-клубов Европы «После Манчестера взгляды испанских болельщиков перенеслись в Барселону. Сначала нас порадовала "Севилья", а теперь "Барселона", которую не смутил результат 1:1 в гостях у "Челси".

У лондонцев очень хорошая команда, с которой "Барса" имеет непростое историческое соперничество. "Синие" неплохо проявили себя как на "Стэмфорд Бридж", так и на "Камп Ноу", но им не сопутствовала удача.

Не прошло и трех минут ответного матча, как Месси с острого угла поразил ворота Куртуа и вывел каталонцев вперед.

"Челси" пришлось чем-то отвечать. У лондонцев очень хорошие игроки, у них есть гордость, поэтому они пошли в атаку. Канте был превосходен в отборе и передачах, Маркос Алонсо угрожал сопернику издали, Виллиан превращал любое свое действие в маленькое чудо. Выбивался из этой компании только Азар, который бы не так заметен.

Гости атаковали, но Месси чувствовал себя слишком свободно. Еще в первом тайме он ассистировал Дембеле после перехвата мяча у Фабрегаса, а во втором тайме поставил победную точку.

Матч прошел в направлении одних ворот, а мячи влетали в противоположные. Три испанские команды вышли в четвертьфинал против двух английских. Ла Лига на данном этапе побеждает Премьер-лигу», — подводит итог Реланьо.

Превосходство в мелочах

Журналист The Independent Лоуренс Остлер считает, что исход противостояния предопределили мелочи.

«Матчи плей-офф Лиги чемпионов между сильнейшими европейскими клубами, как правило, сводятся к мелочам, и именно в них мы увидели преимущество "Барселоны".

Если бы ноги Куртуа были на несколько сантиметров ближе друг к другу, то, возможно, Лионель Месси не забил бы свой первый гол. Если бы Н’Голо Канте подстраховал Сеска Фабрегаса, то не было бы той ненужной потери. Если бы Маркос Алонсо пробил со штрафного на несколько сантиметров левее, то не попал бы в штангу.

"Челси" мог бы пожаловаться на несправедливость разгромного поражения, но правда заключается в том, что "Барселона" блестяща в мелочах, и эта способность извлекать максимум лежит в основе ее успехов», — уверен Остлер.

Слабая игра Куртуа

Автор Mirror Рик Шарма намекнул, что руководству «Челси» пора задуматься над продажей Тибо Куртуа.

Биг Бен. Провал Моуринью «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов «В течение трех сезонов, проведенных на правах аренды в "Атлетико", Тибо Куртуа был достаточно хорош, чтобы претендовать на звание лучшего голкипера в мире. Однако, вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в свой родной "Челси", в его игре начали возникать сбои.

Бельгийский вратарь явно талантлив, но на фоне постоянных разговоров о том, что им интересуется "Реал", Тибо ведет себя недостаточно хорошо.

Да и болельщики мадридского клуба, вероятно, удивились, когда увидели, какие голы от Лионеля Месси пропускает их потенциальный новичок.

Даже во время второго гола голкипер уровня Куртуа должен был проявить большую активность и жестко поставить руки. Да, он слегка коснулся мяча, но недостаточно, чтобы отбить его. Неужели для "Челси" пришло время сменить вратаря?», — задается вопросом Шарма.