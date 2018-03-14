Биг Бен. Провал Моуринью

Моуринью должен уйти

После оглушительного провала в Лиге чемпионов Жозе Моуринью должен оставить свой пост, считает обозреватель Squawka Мохаммед Батт.

«Все очень просто. "Севилья" сыграла лучше, чем предрекали многие эксперты, но "нервионцев" все равно нельзя назвать идеальной командой. Да, они в порядке. Но в нынешнем сезоне "Севилья" пять раз пропускала по пять мячей, а "МЮ" сыграл против них так, будто на другой половине поля были "Реал" или "Барселона". Все, что требовалось сделать Винченцо Монтелле — выпустить хорошего форварда. И он выиграл эту дуэль.

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Сейчас многие будут говорить, что это поражение — случайность. Но нет, этот провал — символ правления Жозе Моуринью с того момента, как звезда Златана Ибрагимовича начала угасать в конце сезона-2016/17. С тех пор "МЮ" был блеклым в атаке, а в обороне рассчитывал только на чудеса Эрика Байи и Давида Де Хеа.

Но чудеса когда-то закончатся. И будет провал. Так было и сегодня. Байи был прекрасен до того момента, как Бен-Йеддер накрутил его в штрафной и пробил точно в угол ворот. Даже когда Байи творил чудеса, "МЮ" позволял сопернику бить. 21 удар — это худший показатель "Юнайтед" за шесть или семь лет.

А в атаке? Ни-че-го. Абсолютно ничего. При Моуринью на левом фланге заиграли Марсьяль и Рашфорд, последний оформил дубль в недавнем матче с "Ливерпулем", но сегодня тренер зачем-то лишил себя козыря, отправив Маркуса на правый край. Слева вышел Санчес и растворился — как часто мы видели это после его перехода в "МЮ".

Моуринью либо не может, либо не хочет мотивировать своих подопечных играть в современный футбол. Они смотрятся как группа индивидуальностей, а не команда. Никаких идей, никакой выдумки. Болельщики могут обвинять футболистов, но в первую очередь это проблема Моуринью — он не смог объединить команду ради общей цели и сделать все, чтобы эти безусловно талантливые парни демонстрировали свой максимум.

Единственное, что Моуринью вернул на "Олд Траффорд" — дерзость, уверенность и желание побеждать. Эта задача выполнена (была выполнена еще в прошлом сезоне, по правде говоря). Каких бы игроков "МЮ" не подписал следующим летом, Моуринью должен уйти».

Marca Фото: marca.com

Вопросы к Погба

Бывший форвард «Рейнджерс» и сборной Шотландии Алли Маккойст раскритиковал полузащитника «Юнайтед» Поля Погба, заявив, что француз «выглядел вяло и сыграл плохо».

«Это самая разочаровывающая игра английской команды в еврокубках, что я видел за многие годы. Если бы "МЮ" показал ту же настойчивость, что во втором тайме матча с "Кристал Пэлас" (3:2), болельщики остались бы довольны.

Я так и не понял, каким был план "МЮ" на игру, ведь они не оказывали на "Севилью" давление до тех пор, пока не пропустили гол.

Что касается Погба, то если бы я выходил на замену, я бы старался показать, за счет чего можно выиграть матч. Но он выглядел вяло и сыграл плохо. По сегодняшней игре, думаю, трудно назвать более переоцененного футболиста. Его самоотдача и способность принести пользу "МЮ" вызывают вопросы.

Но нельзя сваливать всю вину за поражение на одного Погба.

Если на поле и был игрок стоимостью 90 миллионов фунтов, то, думаю, это Стивен Н’Зонзи. Он играл потрясающе», – сказал Маккойст в эфире BBC.

The Guardian Фото: theguardian.com

С Санчесом нужно что-то делать

«Еще одна игра, еще один выход в старте на любимой позиции и... Ничего. Санчес не сделал ничего, чтобы оправдать его выход слева, да еще и с первых минут.

Чилиец еще сможет прибавить — приближающийся конец сезона и полная предсезонка ему в этом помогут.

Ранее Моуринью уже доказал, что в команде нет неприкосновенных (речь о Погба). Аналогично следуем поступить и с Санчесом», — считает обозреватель MEN Киран Келли.

«Даже до того, как "Севилья" шокировала Манчестер, "дьяволы" не показали ничего, чтобы их можно было сравнить с "Реалом" или "Ювентусом". "Юнайтед" не выходил в четвертьфинал ЛЧ с 2011-го, и ожидание фанатов продлится еще минимум один год. Предстоит очень много работы, чтобы преодолеть разрыв между нынешним "МЮ" и топ-клубами Старого Света».

The Telegraph Фото: telegraph.co.uk

Де Хеа — лучший

«Лучший комплимент Давиду от меня, как и от болельщиков "Ливерпуля" — я его ненавижу. Он игрок мирового класса. Думаю, он не имеет права делать некоторые из своих сэйвов. Он делает так, что классные удары кажутся простенькими. А так умеют только вратари топ-уровня.

Я исходу не из статистики или чего-то такого, а из того, что вижу своими глазами. Прямо сейчас Давид — лучший в мире в своем амплуа», — заявил экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард в эфире BBC.

Daily Mail Фото: dailymail.co.uk

Подсчитаем копеечку

«Испанская команда доминировала все 90 минут и унизила Жозе Моуринью в его же логове.

"Красные дьяволы" вернулись в ЛЧ благодаря победе в Лиге Европы, потратив за это время 350 миллионов евро. Поль Погба (105 миллионов евро), Генрих Мхитарян (42), Эрик Байи (38), Ромелу Лукаку (84,7), Неманья Матич (44,7) и Виктор Линделеф (35) — все они были призваны стать частью нового проекта.

Сейчас они остались за бортом ЛЧ и без каких-либо шансов взять титул на внутренней арене.

Это была историческая ночь, но не для тех, кто достал из своего кармана те самые 350 миллионов», — пишет автор Marca Уго Сересо.

Не остался в стороне и экс-наставник «Кристал Пэлас» Франк де Бур, которого Жозе Моуринью на днях назвал «худшим тренером в истории Премьер-лиги».

«Моуринью может говорить, что я худший тренер в истории премьер-лиги, но сегодня он тренер, который потратил почти миллиард фунтов за карьеру, и его команды играют вот так», – сказал де Бур в интервью beIN Sports.