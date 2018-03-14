Моуринью: Для «МЮ» нет ничего нового в вылете на стадии 1/8 финала

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»после поражения от «Севильи» (1:2) заявил, что для манкунианцев нет ничего нового в вылете на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это не конец света. Я сидел в этом кресле дважды, когда, работая с "Порту" и "Реалом", выбивал "МЮ" из Лиги чемпионов на "Олд Траффорд". Так что, думаю, ничего нового для клуба не случилось», — цитирует Моуринью Goal.com.

«У нас были хорошие шансы забить, но "Севилья" забила один гол, и игра стала более эмоциональной. Второй гол сделал нашу задачу невозможной. У нас были хорошие отрезки, мы не так хорошо контролировали всю игру, но я не могу сказать, что мои ребята делали что-то не так.

Это футбол, мы проиграли, завтра будет другой день, а в субботу другой матч», — добавил специалист.