«Рома» перехитрила заснувший «Шахтер»

Пока что наибольшая победа Ди Франческо

После домашнего поражения со счетом 1:2 на своем поле «Шахтер» устраивала любая ничья, поэтому подопечные Паулу Фонсеки действовали вторым номером, намереваясь надежно отзащищаться и в случае выгодной возможной больно уколоть «Рому». И если со вторым у чемпиона Украины не получалось, то первое более-менее удавалось гостям до перерыва. Роковой для «Горняков» оказалась 52-я минута, когда после передачи от Кевина Стротмана Эдин Джеко сумел-таки пробить Андрея Пятова.

«Это триумф Джеко — человека, которого не должно было здесь быть (его трансфер в "Челси" сорвался в январе — прим. LiveSport.Ru), и теперь он ведет за собой римский коллектив среди восьмерки лучших в Европе. Это четвертый в истории выход "Волков" в четвертьфинал Лиги чемпионов, и первая большая победа для их наставника Эусебио Ди Франческо. Игра не выдалась зрелищной, но это не имеет значения, ведь важно было победить, и "Рома" в этом преуспела, оказавшись среди лучших в Старом Свете», — отмечает Андреа Пульезе на страницах Gazzetta dello Sport.

«Рома» вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв «Шахтер» Римская «Рома» одержала домашнюю победу над донецким «Шахтером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сигналы возрождения итальянского футбола

Было непросто поставить на итальянские клубые после первых матчей 1/8 финала главного еврокубка, ведь «Ювентус» на своем поле сыграл в результативную ничью с «Тоттенхэмом» 2:2, а «Рома» уступила на выезде «Шахтеру» 1:2. Казалось, что итальянские команды рискуют закончить борьбу в Лиге чемпионов уже в первом раунде плей-офф. В итоге данную стадию прошли не только «бьянконери», но и «джаллоросси».

«Это сигналы возрождения итальянского футбола, который все еще уязвлен провалом своей национальной сборной в отборе на ЧМ-2018 в России. В действительности прошло 11 лет, прежде чем сразу два его клуба выступят в четвертьфинале Лиги чемпионов благодаря подтвердившему свой класс "Ювентусу" (дважды финалист турнира в предыдущие три года) и сюрпризу от "Ромы" (первый выход в этот раунд за 10 лет). В последний раз представители кальчо играли в 1/4 в сезоне 2006/2007, когда та же римская команда, а также "Милан", прошли "Лион" и "Селтик" соответственно по пенальти», — напоминает Corriere dello Sport.

Заснувший «Шахтер»

«Чемпион Украины в этом сезоне приучил нас чуть к другому футболу. Как минимум с ударами по воротам – и если у команды по итогам матча 0 ударов в створ, то определенно что-то пошло не так. Кажется, основной причиной этого стало изменившееся отношение "Ромы" к сопернику. В первом матче итальянцы достаточно спокойно выиграли первый тайм, но во втором ураганный натиск "Шахтера" заставил "Волков" дрогнуть и забыть про стереотип "да это же восточноевропейская команда после спячки, они точно не готовы на 100%". Готовы. По УПЛ, где "Шахтер" разрывает соперников, хорошо заметно, что Фонсека рассчитывал на пик формы уже сейчас. Возможно, это и не лучший "Шахтер" в истории, но определенно этот стартовый "весенний" отрезок – один из самых ярких за последние годы», — считает в материале на Tribuna.com Дмитрий Литвинов. Ди Франческо: «Рома» проводит отличный сезон Наставник «волков» похвалил своих подопечных

«И вот по "Роме" до перерыва было заметно, что они хорошо выучили урок. Хозяева не форсировали события и не летели бездумно в атаку: акцент на левый фланг и подключения Александара Коларова, передачи с верой в умение Джеко зацепиться за мяч, центрхавы играли достаточно строго... "Шахтер" перекатывал мяч, добившись в какой-то момент перевеса во владении 61 на 39. Проблема в том, что "Рома" вполне комфортно себя чувствовала, отдав мяч. Из всего этого владения "Шахтер" не стремился выжать максимум, да и самый опасный момент создал не в результате какой-то фирменной комбинации, а после ошибки Фасио. Факундо Феррейра получил шанс на рандеву с Аллисоном, но удар у него откровенно не получился. "Движение есть, прогресса нет" – фраза из старой комедии Романа Качанова идеально описывает впечатление от украинского клуба в первом тайме. Такой игрой без ворот гости усыпили не только римлян, но и самих себя».

«Рома» лучше «Шахтера» не дала сыграть в атаке

«Вчера получилось очень классное тактическое противостояние, в котором был сделан акцент на том, чтобы не дать шансов сопернику в атаке. У обеих команд это получилось, о чем говорит xG-счет (общий коэффициент качества созданных голевых моментов) – 0.63 – 0.22. Другими словами: что "Рома", что "Шахтер" по остроте моментов не наиграли даже на один гол. Дело не в слабой атаке ( посмотрите на результативность в последних матчах и тех, и других), а в очень прагматичном и точном до мелочей плане на игру от обоих специалистов», — отмечает в материале на Football.ua Тарас Дмитрик. Джеко: Мой гол стал поистине золотым Нападающий «Ромы» прокомментировал победу в матче с «Шахтером» в котором он забил единственный гол

«Фатальным стал один момент, который показался мне весьма странным, как для тренерской заготовки. Были эпизоды, когда линия центра обороны располагалась очень высоко, выманивая игроков "Ромы" на забегания. В тот момент, когда кто-то из итальянской атаки делал рывок, Ярослав Ракицкий шагом вперед давал остальным защитникам понять, что надо держать линию офсайда. В первом тайме это отлично работало. Во втором похожий момент привел к голу. Ракицкий потерял концентрацию и пустил Джеко за спину. При этом винить только Ярослава неверно – между ним и Иваном Ордецом был недопустимо большое расстояние, в которое и вбежал Эдин. Вина лежит на плечах обоих».

«Шахтер» не сумел отреагировать

«Опять-таки, вполне вероятно, пропусти "Шахтер" перед перерывом, это не было бы столь болезненным фактором. Но произошло так, как произошло. И реакция "Шахтера" на гол Джеко была крайне плохой. "Горняки" откровенно спешили в атаках. Это не касалось Марлоса, тот вновь замешкался с мячом при еще одной, на сей раз даже куда более перспективной, контратаке. Это касалось его партнеров. К примеру, на 69-й минуте Бернард совершенно зря предпочел топорное продвижение вперед через Тайсона, хотя в центре был открыт Марлос, и пас на второго уж точно был бы точным, не уменьшившим при этом остроту», — указывает на проблемы гостей Кирилл Мазур в материале на Sport Arena. Фонсека: Допустили лишь одну ошибку, после которой пропустили Главный тренер «Шахтера» прокомментировал поражение от «Ромы» и вылет из Лиги чемпионов

«Окончательно добил "Горняков" другой аспект. "Шахтер" перестал преуспевать в обороне, особенно при потерях мяча. Гости слишком легко позволяли "Волкам" устремляться вперед, а желтая карточка Тарасу Степаненко послужила своеобразным контрольным выстрелом. Шахтер спешил, хотя остудить горячие головы ему следовало в первую очередь. У него с катастрофической скоростью пропадала игровая мысль как в атаке, так и в обороне. В конце концов, все закончилось безобразной скидкой головой от Фреда и вторым выходом Джеко на свидание с Пятовым, увенчавшимся фолом последней надежды в исполнении Ордеца. "Шахтер" остался в меньшинстве».