«Рома» вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв «Шахтер»

Единственный мяч был забит на 52-й минуте. Кевин Стротман сыграл на ход Эдину Джеко, который выскочил на свидание с Пятовым и протолкнул мяч мимо голкипера в пустые ворота.
На 79-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Иван Ордец проиграл в скорости убегавшему на ворота Джеко, сбив боснийца. Арбитр решил удалить защитника, показав прямую красную карточку.
Первый матч завершился домашней победой «Шахтера» со счетом 2:1, но по сумме двух матчей, за счет гола, забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышла «Рома».
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«Рома» (Италия) — «Шахтер Д» (Украина) — 1:0 (0:0)
Гол: Джеко, 52 (1:0). «Рома» (Италия): Алиссон, Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Наингголан, Де Росси, Стротман, Дженгиз Ундер (Жерсон, 65), Джеко (Эль-Шаарави, 89), Перотти.«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Марлос (Дентинью, 82), Фред, Степаненко (Патрик, 74), Тайсон, Бернард, Феррейра.Предупреждения: Флоренци, 39. Манолас, 54. Степаненко, 71. Фред, 76. Феррейра, 80. Удаление: Ордец (Шахтер Д), 79.