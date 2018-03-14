«Рома» вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв «Шахтер»

Римскаяодержала домашнюю победу над донецким(1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Единственный мяч был забит на 52-й минуте. Кевин Стротман сыграл на ход Эдину Джеко, который выскочил на свидание с Пятовым и протолкнул мяч мимо голкипера в пустые ворота.

На 79-й минуте «Шахтер» остался в меньшинстве. Иван Ордец проиграл в скорости убегавшему на ворота Джеко, сбив боснийца. Арбитр решил удалить защитника, показав прямую красную карточку.

Первый матч завершился домашней победой «Шахтера» со счетом 2:1, но по сумме двух матчей, за счет гола, забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышла «Рома».