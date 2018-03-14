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    Фонсека: Допустили лишь одну ошибку, после которой пропустили

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    Паулу Фонсека
    На фото:Паулу Фонсека
    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) и вылет из Лиги чемпионов.

    «Нет никакого смысла рассуждать, был ли результат справедлив или нет. Мы могли снять все вопросы еще в первом матче, могли приехать сюда с более ощутимым преимуществом.

    Мы сыграли блестяще и допустили всего лишь одну ошибку, после которой пропустили.

    Я горжусь своей командой, которая владела мячом 60 процентов времени, несмотря на то, что в концовке осталась в меньшинстве.

    Только великие команды способны на то, что сделали мы. Я разочарован результатом, но я очень рад тому, какой характер мы здесь показали.

    Мы провели чудесную кампанию, выиграли все четыре домашних матча. Мы обыгрывали великих соперников, и у наших болельщиков есть повод для гордости. Мы были лучше "Ромы", но единственная ошибка стоила нам абсолютно всего.

    Мы были очень храбрыми. Играли так, словно это мы здесь хозяева — доминировали, направляли игру в нужное для нас русло.

    Возможно, нам не хватало остроты в атаке, но ведь "Рома" все время оборонялась очень глубоко, лишала нас пространства. Поэтому наши нападающие не смогли показать того, чего мы от них ждали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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