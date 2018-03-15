«Бавария» вспоминает 2013-й год

Седьмой кряду четвертьфинал ЛЧ для «Баварии»

«После разгрома "Бешикташа" со счетом 5:0 в первом поединке "Бавария" завершила формальность и обеспечила себе путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря победе 3:1, которую принесли взятия ворот от Тиаго Алькантары и Сандро Вагнера, а также автогол, тогда как Вагнер Лав стал втором единственного мяча у хозяев. Мюнхенцы обеспечили себе седьмой четвертьфинал главного еврокубка кряду, преодолев отметку в 100 голов во всех турнирах этого сезона. Что еще хорошо — у команды нет дисквалифицированных на следующий раунд», — отмечает в материале на портале ESPN Марк Ловелл.

«Бавария» второй раз обыграла «Бешикташ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Бешикташем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Из недостатков, стоит отметить, что немецкий коллектив пропустил в 11-м матче на выезде кряду в Лиге чемпионов, а также должен надеяться на то, что новое повреждение у подверженного травмам Алькантары не имеет серьезного характера. Между тем, наставник команды Юпп Хайнкес стал первым тренером, который выиграл 11 поединков главного еврокубка кряду. Ему удалась великолепная трансформация "ротен" после проблем, возникших в начале кампании под руководством Карло Анчелотти".

'Немужской' 'Бешикташ'

'Уважение к себе, к сопернику, людям, стране... Ты играешь в Лиге чемпионов на своем поле, в первом матче проиграл с разницей в пять голов, но это повторный поединок! Но команда, которая оказалась сильнее в первой игре со счетом 5:0, выставляет состав, где нет только трех исполнителей, тогда как в своем составе таковых лишь трое, а восьмеро отсутствуют. Этому есть объяснение: твой оппонент уважает тебя, твою страну и твоих болельщиков, а что насчет тебя?', — недоволен на страницах Sabah Эрман Тороглу.

'К сожалению, у тебя нет такого же уважение к нему, стране и болельщикам, и о чем ты думаешь? Через три дня у тебя матч Суперлиги против Башакшехира, но ты выступаешь в Лиге чемпионов и представляешь свою страну, и это четко демонстрирует одно: будет так, как я хочу. Поэтому есть большия различия между нами, как футболистами, болельщиками и тренера, ведь рулевой Баварии уважает мои правила, моих фанатов, мой стадион и моего наставника Бешикташа Шенола Гюнеша, ведь он вышел на игру, как мужчина, сыграл, как мужчина и победил, как мужчина'.

'Бешикташ' может занести еврокубковый сезон себе в актив

'Судьба противостояния, по сути, решилась еще в Германии. Впрочем, это не испортило ответный матч в Стамбуле — обе команды при первой же возможности старались идти в атаку. Бешикташ хотел продлить домашнюю беспроигрышную серию, но Бавария оказалась попросту сильнее. Впрочем, Бешикташ все равно может занести этот евросезон себе в актив. Успехов у турок было больше, чем неудач', — делится своим мнением на сайте УЕФА Четин Джем Йылмаз.

Хайнкес: Единственный минус — мы нахватали слишком много карточек Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Бешикташем» (3:1) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов «Хайнкес показал, с каким уважением относится к "Бешикташу", выставив сильнейший состав, который на отлично справился со своей работой. Однако чемпион Германии буквально подарил хозяевам гол, что точно не обрадует немецкого наставника. Да, "Бавария" выглядела неудержимой в обоих матчах, но на более поздних стадиях турнира ей следует действовать осторожнее — халатность не должна влиять на игру команды. "Бешикташ" заслужил похвалу за то, что не сломался после нелепого пропущенного мяча в начале второго тайма», — убежден там же Джордан Масиэл.

Готова ли «Бавария» повторить 2013-й год?

«Что приводит в восторг — мюнхенский гранд в последний раз проигрывал 25 ноября в матче Бундеслиги против гладбахской "Боруссии", и это единственное поражение с тех пор, как Хайнкес возглавил коллектив. Тем временем, в чемпионате Германии у "ротен" 20 очков отрыва, они вышли в полуфинал кубка страны и сейчас добыли путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов, что дало повод их форварду Томасу Мюллеру впервые признаться, что есть параллели с 2013 годом, когда "Бавария" выиграла все три турнира. Тогда она впервые в клубной истории выиграла все три турнира под руководством Хайнкеса», — пишет Süddeutsche Zeitung.

Мюллер: Матч с «Бешикташем» получился каким-то суматошным Форвард «Баварии» высказал мнение о матча с «Бешикташем» (3:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов «Общий настрой команды не должен подвести, но достаточно ли она сильна, чтобы выиграть конкуренцию у "Манчестер Сити", "Реала", "Барселоны" или "Ювентуса"? С одной стороны эффективность атаки огромна, коллектив хорошо прессингует на флангах и запечатывает пространство в центре благодаря усилиям центрбеков Жерома Боатенга, Матса Хуммельса и опорника Хави Мартинеса, пусть накануне "Бешикташ" и прошел несколько раз сквозь этот блок, но особенно полузащита не настолько доминирует на поле, как это было два-три года назад. Тем временем, Франку Рибери уже скоро будет 35 лет, а серьезная травма Кингсли Комана нанесла ущерб силе коллектива».