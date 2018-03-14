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    «Бавария» второй раз обыграла «Бешикташ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Бешикташ
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мюнхенская «Бавария» одержала гостевую победу над «Бешикташем» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Гости открыли счет на 18-й минуте. Мюллер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тьяго Алькантара оторвался от Генюла и в касание отправил мяч в ворота.

    На 46-й минуте «Бавария» удвоила преимущество. Рибери выполнил передачу на правый фланг на ход Рафинье, Рафинья прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади «Бешикташа», голкипер Зенгин и Гёкхан Генюл не разобрались между собой и в итоге защитник срезал мяч в свои ворота.

    На 59-й минуте защитники «Баварии» на правом фланге потеряли мяч у своей штрафной площади, сразу Гёкхан выполнил передачу на Вагнера Лава в центр штрафной площади. Бразильца в подкате уже казалось сбил Видаль, но Вагнер в падении смог отправить мяч в угол ворот.

    А на 84-й минуте Хамес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алаба выполнил подачу к линии вратарской на Сандро Вагнера, который спокойно добил его в сетку.

    Первый матч закончился победой «Баварии» со счетом 5:0. По сумме двух матчей мюнхенцы вышли в 1/4 финала.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Бешикташ» (Турция) — «Бавария» (Германия) — 1:3 (0:1)
    Голы: Тиагу Алькантара, 18 (0:1). Гекхан Генюл, 46 — в свои ворота (0:2). Вагнер Лав, 59 (1:2). Вагнер, 84 (1:3).«Бешикташ»: Толга Зенгин, Гекхан Генюл, Медель, Неджип Уйсал, Джанер Эркин, Куарежма, Огузхан, Арслан (Хатчинсон, 60), Ленс (Талиска, 60), Мустафа Пектемек, Вагнер Лав (Бабел, 75).«Бавария»: Ульрайх, Рафинья, Боатенг, Хуммельс (Зюле, 46), Алаба, Хави Мартинес, Видаль, Тиагу Алькантара (Родригес, 35), Мюллер, Рибери, Левандовски (Вагнер, 68).Предупреждения: Хуммельс, 37. Боатенг, 42. Рафинья, 63. Хатчинсон, 64. Огузхан, 71.
    Немецкий второй этаж и турецкое гостеприимство«Бешикташ» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов 14 марта
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