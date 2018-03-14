«Бавария» второй раз обыграла «Бешикташ» и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гости открыли счет на 18-й минуте. Мюллер с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Тьяго Алькантара оторвался от Генюла и в касание отправил мяч в ворота.

На 46-й минуте «Бавария» удвоила преимущество. Рибери выполнил передачу на правый фланг на ход Рафинье, Рафинья прошёл вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади «Бешикташа», голкипер Зенгин и Гёкхан Генюл не разобрались между собой и в итоге защитник срезал мяч в свои ворота.

На 59-й минуте защитники «Баварии» на правом фланге потеряли мяч у своей штрафной площади, сразу Гёкхан выполнил передачу на Вагнера Лава в центр штрафной площади. Бразильца в подкате уже казалось сбил Видаль, но Вагнер в падении смог отправить мяч в угол ворот.

А на 84-й минуте Хамес выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алаба выполнил подачу к линии вратарской на Сандро Вагнера, который спокойно добил его в сетку.

Первый матч закончился победой «Баварии» со счетом 5:0. По сумме двух матчей мюнхенцы вышли в 1/4 финала.