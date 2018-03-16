14:00

08:36

Сильнейшие клубы Европы разобьются по парам 1/4 финала Лиги чемпионов. Онлайн жеребьевки

08:37

В четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют «Ювентус», «Манчестер Сити», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария», «Барселона», «Рома» и «Севилья».

08:38

Жеребьевка Лиги чемпионов полностью слепая: каждый может сыграть с каждым. Первые матчи 1/4 финала пройдут 3 и 4 апреля, ответные — 10 и 11 апреля 2018 года

08:38

Жеребьевку будет помогать вести Андрей Шевченко

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов 2017/2018 — онлайн трансляция. Сезон 2017/2018