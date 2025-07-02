Бывший президент «Торпедо» оценил перспективы Заболотного в «Спартаке»

Бывший президентоценил перспективы нападающего

«Он проигрывает Угальде и в работе с мячом, и в каких-то комбинационных компонентах игры. Заболотный — игрок, скажем так, не очень командный. У него больше проявляются индивидуальные черты, хорошие, которые он может использовать: может выиграть борьбу, может вверху хорошо сыграть», — цитирует Тукманова сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Контракт с Заболотным заключен на один сезон, что также говорит о его статусе скорее как опытного резервиста, чем игрока стартового состава.

В прошлом сезоне за «Химки» Заболотный забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 29 матчах.