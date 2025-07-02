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    Экс-защитник «Спартака» Пуцко стал игроком «Арсенала»

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    Защитник Александр Пуцко стал игроком тульского «Арсенала», сообщает официальный телеграм-канал клуба.

    Александр Пуцко
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    Александр Пуцко

    Последним клубом защитника был армянский «Урарту», за который он выступал в сезоне 2024/25. Срок контракта с 32-летним футболистом не раскрывается.

    Пуцко — воспитанник московского «Спартака», где выступал как за основную команду, так и за «Спартак-2». В дальнейшем он защищал цвета «Уфы», «СКА-Хабаровска», грозненского «Ахмата» и калининградской «Балтики».

    Последним клубом защитника был армянский «Урарту», за который он выступал в сезоне 2024/25.

    В минувшем сезоне тульский «Арсенал» занял 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 44 очка в 38 матчах.

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