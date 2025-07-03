Диогу Кошта близок к переходу в «Манчестер Сити»

существенно продвинулся в переговорах с «Порту» по поводу трансфера голкипера, сообщает ВВС.

В контракте 25-летнего вратаря есть пункт об отступных в размере 75 млн евро, который и намерены активировать «горожане». Сейчас ведутся активные переговоры об условиях личного контракта.

Кошта является воспитанником «Порту» и всю карьеру провел в одном клубе. Также он основной вратарь сборной Португалии.

Сейчас его рыночная цена составляет 40 млн евро. Всего в минувшем сезоне он сыграл 43 матча и пропустил в них 45 мячей, 19 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.