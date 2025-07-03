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    Диогу Кошта близок к переходу в «Манчестер Сити»

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    «Манчестер Сити» существенно продвинулся в переговорах с «Порту» по поводу трансфера голкипера Диогу Кошты, сообщает ВВС.

    Диогу Кошта
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    Диогу Кошта

    В контракте 25-летнего вратаря есть пункт об отступных в размере 75 млн евро, который и намерены активировать «горожане». Сейчас ведутся активные переговоры об условиях личного контракта.

    Кошта является воспитанником «Порту» и всю карьеру провел в одном клубе. Также он основной вратарь сборной Португалии.

    Сейчас его рыночная цена составляет 40 млн евро. Всего в минувшем сезоне он сыграл 43 матча и пропустил в них 45 мячей, 19 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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