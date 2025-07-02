Гранат: Наверное, какие‑то свои минуты на поле в «Спартаке» Заболотный будет получать

Бывший защитникпрокомментировал переход нападающегов московский клуб.

«Наверное, какие‑то свои минуты на поле в "Спартаке" Заболотный будет получать, создавать давление на защитников. Если говорить о нападающих такого типа, то альтернативы форварду такого типа у нас на трансферном рынке сейчас нет. Даку продлил контракт с "Рубином", Кордоба в "Краснодаре", думаю, тоже неприкасаем, Комличенко перешёл в "Локомотив". Думаю, каждой команде нужен большой форвард.

Не факт, что Заболотный претендует на игрока стартового состава, не думаю, что он будет выходить с первых минут. В любом случае для коллектива это боевая единица», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

34-летний Заболотный провел прошлый сезон в составе «Химок». Ранее он играл за ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и другие клубы. В составе сборной России сыграл 19 матчей и забил 2 мяча.